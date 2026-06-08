8 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 8 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
Профессиональный праздник учрежден указом президента России в 2000 году и ежегодно отмечается 8 июня. Дата выбрана в память об указе Петра I 1701 года, который положил начало государственной системе социальной помощи. В этот день поздравляют сотрудников соцслужб, награждают отличившихся и говорят о роли социальной поддержки населения.
Подробнее об истории этого праздника можно прочитать в отдельной статье на «Клерке».
День Республики Карелия
Региональный праздник, посвященный образованию Карельской автономии и ее дальнейшему статусу в составе России. В республике проходят концерты, этно-фестивали и мероприятия, подчеркивающие культуру и историю Карелии.
День петербургских котов и кошек
Неофициальный городской праздник, впервые отмеченный в 2005 году по инициативе арт‑группы «Митьки» с установкой скульптуры кошки Тишины Матроскиной на карнизе мастерской. Сегодня об этом дне напоминают акции в музеях и приютах, тематические мероприятия и публикации о роли котов в жизни города.
Международные праздники 8 июня
В мире 8 июня отмечают следующие международные дни:
Всемирный день океанов
Идея праздника впервые прозвучала на конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году, а в 2008‑м ООН официально закрепила 8 июня как дату этого дня. Его цель — напомнить о важной роли Мирового океана, который покрывает около трех четвертей поверхности Земли, и привлечь внимание к защите морских экосистем, проблемам загрязнения и истощения ресурсов.
Международный день домохозяйки и домохозяина
Праздник посвящен людям, занимающимся ведением домашнего хозяйства и уходом за семьей. В этот день подчеркивают значимость домашнего труда, который часто остается незаметным, и говорят о равном распределении бытовых обязанностей.
Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга
Дата призвана привлечь внимание к проблеме опухолей головного мозга, повысить осведомленность о ранних признаках заболеваний, методах диагностики и лечения, а также о важности поддержки пациентов и их семей.
Какие праздники отмечают 8 июня в других странах
В отдельных странах 8 июня приурочена к своим событиям:
День памяти павших в Индокитае — Франция. Праздник посвящен памяти французских солдат, погибших в Первой Индокитайской войне.
День лучших друзей — США. Национальный день лучших друзей в США. В этот день отмечают важность близкой дружбы и вспоминают своих лучших друзей.
Церковные ццпраздники 8 июня
На эту дату приходятся важные церковные праздники и дни памяти:
Начало Петрова поста
В 2026 году Петров пост начинается 8 июня: это ограниченное время подъема перед праздником святых Петра и Павла, когда верующие прикладывают умеренность в пище и в молитве, укрепляя свою духовную готовность.
День памяти святого мученика Георгия Нового
Православный календарь вспоминает мученика Георгия, пострадавшего за веру. Верующие обращаются к нему за помощью в стойкости, мужестве и защите от врагов.
День памяти Апостола Карпа
По ряду церковных календарей на 8 июня также приходится память апостола Карпа из числа семидесяти, ученика апостола Павла. Его почитают как свидетеля раннехристианской проповеди и образец верности Евангелию.
Народные праздники и приметы на сегодня 8 июня
В народном календаре на 8 июня приходятся Карп Карпов — день, связанный с рыбой карп и народными наблюдениями за погодой и водой.
Карп Карпов. В этот день вспоминали карпа как рыбу, связанную с водой и урожаем, и наблюдали за поведением водоемов. Считалось, что если в этот день вода в реках и озерах чистая и спокойная, то лето будет устойчивым и благоприятным.
Длительные холодные дожди в начале июня считались признаком сырого сезона с избытком грибов и травы, но сложностями с заготовкой сена.
Яркое солнце после дождя и чистое небо к вечеру воспринимались как признак скорого установления хорошей погоды и отсутствия сильных бурь.
Необычные праздники 8 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рождения пылесоса. Праздник связан с патентом на один из первых пылесосов, зарегистрированным в США в 1869 году.
Международный день IPv6. Праздник, посвященный переходу на новую версию Интернет‑протокола и развитию цифровой инфраструктуры.
День таинственных знаков и предсказаний. Неофициальный праздник, посвященный внимательному отношению к событиям вокруг себя и поиску ответов в тайном знании.
Кто родился в этот день
8 июня родились многие известные люди:
Джулианна Маргулис (1966). Американская актриса, обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус». Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Скорая помощь» и «Хорошая жена».
Александр Якин (1990). Российский актер театра и кино. Широкой публике знаком по ролям в популярных телесериалах и кинопроектах.
Торри ДеВитто (1984). Американская актриса, снимавшаяся в сериалах «Дневники вампира», «Красавцы», «Чикаго Мед» и других проектах.
Джон Вуд Кэмпбелл (1913). Американский писатель, редактор и издатель в жанре научной фантастики.
Иван Кожедуб (1920). Советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза. За время войны совершил 330 боевых вылетов, провел 164 воздушных боя, сбил 64 самолета врага.
Роберт Шуман (1886). Французский политик, один из архитекторов современной Европы.
Иван Крамской (1837). Русский художник, живописец, критик, один из лидеров движения «передвижников». Основатель русской реалистической школы в живописи — автор портретов Л. Толстого, П. Чехова, М. Салтыкова-Щедрина.
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