Утренний бухгалтер № 6192. Имущественного вычета не будет, если недвижимость купили у родственников или работодателя

Налоговая напомнила, что при покупке недвижимости у родственников получить НДФЛ вычет нельзя.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
ИИ-контент будут маркировать: законопроект с поправками внесли в Госдуму.
Верховный суд: возбуждать налоговые дела до истечения 75-дневного срока нельзя.
Налоговая уточнила правила уплаты НДФЛ при продаже доли в уставном капитале по цене ниже рыночной.
Роструд рассказал, как оформлять временную подработку сотрудника на чужой должности.
Разборы законов
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С 1 сентября 2026 года СФР меняет требования к КЭП. Даже если ваша КЭП еще действует, это не гарантирует, что СФР примет подписанные ею документы. В сертификате появится новый параметр — «Согласование ключей». Без него отчетность не пройдет проверку. Разбираем, кого это касается, как проверить сертификат и что делать, если параметра нет.
— Что такое освобождение от НДС. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, кто может освободиться от НДС, в чем разница между статьями 145 и 149 НК и когда даже при освобождении нужно платить налог.
— Условия для вычета НДС, которые проверит налоговая. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, какие четыре условия нужно выполнить для вычета НДС, на что обращают внимание налоговики и какие ограничения действуют для упрощенцев.
— Как ФНС проверяет физических лиц, ИП и организации: алгоритм проверок и перспективы на 2027 год. Конспект вебинара с видео
Разбираем работу ФНС изнутри: от риск-модели и алгоритма проверок до работы налоговых органов с ИИ в 2026–2027 гг.
— Цифровой рубль: главные отличия от безналичного рубля и криптовалюты в 2026 году
Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты согласно последним данным.
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Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ
Дата проведения: 18 августа, вторник
НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3
Дата проведения: 19 августа, среда
Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027
Дата проведения: 20 августа, четверг
Работа бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 21 августа, пятница
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У работника есть обязанности по выплате алиментов, а также исполнительный лист по другим платежам. Рассказываем, какой процент от зарплаты можно
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Резюме
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