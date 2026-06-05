Как принять на работу дистанционного сотрудника из Белоруссии

Какой договор выбрать
Для оформления сотрудничества с иностранцами часто используют гражданско-правовой договор. Трудовой договор возможен только в исключительных случаях, так как законодательство РФ не распространяется на работников, которые находятся за пределами РФ.
Трудовой договор
Гражданско-правовой договор
Обязательные условия
Указание места работы за пределами РФ, порядок взаимодействия, способ оплаты
Предмет договора, способы оплаты
Документальное оформление
Уведомление о приеме на работу по форме ЕФС-1, паспорт, миграционный учет не требуется без въезда в РФ
Паспорт, заявление о выборе законодательства Белоруссии
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 71%: 9 250 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Какие налоги возникают
Вознаграждение и другие выплаты при выполнении работы по договору с российской организацией относятся к доходам, которые получают от источников в РФ. При этом неважно, есть ли резидентство у иностранного сотрудника. По пп. 6.2 п.1 ст. 208 НК НДФЛ с доходов исчисляют по прогрессивной ставке — от 13 до 22%.
Выплаты и другие вознаграждения от российского работодателя не облагаются страховыми взносами.
При этом стоит учитывать приоритет международных правил над национальными по пп. 1 п. 2 ст. 5 Договора между РФ и Белоруссией от 24.01.2006. Международные правила устанавливают, что если застрахованный сотрудник работает на территории проживания, а работодатель зарегистрирован на территории другой страны, то на него распространяется:
законодательство стороны, на территории которой зарегистрирован работодатель;
либо законодательство по выбору застрахованного.
Какие риски существуют
Заключение трудового договора может привести к спорам с контролирующими инстанциями, так как Минтруд настаивает на применении договора ГПХ. Для минимизации рисков стоит использовать гражданско-правовой договор с указанием применимого права.
Однако существует разъяснение ГИТ по г. Москве от 30.10.2024 № 77/7-33553-24-ОБ/10-36088-ОБ/661, в котором инстанция допускает заключение трудового договора о дистанционной работе с белорусскими сотрудниками.
Начать дискуссию