Утренний бухгалтер № 6191. Если работника сократили с двух должностей, то ему должны платить два пособия

Роструд: при сокращении с двух должностей, работнику должны выплатить два пособия.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
Эксперты раскрыли, когда можно законно уволить работника на больничном.
Кадровые изменения с 1 сентября 2026 года, узнаете из статьи.
ФНС раскрыла список документов и порядок действий для дистанционной регистрации ККТ.
Депутаты предложили не учитывать ипотечное жилье при назначении пособия на детей.
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Разборы законов
— Цифровой рубль: главные отличия от безналичного рубля и криптовалюты в 2026 году
Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты согласно последним данным.
— Компенсация коммуналки при аренде: когда платить НДС, а когда — нет в 2026 году
Арендодатель оплачивает свет, воду и отопление в помещении, а потом просит арендатора компенсировать расходы. Но начислять НДС на такое возмещение нужно не всегда — все зависит от того, как коммуналка прописана в договоре. Разбираем три схемы расчетов и показываем, когда НДС платить обязательно, а когда объекта налогообложения вообще нет.
— Патентный лимит-2026: какие доходы считаются и какие — нет. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, какие доходы учитываются при расчете лимита для патента, что происходит при превышении и как не потерять право на патент.
— Как ФНС проверяет физических лиц, ИП и организации: алгоритм проверок и перспективы на 2027 год. Конспект вебинара с видео
Разбираем работу ФНС изнутри: от риск-модели и алгоритма проверок до работы налоговых органов с ИИ в 2026–2027 гг.
— Как поставить организацию на воинский учет в 2026 году
Представитель организации обращается в военкомат по месту регистрации организации. Из документов понадобятся форма № 18, приказ и план мероприятий. Можно принести документы в военкомат лично или направить заказным письмом с описью вложения.
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Новости
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Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ
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Статьи
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Сегодня 14 августа отмечают Медовый Спас, начало Успенского поста и День управления «К» МВД. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 августа.
— Утренний бухгалтер № 6190. Штрафы за невыплату зарплаты хотят увеличить в 10 раз
По законопроекту максимальный штраф для юрлиц составляет 500 тыс. руб.
— Договор поставки товаров с предоплатой: предмет, сроки, цена и ответственность сторон
Договор поставки часто используют для получения товаров, которые необходимы в предпринимательской деятельности. Рассказываем, на что обратить внимание в договоре и как указать условие о предоплате.
— Полный порядок отстранения сотрудника от работы по Трудовому кодексу в 2026 году
В некоторых случаях работодатель обязан отстранить сотрудника от работы. Рассказываем, когда это происходит и нужно ли оплачивать это время.
— Что такое договор мены, как его оформить и какие налоги платить при обмене квартирами
Новую квартиру не обязательно приобретать в порядке купли-продажи. Закон предусматривает альтернативный вариант — договор мены квартиры, суть которого заключается во взаимном обмене объектов недвижимости между собственниками.
— ИП на УСН обнаружил брак в импортном товаре: нужно ли корректировать ДОПП
ИП на УСН с НДС оформил ДОПП на ввоз импортного товара из Казахстана, внес обеспечительный платеж. На территории РФ у товара обнаружился брак, нужно ли корректировать данные в ДОПП?
— «Клерк» запускает «Бухгалтера с нуля»: чему нужно учиться будущему бухгалтеру в 2026 году
15 августа 2026 года образовательная платформа «Клерк» запускает обновленную программу профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Курс рассчитан на тех, кто только начинает знакомство с профессией и хочет последовательно освоить бухгалтерский учет, налоги, работу в 1С и другие навыки, необходимые для работы специалиста.
— «Клерк» запускает курс «Бухгалтер маркетплейса 2026»: как освоить учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета
15 августа 2026 года образовательная платформа «Клерк» запускает обновленную программу повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026». Курс посвящен отдельному направлению бухгалтерской работы — сопровождению бизнеса, который продает товары через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие маркетплейсы.
— Полный гид: что делать, если сгорел или пропал товар на складе Wildberries. Инструкция по возврату денег от Клерк.Системы
Подготовили к релизу долгожданный большой кейс: разбор случаев, с которыми уже сталкиваются селлеры на Wildberries. Внутри — готовые шаблоны документов, чек-листы, памятки и алгоритмы действий, которые помогут обнаружить проблему, собрать доказательства и правильно оформить претензию.
— Какие документы нужны для учета расходов на оплату проживания работника
Организация оплатила проживание сотрудника в отеле через агрегатор. Он предоставил чек о предоплате. Достаточно ли этого документа для отражения расходов в учете?
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Руководитель использует автомобиль для деловых поездок. Как составить приказ об утверждении порядка использования автомобиля и учета ГСМ?
— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки
В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.
— Ликвидационная стоимость объекта основных средств: что важно знать бухгалтеру в 2026 году
С окончательным переходом на ФСБУ 6/2020 вопрос ликвидационной стоимости перестал быть теоретическим — теперь это реальный элемент амортизации, с которым сталкивается каждый бухгалтер.
— Особенности заполнения счета-фактуры обособленными подразделениями
В статье разобрали, как заполнять счета-фактуры при реализации через обособленные подразделения.
— Цифровой контур 2026: почему бухгалтеру торговли больше нельзя работать «по старинке»
К середине 2026 года налоговая окончательно перешла от запросов «постфактум» к работе в режиме реального времени. ЭДО, маркировка и прослеживаемость стали не опцией, а обязательным условием выживания бизнеса. Разбираем, как бухгалтеру торговой компании перестроить процессы, чтобы не получить штрафы и защитить компанию от претензий ФНС.
— Налоговые ловушки для физлиц в 2026 году: как бухгалтеру превратить чужие риски в стабильный доход
ФНС ужесточает контроль за доходами граждан, а рынок консультаций для физлиц растет быстрее, чем успевают готовить специалистов. Разбираем пять сценариев, с которыми бухгалтер столкнется в работе уже в этом году, и способы монетизировать эту экспертизу без перегрузки.
— Селлеров хотят освободить от восстановления НДС по уничтоженным товарам. 👗👢«Ночной бухгалтер» № 2241
Предложение: утраченные товары селлеры могут включить в расходы и не восстанавливать по ним НДС.
Блоги компаний
Заявление в Роскомнадзор для ООО и ИП: как заполнить и подать без ошибок
Как российской компании оплачивать зарубежные сервисы по безналичному расчету: варианты для юридических лиц
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Отсрочка по налогам пострадавшим (Вайлдберриз)
Внесение вклада в уставный капитал учредителями ( физическим лицом и юр лицом)
О возможности работы с самозанятыми при грузоперевозках.
Подача уточненного расчета по страховым взносом после акта налоговой проверки.
Резюме
Трибуна
Налоговые уведомления приходят с 21 сентября 2026 года: памятка, льготы, как проверить все заранее и не переплатить
С 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трех лет нельзя будет проверять «на прочность» в первые три месяца работы. Закон уже подписан
Какой была бы пенсия в СССР, если пересчитать ее на сегодняшний день?
💥Обзор новостей: Ярославская область введет туристический налог, на складах Wildberries сгорело 11 млн книг, потери селлеров — 507,8 млрд рублей
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