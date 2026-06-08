Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Общество
8 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

8 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 8 июня отмечают День социального работника в России и Всемирный день океанов. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы с ней связаны и кто из известных людей родился 8 июня.

Автор

Какой сегодня праздник в России 8 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День социального работника

Профессиональный праздник учрежден указом президента России в 2000 году и ежегодно отмечается 8 июня. Дата выбрана в память об указе Петра I 1701 года, который положил начало государственной системе социальной помощи. В этот день поздравляют сотрудников соцслужб, награждают отличившихся и говорят о роли социальной поддержки населения.

Подробнее об истории этого праздника можно прочитать в отдельной статье на «Клерке».

День Республики Карелия

Региональный праздник, посвященный образованию Карельской автономии и ее дальнейшему статусу в составе России. В республике проходят концерты, этно-фестивали и мероприятия, подчеркивающие культуру и историю Карелии.

День петербургских котов и кошек

Неофициальный городской праздник, впервые отмеченный в 2005 году по инициативе арт‑группы «Митьки» с установкой скульптуры кошки Тишины Матроскиной на карнизе мастерской. Сегодня об этом дне напоминают акции в музеях и приютах, тематические мероприятия и публикации о роли котов в жизни города.

Международные праздники 8 июня

В мире 8 июня отмечают следующие международные дни:

Всемирный день океанов

Идея праздника впервые прозвучала на конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году, а в 2008‑м ООН официально закрепила 8 июня как дату этого дня. Его цель — напомнить о важной роли Мирового океана, который покрывает около трех четвертей поверхности Земли, и привлечь внимание к защите морских экосистем, проблемам загрязнения и истощения ресурсов.

Международный день домохозяйки и домохозяина

Праздник посвящен людям, занимающимся ведением домашнего хозяйства и уходом за семьей. В этот день подчеркивают значимость домашнего труда, который часто остается незаметным, и говорят о равном распределении бытовых обязанностей.

Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга

Дата призвана привлечь внимание к проблеме опухолей головного мозга, повысить осведомленность о ранних признаках заболеваний, методах диагностики и лечения, а также о важности поддержки пациентов и их семей.

Какие праздники отмечают 8 июня в других странах

В отдельных странах 8 июня приурочена к своим событиям:

  • День памяти павших в Индокитае — Франция. Праздник посвящен памяти французских солдат, погибших в Первой Индокитайской войне.

  • День лучших друзей — США. Национальный день лучших друзей в США. В этот день отмечают важность близкой дружбы и вспоминают своих лучших друзей.

Церковные ццпраздники 8 июня

На эту дату приходятся важные церковные праздники и дни памяти:

Начало Петрова поста

В 2026 году Петров пост начинается 8 июня: это ограниченное время подъема перед праздником святых Петра и Павла, когда верующие прикладывают умеренность в пище и в молитве, укрепляя свою духовную готовность.

День памяти святого мученика Георгия Нового

Православный календарь вспоминает мученика Георгия, пострадавшего за веру. Верующие обращаются к нему за помощью в стойкости, мужестве и защите от врагов.

День памяти Апостола Карпа

По ряду церковных календарей на 8 июня также приходится память апостола Карпа из числа семидесяти, ученика апостола Павла. Его почитают как свидетеля раннехристианской проповеди и образец верности Евангелию.

Народные праздники и приметы на сегодня 8 июня

В народном календаре на 8 июня приходятся Карп Карпов — день, связанный с рыбой карп и народными наблюдениями за погодой и водой.

  • Карп Карпов. В этот день вспоминали карпа как рыбу, связанную с водой и урожаем, и наблюдали за поведением водоемов. Считалось, что если в этот день вода в реках и озерах чистая и спокойная, то лето будет устойчивым и благоприятным.

  • Длительные холодные дожди в начале июня считались признаком сырого сезона с избытком грибов и травы, но сложностями с заготовкой сена.

  • Яркое солнце после дождя и чистое небо к вечеру воспринимались как признак скорого установления хорошей погоды и отсутствия сильных бурь.

Необычные праздники 8 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День рождения пылесоса. Праздник связан с патентом на один из первых пылесосов, зарегистрированным в США в 1869 году. 

  • Международный день IPv6. Праздник, посвященный переходу на новую версию Интернет‑протокола и развитию цифровой инфраструктуры.

  • День таинственных знаков и предсказаний. Неофициальный праздник, посвященный внимательному отношению к событиям вокруг себя и поиску ответов в тайном знании.

Кто родился в этот день

8 июня родились многие известные люди:

  • Джулианна Маргулис (1966). Американская актриса, обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус». Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Скорая помощь» и «Хорошая жена».

  • Александр Якин (1990). Российский актер театра и кино. Широкой публике знаком по ролям в популярных телесериалах и кинопроектах.

  • Торри ДеВитто (1984). Американская актриса, снимавшаяся в сериалах «Дневники вампира», «Красавцы», «Чикаго Мед» и других проектах.

  • Джон Вуд Кэмпбелл (1913). Американский писатель, редактор и издатель в жанре научной фантастики. 

  • Иван Кожедуб (1920). Советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза. За время войны совершил 330 боевых вылетов, провел 164 воздушных боя, сбил 64 самолета врага. 

  • Роберт Шуман (1886). Французский политик, один из архитекторов современной Европы.

  • Иван Крамской (1837). Русский художник, живописец, критик, один из лидеров движения «передвижников». Основатель русской реалистической школы в живописи — автор портретов Л. Толстого, П. Чехова, М. Салтыкова-Щедрина. 

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка