Утренний бухгалтер № 6191. Если работника сократили с двух должностей, то ему должны платить два пособия

Разборы законов

— Цифровой рубль: главные отличия от безналичного рубля и криптовалюты в 2026 году

Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты согласно последним данным.

— Компенсация коммуналки при аренде: когда платить НДС, а когда — нет в 2026 году

Арендодатель оплачивает свет, воду и отопление в помещении, а потом просит арендатора компенсировать расходы. Но начислять НДС на такое возмещение нужно не всегда — все зависит от того, как коммуналка прописана в договоре. Разбираем три схемы расчетов и показываем, когда НДС платить обязательно, а когда объекта налогообложения вообще нет.

— Патентный лимит-2026: какие доходы считаются и какие — нет. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, какие доходы учитываются при расчете лимита для патента, что происходит при превышении и как не потерять право на патент.

— Как ФНС проверяет физических лиц, ИП и организации: алгоритм проверок и перспективы на 2027 год. Конспект вебинара с видео

Разбираем работу ФНС изнутри: от риск-модели и алгоритма проверок до работы налоговых органов с ИИ в 2026–2027 гг.

— Как поставить организацию на воинский учет в 2026 году

Представитель организации обращается в военкомат по месту регистрации организации. Из документов понадобятся форма № 18, приказ и план мероприятий. Можно принести документы в военкомат лично или направить заказным письмом с описью вложения.