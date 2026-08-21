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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6195. Власти обсуждают привязку социальных пособий к гражданству детей и их родителей

По законопроекту помощь будет доступна только семьям, в которых ребенок получил гражданство РФ при рождении.

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Законопроект: семейные выплаты хотят привязать к гражданству ребенка и родителя.

Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.

ВС: за отказ от работы по целевому договору, выпускники должны платить штраф.

Налоговые каникулы для УСН и ПСН закончатся уже 1 января 2027 года.

Пропуск срока принятия наследства может привести к его утрате: юрист рассказал об ошибках наследников.

Налоговая рассказала про случаи, когда нельзя будет получить социальный вычет.

💥 Как бухгалтеру работать на УСН без стресса и головной боли?

Вести учет доходов и расходов на УСН, рассчитывать и уплачивать единый налог, отчитываться перед ФНС, научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Актуализировали его по изменениям 2026.

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Разборы законов

Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС в 2026 году

Технические сбои могут временно сделать электронные сервисы ФНС недоступными. Из-за этого есть риск пропустить уплату налога — если не подтвердить, что нарушение произошло из-за сбоя, а не по вине налогоплательщика. Рассказываем, как собрать доказательства и избежать пеней.

Маркетплейсы в системе маркировки: как торговать в 2026 году

Разбираемся, как маркетплейсы работают по новым правилам обязательной маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК». Порядок торговли по FBO, FBS и DBS, обязанности платформы и селлеров по маркировке и контролю, передача сведений, штрафы.

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Платить зарплату «в конверте» в 2026 году — проявлять полное отрицание реальности. Государство взяло курс на обеление экономики, и налоговики научились находить такие схемы даже без явных зацепок. Разбираем, как попадают под проверку, как доказывают «конверты» и есть ли шанс отбиться.

Финансовая модель выживания 2026: как предсказать кассовый разрыв и защитить маржу в условиях роста затрат. Конспект вебинара с видео

Разобрали проверенные инструменты диагностики компании, включая точки роста и убыточности, увидели топ-5 дыр, через которые утекает маржа и поняли, что делать при дефиците денег.

НДС 0% и освобождение от НДС: в чем разница. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, чем отличается ставка НДС 0% от освобождения по статье 149 НК, какие последствия для вычетов и как отражать операции в декларации.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро, юаня на 20 августа 2026 года

2 Депутат рассказал, как получить налоговый вычет за обучение в автошколе

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4 Депутат Афонин предлагает отменить пени, которые «съедают» бюджеты медучреждений и школ

5 Путину представят реформы для ускорения экономики — эксперт считает, что без доступного капитала модернизация невозможна

6 Если у нас единый бизнес, верните нам входной НДС: главный аргумент налогоплательщика в спорах о дроблении в 2026 году. Выпуск № 106 подкаста «Налоговое утро»

7 Исследование: бизнес тревожится из-за непредсказуемости клиентов, но продолжает инвестировать в рост и продвижение

8 Новак: Россия начала закупать топливо за рубежом для стабилизации внутреннего рынка

9 Сумма таможенных доначислений выросла до 35,2 млрд рублей — почти треть средств компании не погасили

10 Обязательная маркировка ИИ-контента может скорее навредить – эксперт

11 Росстат фиксирует дефляцию три недели подряд

12 Средний размер пенсии по старости превысил 40 тыс. в шести регионах

13 Юрист объяснил, почему расширение полномочий СРО не решит проблему срывов госконтрактов

14 Потеряет ли сокращенный сотрудник пособие, если у него открыта самозанятость: ответ Онлайнинспекции

15 Сегодня в 13:00: как финансовому директору провести компанию через турбулентность 2026–2027

16 Wildberries переносит карточки селлеров на AliExpress и формирует новый канал продаж

17 Нужен ли медосмотр при приеме основного сотрудника внутренним совместителем на ту же должность: ответ Роструда

18 🎦От дыр, в которые утекает маржа, до нюансов сопровождения ВНП. Новые конспекты вебинаров

19 Налоговики назвали ограничения при вычете за благотворительность

20 ВС: выпускники обязаны выплатить штраф за отказ работать по целевому договору

21 Эксперт назвал опасные сделки для бизнеса при финансовых трудностях

22 Дольщикам хотят разрешить платить за новостройки в рассрочку после ввода объекта

23 Росстат создаст единый реестр всех статистических форм и показателей в 2027 году

24 Госкомпании погасили 60% долгов перед МСП по 223‑ФЗ

25 Семейные выплаты хотят привязать к гражданству ребенка и родителя на день рождения

26 Банк России обсуждает запуск трансграничных расчетов в цифровых рублях

27 WB Банк сделал обслуживание и переводы для владельцев ПВЗ бесплатными до конца 2026

28 Когда выводить маркированный товар из «Честного знака» при продажах через Ozon по FBS: ответ эксперта

29 Как исправить ошибки в лицевом счете Соцфонда: пошаговая инструкция от СФР

30 Почему нельзя откладывать визит к нотариусу после смерти родственника: советы адвоката

31 Налоговики назвали условия для банкротства через суд

32 Налоговые каникулы по УСН и ПСН закончатся 1 января 2027 года

33 Восстановление складов после атак БПЛА ляжет на собственников и перестрахование

34 Путин: экономику тормозят внешние риски и атаки на промышленные объекты

35 Банки.ру упростил выбор займов благодаря рейтингу и отзывам в карточках

36 Минфин поменяет порядок обжалования решений таможни

37 Цены на готовое жилье взлетели на 10,4%: вторичка стала дороже на фоне снижения ключевой ставки в 2026 году

38 Минтруд уточнил порядок расчета дохода для налогового кешбэка

39 Письмо Минфина: включать ли в базу по страховым взносам расходы на страхование командированного работника на время перелета

Мероприятия

Работа бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис

Дата проведения: 21 августа, пятница

Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов

Дата проведения: 25 августа, вторник

Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок

Дата проведения: 25 августа, вторник

Построение и расчет юнит-экономики. Онлайн-встреча с экспертом Екатериной Барсуковой

Дата проведения: 25 августа, вторник

Единые типовые нормы выдачи СИЗ

Дата проведения: 26 августа, среда

Статьи

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Сегодня 20 августа отмечают День рождения Чебурашки, Всемирный день лени и Марины-Пимены. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 августа.

Что такое тарифная ставка, чем отличается от оклада и как посчитать

Вознаграждение за выполненную работу — вопрос, который волнует и сотрудников, и самих работодателей, тем более что расчет заработной платы может происходить в различных форматах. Один из них — тарифная ставка (ТС). Рассказываем, что представляет собой ТС, чем она отличается от оклада и как происходит расчет зарплаты по тарифной ставке.

Работа в ночное время — как оплачивается и оформляется

Работа ночью — не редкость в сферах с круглосуточным графиком: медицине, логистике, охране, IT. Но как именно должен оплачиваться такой труд и какие документы оформлять работодателю? Разбираем нормы ТК, минимальные доплаты и оформление.

Линейный руководитель: кто это, какие функции выполняет и чем отличается от функционального

Линейный руководитель — прямой начальник над исполнителями. Он ставит задачи, мотивирует, контролирует результаты. Его функции и задачи не ограничиваются только распределением обязанностей внутри группы. Рассказываем, кто такой линейный руководитель, чем занимается, какие навыки должен иметь и как выглядит его карьерный путь.

Утренний бухгалтер № 6194. За несообщение об утечке данных можно получить штраф до 3 млн руб.

Компании обязаны сообщать об утечке данных в Роскомнадзор в течение 24-х часов.

Счет 91: для чего нужен

Для чего нужен 91 счет бухгалтерского учета? Какие операции и проводки отражать по счету 91? Какие субсчета к нему открываются? Отвечаем на вопросы и приводим примеры проводок.

Как оформить амортизацию и какие проводки нужны

Проводки по начислению амортизации ОС — это бухгалтерские записи, в которых по дебету указаны счета учета затрат, а по кредиту — денежное выражение износа актива.

Командировка во время отпуска: как оформлять

Сотрудник на последние дни отпуска уехал в командировку. Рассказываем, как это оформлять.

Обособленные подразделения: как вести бухгалтерский и налоговый учет

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Продажи на Wildberries начались: как бухгалтеру настроить 1С, провести УПД и вывести КИЗ

В личном кабинете уже появляются продажи, а денег на расчетном счете пока нет. Одновременно приходят УПД, нужно загружать отчеты в 1С и разбираться с маркировкой. Собрали инструкции «Клерка», которые помогут выстроить учет Wildberries с нуля.

Как уволить сотрудника, который не выходит на работу: пошаговый порядок

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Водитель на НПД: нужна ли ЭТрН с 1 сентября 2026 года и кто должен ее оформлять

С 1 сентября бумажная транспортная накладная для большинства перевозок уйдет в прошлое. Но нужно ли оформлять ЭТрН, если водитель — самозанятый? Ответ зависит не от налогового режима водителя, а от того, кто по договору является перевозчиком. Собрали инструкции «Клерка», которые помогут подготовиться к новым правилам.

Исполнителю по ГПД компенсируют расходы на инструменты: как исчислять НДФЛ и страховые взносы

Организация заключила договор с исполнителем по ГПХ. Помимо оплаты работ компания также компенсирует затраты на инструменты. Рассказываем, нужно ли удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы на выплату.

7 причин, по которым инвесторы отказывают даже хорошему бизнесу

У бизнеса сегодня немало способов привлечь деньги помимо банковского кредита: факторинг, лизинг, инвестиционные платформы, партнерские модели финансирования. Только через инвестплатформы за 2025 год бизнес привлек 23,66 млрд рублей, почти рекорд за всю историю рынка краудфинансирования.

ИФНС не нашла уведомление о переходе на УСН: что делать бухгалтеру и как защитить спецрежим

Ситуация: бухгалтер-аутсорсер принимает ИП, который несколько лет работает на УСН: сдает декларации, направляет уведомления об исчисленных суммах, платит авансы, не выставляет НДС. А потом в личный кабинет приходит сообщение из инспекции: вы применяете УСН, но уведомления о переходе на этот режим у налоговой нет.

Алгоритм действий при сообщении о преступлении: куда обращаться для возбуждения дела и обжалования решений

Чтобы запустить расследование по уголовному делу необходимо направить обращение в правоохранительные органы. Рассказываем, как происходит возбуждение дела и в какие сроки можно получить ответ.

Декларация промышленной безопасности: как разработать и утвердить

Декларация промышленной безопасности: в каких случаях она обязательна и кто должен ее оформлять. Порядок разработки и экспертизы документа, срок его действия, а также правила внесения декларации в соответствующий реестр.

Блоги компаний

Что такое проверка контрагента и зачем она нужна

Какие документы запросить у контрагента перед заключением договора в 2026 году

Продажа квартиры по наследству в 2026 году: когда платить налог и как уменьшить НДФЛ

Проверка убытков налоговой: как составить пояснение

Досрочное уведомление по НДФЛ и взносам с 1 сентября 2026 года: пример с образцом и особенности

ЭПД с 1 сентября 2026 года: что нужно успеть за последние две недели

Счет на ИП, а заплатило физлицо: нужно ли пробивать чек

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Зачем ИТ-аудит малому и среднему бизнесу: иллюзия «у нас все работает»

Можно ли пользоваться платежной системой PayPal в России в 2026 году

Медийная реклама: как она работает, где размещать объявления и что считать

Как решить кадровый дефицит айтишников

Пикап, который съел 4 миллиона: как попытка сэкономить на налоге превратилась в финансовую катастрофу

Консультации

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Трибуна

Злоупотребление правом может стать основанием для отказа в возврате положительного сальдо ЕНС

Снял деньги с корпоративной карты без чеков — налоговая посчитает это вашей зарплатой

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Как оприходовать товар в 1С Бухгалтерия 8 без ошибок: документы, НДС и проводки

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У бизнеса нет аналога ПДН: почему один банк отказывает там, где другой одобряет

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