График выплаты пенсий и пособий в сентябре 2026

График выплаты пособий в сентябре 2026
В сентябре придут пособия за август. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:
Вид пособия
Дата выплаты
Единое пособие
3 сентября
Выплата из маткапитала
4 сентября
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
8 сентября
Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.
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График выплаты пособий в сентябре 2026
Выплата пенсии в сентябре пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни.
Обычная дата
Фактическая дата выплаты
5—6 сентября
4 сентября
12—13 сентября
11 сентября
19—20 сентября
18 сентября
Как выбрать способ доставки пенсии
Существует два способа доставки пенсии:
Через банк — пенсию могут получать на банковский счет карты «Мир».
Почтой России — в почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.
Способ доставки пенсии можно выбрать с помощью подачи заявления:
в МФЦ;
в СФР;
на Госуслугах.
Чтобы подать заявление от имени другого человека необходима нотариальная доверенность на представление интересов по ст. 185.1 ГК. Заявление рассматривают в течение 3-х рабочих дней.
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