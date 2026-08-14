Работника сократили с двух должностей в одной компании: сколько пособий придется выплатить
При сокращении средний заработок сохраняется и по основному месту, и по совместительству.
Сотрудника в районе Крайнего Севера одновременно уволили в связи с сокращением и по основному месту работы, и по внутреннему совместительству.
Сохраняется ли за ним средний заработок на период трудоустройства по обеим должностям, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Сохраняется, если он не трудоустраивается в течение тех месяцев, когда положено сохранение среднего заработка», — ответил Роструд.
Трудовые гарантии и компенсации распространяются на совместителей в полном объеме (ч. 2 ст. 287 ТК), напомнило ведомство.
Согласно ч. 1 ст. 318 ТК РФ работнику, увольняемому из организации в районах Крайнего Севера в связи с ликвидацией, выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
Если человек не найдет работу за месяц – работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения, а если не устроится и за два месяца – за третий месяц со дня увольнения (ч. 2 ст. 318 ТК).
В исключительных случаях по решению органа службы занятости бывшему работнику может полагаться выплата за четвертый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения.
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