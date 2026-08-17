График выплаты пенсий и пособий в сентябре 2026

График выплаты пособий в сентябре 2026

В сентябре придут пособия за август. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Вид пособия Дата выплаты Единое пособие 3 сентября Выплата из маткапитала 4 сентября Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 8 сентября

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.