8 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 8 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День социального работника

Профессиональный праздник учрежден указом президента России в 2000 году и ежегодно отмечается 8 июня. Дата выбрана в память об указе Петра I 1701 года, который положил начало государственной системе социальной помощи. В этот день поздравляют сотрудников соцслужб, награждают отличившихся и говорят о роли социальной поддержки населения. Подробнее об истории этого праздника можно прочитать в отдельной статье на «Клерке».

День Республики Карелия

Региональный праздник, посвященный образованию Карельской автономии и ее дальнейшему статусу в составе России. В республике проходят концерты, этно-фестивали и мероприятия, подчеркивающие культуру и историю Карелии.

День петербургских котов и кошек