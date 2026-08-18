Утренний бухгалтер № 6192. Имущественного вычета не будет, если недвижимость купили у родственников или работодателя

Разборы законов

— КЭП для СФР с 1 сентября 2026: старый сертификат не примут — проверьте сейчас

С 1 сентября 2026 года СФР меняет требования к КЭП. Даже если ваша КЭП еще действует, это не гарантирует, что СФР примет подписанные ею документы. В сертификате появится новый параметр — «Согласование ключей». Без него отчетность не пройдет проверку. Разбираем, кого это касается, как проверить сертификат и что делать, если параметра нет.

— Что такое освобождение от НДС. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, кто может освободиться от НДС, в чем разница между статьями 145 и 149 НК и когда даже при освобождении нужно платить налог.

— Условия для вычета НДС, которые проверит налоговая. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, какие четыре условия нужно выполнить для вычета НДС, на что обращают внимание налоговики и какие ограничения действуют для упрощенцев.

— Как ФНС проверяет физических лиц, ИП и организации: алгоритм проверок и перспективы на 2027 год. Конспект вебинара с видео

Разбираем работу ФНС изнутри: от риск-модели и алгоритма проверок до работы налоговых органов с ИИ в 2026–2027 гг.

— Цифровой рубль: главные отличия от безналичного рубля и криптовалюты в 2026 году

Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты согласно последним данным.