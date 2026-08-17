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Трудовые отношения
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Роструд разъяснил, как правильно оформить временную подработку штатного сотрудника на чужой должности

Подработку в отдельные дни нужно оформлять как перевод, а внутри дня — как совмещение.

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У компании не хватает персонала, поэтому сотрудников периодически привлекают к работе по другой профессии.

Например, специалист отдела мониторинга привлекается на работы по посеву рассады на один-три дня.

Как правильно оформлять такие работы, можно ли применять совмещение профессий (по сдельной оплате), и как зафиксировать доплату за совмещение, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Указанные работы можно оформлять временным переводом, если дополнительная работы будет выполняться в отдельные от основной работы дни, или совмещением профессий (если работа будет выполняться в течение рабочего дня наряду с основной работой)», — ответил Роструд.

Совмещение профессий со сдельной оплатой применить можно.

Доплата за выполнение работы в виде совмещения устанавливается по соглашению между работником и работодателем (ст. 60.2 ТК), добавило ведомство.

Для временного перевода нужно заключение в письменной форме (ч. 1 ст. 72.2 ТК).

Автор

Бухгалтеры

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