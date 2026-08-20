ИФНС не нашла уведомление о переходе на УСН: что делать бухгалтеру и как защитить спецрежим

Типовая ситуация: история ИП неизвестна

У аутсорсингового бухгалтера редко бывает полный комплект документов клиента с даты его регистрации. Предприниматель мог зарегистрироваться сам через сервис ФНС, воспользоваться услугами банка или посредника, сменить бухгалтера, регион либо систему ЭДО. Расписка о принятии уведомления по форме № 26.2-1 могла потеряться, а в информационных ресурсах ФНС - не отразиться.

При этом такая проблема зачастую проявляется не в первый год работы. ИП может годами сдавать декларации по УСН и уплачивать налог, пока инспекция не начнет детально проверять сведения.

Сейчас в фокусе внимания инспекторов предприниматели, которые меняли место жительства или зарегистрированы в субъектах с пониженными ставками УСН. При проверке «налоговой миграции» инспекция находит старые ошибки: отсутствие уведомления, неверно выбранный режим или расхождения между данными ЕГРИП и внутренними ресурсами налоговой.

В одном из таких случаев УФНС сообщило предпринимателю: декларация по УСН представлена, однако уведомления о переходе на этот спецрежим в инспекции нет. Налогоплательщика попросили представить копию уведомления, чтобы подтвердить объект налогообложения.

Важно помнить, что такие действия инспекции — это еще не решение о доначислениях и не перевод на ОСНО. Но игнорировать такие сообщение тоже нельзя: бухгалтеру необходимо оперативно восстановить историю применения режима и сформировать доказательственную позицию.