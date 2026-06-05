Как принять на работу дистанционного сотрудника из Белоруссии

Какие налоги возникают

Вознаграждение и другие выплаты при выполнении работы по договору с российской организацией относятся к доходам, которые получают от источников в РФ. При этом неважно, есть ли резидентство у иностранного сотрудника. По пп. 6.2 п.1 ст. 208 НК НДФЛ с доходов исчисляют по прогрессивной ставке — от 13 до 22%.

Выплаты и другие вознаграждения от российского работодателя не облагаются страховыми взносами.

При этом стоит учитывать приоритет международных правил над национальными по пп. 1 п. 2 ст. 5 Договора между РФ и Белоруссией от 24.01.2006. Международные правила устанавливают, что если застрахованный сотрудник работает на территории проживания, а работодатель зарегистрирован на территории другой страны, то на него распространяется: