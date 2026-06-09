Пять неочевидных способов снизить текучесть кадров: взгляд организационного психолога

Причем зарплата в решении уволиться играет не первостепенную роль. Главнее то, как человек проходит первые недели работы. Именно в этот период формируется решение — остаться или начать искать новое место. И важно понимать, какую роль в этом играет руководство компании и что оно может сделать для сохранения ценных кадров.

Допустим, компания Х в погоне за удержанием молодых специалистов подняла зарплаты на 20%, но текучка на испытательном сроке почти не изменилась. Последующий разбор показал, что люди уходили не из-за денег. Они не понимали, к кому идти с вопросами, какие ошибки в первые недели считаются нормальными и как быстро от них ждут полноценного результата.

С точки зрения организационной психологии текучка в этот период часто говорит о сбое контракта. На собеседовании человек слышит обещания, видит заинтересованность. После выхода на работу он резко оказывается новичком, который пока мало знает, часто уточняет и боится выглядеть слабым. Если компания никак не смягчает этот переход, у сотрудника быстро появляется ощущение, что он один и надо выживать самому.

Для бизнеса ранний уход сотрудников особенно ощутим и буквально дорог. Кандидата уже нашли, провели через собеседования, оформили, подключили к системам, отвлекли коллег на ввод в работу. По данным Harvard Business Review, до 20% текучести персонала приходится на первые 45 дней работы.

В адаптации часто переоценивают роль HR и недооценивают роль непосредственного руководителя. HR-специалист может собрать маршрут, документы, чек-листы и обучающие материалы. Руководитель каждый день показывает новичку, как правила работают в реальности, можно ли уточнять, как реагируют на ошибку, кто принимает решения, что считается хорошей работой.

Именно руководитель в первые недели становится для сотрудника человеком, рядом с которым можно постепенно отделяться от постоянных подсказок и переходить к самостоятельности. Адаптация в этом смысле работает как управленческий процесс, в котором психологическое состояние новичка напрямую влияет на скорость обучения.

Модель ситуационного лидерства Пола Херси и Кена Бланшара помогает руководителю выбирать стиль под готовность сотрудника, его компетентность в задаче и способность брать ответственность. На испытательном сроке эта готовность меняется быстро, поэтому один стиль управления на все три месяца часто дает сбой.