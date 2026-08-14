ФНС напомнила список документов и алгоритм действий для дистанционной регистрации ККТ

Для онлайн-регистрации ККТ понадобится КЭП, ОФД и фискальный накопитель.

Компании и ИП могут зарегистрировать ККТ дистанционно, без посещения налоговой.

Подать заявление в электронном виде можно через «Личный кабинет ИП» и «Личный кабинет юрлица». ИП для нужно перейти в раздел «Мои кассы» и открыть форму регистрации ККТ. Компании отправляют заявление через раздел «Заявления. Запросы» — «ККТ», разъяснили налоговики.

Что нужно для регистрации через ЛК:

КЭП для входа в личный кабинет и подписания заявления;

ККТ с фискальным накопителем, соответствующим требованиям Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ;

договор с оператором фискальных данных для передачи сведений в налоговую.

В заявлении указывают сведения о кассе и фискальном накопителе, адрес и место установки техники, другие необходимые данные.

После рассмотрения заявления ККТ присвоят регистрационный номер. В течение следующего рабочего дня после получения номера формируют отчет о регистрации. Если нет ошибок, формируется карточка регистрации ККТ и процедура считается завершенной.

Подать документы в электронной форме также можно через Госуслуги, изготовителя кассы или через ОФД.

Подписка «Клерк.Система» — это готовые решения для бухгалтера, которые заменяют часы поиска в законах. Вы найдете готовый ответ или пошаговую инструкцию, спросите эксперта, скачаете бланк, проверите контрагента и воспользуетесь ИИ на GPT-5 без VPN.



Цена со скидкой 77%: 6 400 ₽ вместо 27 710 ₽ за 6 месяцев.

Записаться

Внутри: правовая база, конструктор учетной политики, калькуляторы и полный доступ к еженедельным вебинарам без рекламы.