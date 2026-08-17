Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Пенсии
Читать 1 мин
График выплаты пенсий и пособий в сентябре 2026

График выплаты пенсий и пособий в сентябре 2026

В сентябре пособия и пенсии перечислят в обычном порядке. Рассказываем, когда ждать выплаты.

15 просмотров3 открытия

Автор

График выплаты пособий в сентябре 2026

В сентябре придут пособия за август. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Вид пособия

Дата выплаты

Единое пособие

3 сентября

Выплата из маткапитала

4 сентября

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

8 сентября

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.

Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.

График выплаты пособий в сентябре 2026

Выплата пенсии в сентябре пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни.

Обычная дата

Фактическая дата выплаты

5—6 сентября

4 сентября

12—13 сентября

11 сентября

19—20 сентября

18 сентября

Как выбрать способ доставки пенсии

Существует два способа доставки пенсии:

  1. Через банк — пенсию могут получать на банковский счет карты «Мир».

  2. Почтой России — в почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.

Способ доставки пенсии можно выбрать с помощью подачи заявления:

Чтобы подать заявление от имени другого человека необходима нотариальная доверенность на представление интересов по ст. 185.1 ГК. Заявление рассматривают в течение 3-х рабочих дней.

Читайте также по теме:

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка