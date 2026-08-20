ИФНС не нашла уведомление о переходе на УСН: что делать бухгалтеру и как защитить спецрежим

Первая реакция понятна: искать форму № 26.2-1, поданную несколько лет назад. Но если уведомление не сохранилось ни у ИП, ни в архиве бухгалтерии? Более того, даже если оно никогда не подавалось — это еще не означает, что предпринимателя автоматически нужно переводить на ОСНО и пересчитывать НДС и НДФЛ.
Разберем, как действовать бухгалтеру в этой ситуации, какие доказательства собрать, как отвечать налоговой, на какую судебную практику ссылаться, а также расскажу о нашей практике по таким делам.
Типовая ситуация: история ИП неизвестна
У аутсорсингового бухгалтера редко бывает полный комплект документов клиента с даты его регистрации. Предприниматель мог зарегистрироваться сам через сервис ФНС, воспользоваться услугами банка или посредника, сменить бухгалтера, регион либо систему ЭДО. Расписка о принятии уведомления по форме № 26.2-1 могла потеряться, а в информационных ресурсах ФНС - не отразиться.
При этом такая проблема зачастую проявляется не в первый год работы. ИП может годами сдавать декларации по УСН и уплачивать налог, пока инспекция не начнет детально проверять сведения.
Сейчас в фокусе внимания инспекторов предприниматели, которые меняли место жительства или зарегистрированы в субъектах с пониженными ставками УСН. При проверке «налоговой миграции» инспекция находит старые ошибки: отсутствие уведомления, неверно выбранный режим или расхождения между данными ЕГРИП и внутренними ресурсами налоговой.
В одном из таких случаев УФНС сообщило предпринимателю: декларация по УСН представлена, однако уведомления о переходе на этот спецрежим в инспекции нет. Налогоплательщика попросили представить копию уведомления, чтобы подтвердить объект налогообложения.
Важно помнить, что такие действия инспекции — это еще не решение о доначислениях и не перевод на ОСНО. Но игнорировать такие сообщение тоже нельзя: бухгалтеру необходимо оперативно восстановить историю применения режима и сформировать доказательственную позицию.
Почему отсутствие формы не равно ОСНО
По общему правилу вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить инспекцию о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК). Если срок пропущен, Налоговый кодекс запрещает применять УСН (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК). Однако эта норма не должна являться автоматическим механизмом для ретроспективного пересчета налогов по ОСНО.
Конституционный и Верховный суды давно сформулировали иной подход: УСН — режим уведомительный, а не разрешительный. Уведомление нужно не для получения согласия налогового органа, а для выражения воли налогоплательщика и надлежащего администрирования налога.
Поэтому волеизъявление — работать на УСН — может подтверждаться не только формой № 26.2-1. Суд вправе оценить фактическое поведение предпринимателя: вел ли он учет как плательщик УСН, сдавал ли отчетность, направлял ли уведомления об исчисленных суммах, платил ли авансы, выделял ли НДС в документах, заявлял ли вычеты. Значение имеет и поведение самой инспекции: когда она узнала о применении УСН и насколько своевременно отреагировала.
Судебные и нормативные акты, которые подтверждают такой подход:
определений Конституционного суда от 29.01.2019 № 229-О и от 28.02.2019 № 279-О;
определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705;
ФНС в своем письме указывает: принудительный перевод субъекта предпринимательства с УСН на общий режим не может быть самостоятельной целью налогового контроля. При споре следует учитывать не только соблюдение формальности с уведомлением, но и действия налогоплательщика, поведение инспекции, а также своевременность ее контрольных мер.
Важно: это не отменяет обязанности подавать уведомление о выборе УСН в установленный срок. Но если ошибка уже выявлена, у налогоплательщика должна быть правовая позиция для защиты своего права на УСН.
Что доказывает фактическое применение УСН
Если уведомление не найдено, не стоит отвечать инспекции одной фразой: «ИП всегда применял УСН». Нужна последовательная доказательственная картина.
Что установить
Чем подтвердить
Зачем это нужно
Когда ИП начал применять УСН?
Первая декларация по УСН, первое уведомление об исчисленных суммах, платежные поручения
Помогает определить, когда инспекция получила сведения о выбранном режиме
Как велся учет?
КУДиР, регистры учета доходов и расходов, учетная политика
Подтверждает, что УСН была реальной моделью учета, а не аргументом после претензий ИФНС
Как оформлялись операции?
Договоры, акты, УПД, кассовые чеки, отчеты маркетплейсов
Отсутствие выделенного НДС - важный признак работы не на ОСНО
Исполнялись ли обязанности по УСН?
Декларации, уведомления об исчисленных суммах, платежные поручения, сведения ЕНС
Показывает фактическую уплату налога и администрирование обязательств инспекцией
Как реагировала ИФНС?
Требования, ответы, результаты камеральных проверок, записи ЕНС, переписка в ЛК
Позволяет доказать, что налоговый орган знал о применении УСН и не возражал своевременно
Было ли право применять УСН по существу?
Размер доходов, численность, стоимость ОС, виды деятельности, состав участников - для организаций
Уведомительный характер УСН не поможет, если нарушены материальные критерии спецрежима
Отдельно стоит запросить сведения по ЕНС: справку о принадлежности сумм ЕНП, справку о сальдо, данные об исполненных обязанностях и начислениях по уведомлениям. После введения ЕНС именно эти документы могут показать, как инспекция администрировала платежи: как суммы УСН, другого налога или невыясненные поступления.
Судебный пример: техническая ошибка при регистрации не привела к ОСНО
В деле № А10-6394/2025, которое вела наша коллегия адвокатов, предпринимательница при регистрации в апреле 2024 года ошибочно выбрала вместо УСН ... ЕСХН. При этом она продавала непродовольственные товары, в том числе через маркетплейс, то есть никак не соответствовала критериям сельскохозяйственного товаропроизводителя. Формально уведомление о переходе на УСН в 30-дневный срок не подавалось.
Инспекция на этом основании отказала ИП в признании права на УСН и предлагала представить отчетность по ЕСХН, а в случае несоответствия — ОСНО. Цена вопроса для ИП составляла почти 11 млн рублей в виде доначисленных налогов, не считая пени и штрафа.
Однако предпринимательница последовательно действовала как плательщик УСН:
не выделяла НДС в документах и не заявляла его к вычету;
направила уведомление об исчисленном авансе по УСН за полугодие 2024 года;
представила уведомление по УСН за девять месяцев;
сдала декларацию по УСН за 2024 год;
уплачивала налог в соответствии с выбранным режимом.
Арбитражный суд Республики Бурятия установил, что инспекция узнала о фактическом применении УСН не при поступлении декларации в апреле 2025 года, а еще в июле 2024 года, когда получила уведомление об исчисленном авансе. Более того, сведения ЕНС подтверждали начисление суммы именно как аванса по УСН.
До окончания первого налогового периода инспекция не выразила возражений. Суд решил, что при таких обстоятельствах налоговый орган утратил право ссылаться исключительно на отсутствие уведомления и принудительно переводить ИП на ОСНО. Отказ в применении УСН признан незаконным, а УФНС обязали внести в информационные ресурсы сведения о применении УСН с даты регистрации ИП, то есть с 2024 года.
Ключевой вывод: предпринимательница выиграла не потому, что любую ошибку можно исправить задним числом. Она доказала одновременно:
У нее было материальное право применять УСН.
Ее фактическое поведение подтверждало волю работать на УСН с момента регистрации.
Инспекция получила достаточные сведения о применении спецрежима.
Налоговый орган своевременно не возразил, но позднее попытался использовать формальное отсутствие уведомления для перевода ИП на ОСНО.
Позицию о фактическом применении УСН также подтверждает дело № А72-4594/2024. В нем суды признали незаконными действия инспекции, обязали внести сведения о применении УСН с даты регистрации ИП, а Верховный суд отказал налоговому органу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией, т.е. признал выводы нижестоящих судов верными.
Как ответить на сообщение ИФНС об отсутствии уведомления о переходе на УСН
Необходимо направить письменный ответ через личный кабинет, ТКС либо другим способом, который позволяет подтвердить дату и содержание отправки.
Если уведомление найдено
Приложите:
копию формы № 26.2-1;
расписку, квитанцию оператора ЭДО, извещение о получении, скриншоты ЛК или иные доказательства направления;
при необходимости — пояснения о применяемом объекте «доходы» либо «доходы минус расходы».
Если уведомления нет или его нельзя найти
В ответе стоит последовательно изложить следующие обстоятельства:
ИП фактически применяет УСН с конкретной даты;
предприниматель сдавал декларации по УСН, направлял уведомления об исчисленных суммах и уплачивал авансы;
учет и первичные документы велись без НДС;
ИП не заявлял вычеты НДС и не действовал как налогоплательщик на ОСНО;
налоговый орган принимал отчетность, располагал сведениями о платежах и длительное время не возражал против применения УСН;
предприниматель соответствует критериям применения УСН, установленным ст. 346.12 НК;
перевод на ОСНО вопреки фактическому и последовательно выраженному волеизъявлению нарушит права налогоплательщика.
Правовую часть ответа можно строить на позиции КС и ВС о том, что УСН носит уведомительный характер, а также на письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@. Именно такая аргументация была использована в другом нашем деле при ответе на сообщение УФНС по Удмуртской Республике: ИП применяла УСН с 2023 года, отчитывалась и уплачивала налог, а инспекция не возражала в течение нескольких налоговых периодов. После направления мотивированного ответа какие-либо вопросы у налогового органа отпали.
Чек-лист бухгалтеру: что делать, если ИФНС не нашла уведомление о переходе на УСН
Не игнорируйте сообщение и не признавайте автоматически обязанность работать на ОСНО.
Проверьте архив клиента, ЛК, ЭДО, документы о регистрации, переписку с прежним бухгалтером, банком или сервисом регистрации.
Установите дату фактического начала применения УСН.
Соберите декларации, уведомления об исчисленных суммах, платежные поручения, КУДиР, первичные документы и отчеты маркетплейсов.
Запросите справки и сведения по ЕНС, чтобы увидеть, как инспекция учитывала платежи.
Проверьте, соблюдал ли ИП все материальные ограничения для УСН.
Подготовьте мотивированный ответ с хронологией, документами и ссылками на позиции КС, ВС и ФНС.
Если инспекция настаивает на ОСНО, запросите оформленную позицию и оцените перспективу досудебного обжалования.
Не подавайте декларации по НДС или НДФЛ за прошлые периоды «на всякий случай», пока не восстановлена фактическая и правовая картина.
Отсутствие формы № 26.2-1 в архиве инспекции — серьезный риск. Но это не тождественно отсутствию права на УСН. В подобных спорах бухгалтеру важно доказать не только то, что предприниматель хотел применять спецрежим, но и то, что он реально работал на нем, своевременно исполнял налоговые обязанности, а инспекция знала об этом и не возражала.
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