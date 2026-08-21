Утренний бухгалтер № 6195. Власти обсуждают привязку социальных пособий к гражданству детей и их родителей

Законопроект: семейные выплаты хотят привязать к гражданству ребенка и родителя.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
ВС: за отказ от работы по целевому договору, выпускники должны платить штраф.
Налоговые каникулы для УСН и ПСН закончатся уже 1 января 2027 года.
Пропуск срока принятия наследства может привести к его утрате: юрист рассказал об ошибках наследников.
Налоговая рассказала про случаи, когда нельзя будет получить социальный вычет.
💥 Как бухгалтеру работать на УСН без стресса и головной боли?
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Разборы законов
— Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС в 2026 году
Технические сбои могут временно сделать электронные сервисы ФНС недоступными. Из-за этого есть риск пропустить уплату налога — если не подтвердить, что нарушение произошло из-за сбоя, а не по вине налогоплательщика. Рассказываем, как собрать доказательства и избежать пеней.
— Маркетплейсы в системе маркировки: как торговать в 2026 году
Разбираемся, как маркетплейсы работают по новым правилам обязательной маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК». Порядок торговли по FBO, FBS и DBS, обязанности платформы и селлеров по маркировке и контролю, передача сведений, штрафы.
— Зарплата в конверте: риски, доказательства и судебная практика 2026 года
Платить зарплату «в конверте» в 2026 году — проявлять полное отрицание реальности. Государство взяло курс на обеление экономики, и налоговики научились находить такие схемы даже без явных зацепок. Разбираем, как попадают под проверку, как доказывают «конверты» и есть ли шанс отбиться.
— Финансовая модель выживания 2026: как предсказать кассовый разрыв и защитить маржу в условиях роста затрат. Конспект вебинара с видео
Разобрали проверенные инструменты диагностики компании, включая точки роста и убыточности, увидели топ-5 дыр, через которые утекает маржа и поняли, что делать при дефиците денег.
— НДС 0% и освобождение от НДС: в чем разница. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, чем отличается ставка НДС 0% от освобождения по статье 149 НК, какие последствия для вычетов и как отражать операции в декларации.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро, юаня на 20 августа 2026 года
2 Депутат рассказал, как получить налоговый вычет за обучение в автошколе
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4 Депутат Афонин предлагает отменить пени, которые «съедают» бюджеты медучреждений и школ
5 Путину представят реформы для ускорения экономики — эксперт считает, что без доступного капитала модернизация невозможна
6 Если у нас единый бизнес, верните нам входной НДС: главный аргумент налогоплательщика в спорах о дроблении в 2026 году. Выпуск № 106 подкаста «Налоговое утро»
7 Исследование: бизнес тревожится из-за непредсказуемости клиентов, но продолжает инвестировать в рост и продвижение
8 Новак: Россия начала закупать топливо за рубежом для стабилизации внутреннего рынка
9 Сумма таможенных доначислений выросла до 35,2 млрд рублей — почти треть средств компании не погасили
10 Обязательная маркировка ИИ-контента может скорее навредить – эксперт
11 Росстат фиксирует дефляцию три недели подряд
12 Средний размер пенсии по старости превысил 40 тыс. в шести регионах
13 Юрист объяснил, почему расширение полномочий СРО не решит проблему срывов госконтрактов
14 Потеряет ли сокращенный сотрудник пособие, если у него открыта самозанятость: ответ Онлайнинспекции
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17 Нужен ли медосмотр при приеме основного сотрудника внутренним совместителем на ту же должность: ответ Роструда
18 🎦От дыр, в которые утекает маржа, до нюансов сопровождения ВНП. Новые конспекты вебинаров
19 Налоговики назвали ограничения при вычете за благотворительность
20 ВС: выпускники обязаны выплатить штраф за отказ работать по целевому договору
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23 Росстат создаст единый реестр всех статистических форм и показателей в 2027 году
24 Госкомпании погасили 60% долгов перед МСП по 223‑ФЗ
25 Семейные выплаты хотят привязать к гражданству ребенка и родителя на день рождения
26 Банк России обсуждает запуск трансграничных расчетов в цифровых рублях
27 WB Банк сделал обслуживание и переводы для владельцев ПВЗ бесплатными до конца 2026
28 Когда выводить маркированный товар из «Честного знака» при продажах через Ozon по FBS: ответ эксперта
29 Как исправить ошибки в лицевом счете Соцфонда: пошаговая инструкция от СФР
30 Почему нельзя откладывать визит к нотариусу после смерти родственника: советы адвоката
31 Налоговики назвали условия для банкротства через суд
32 Налоговые каникулы по УСН и ПСН закончатся 1 января 2027 года
33 Восстановление складов после атак БПЛА ляжет на собственников и перестрахование
34 Путин: экономику тормозят внешние риски и атаки на промышленные объекты
35 Банки.ру упростил выбор займов благодаря рейтингу и отзывам в карточках
36 Минфин поменяет порядок обжалования решений таможни
37 Цены на готовое жилье взлетели на 10,4%: вторичка стала дороже на фоне снижения ключевой ставки в 2026 году
38 Минтруд уточнил порядок расчета дохода для налогового кешбэка
39 Письмо Минфина: включать ли в базу по страховым взносам расходы на страхование командированного работника на время перелета
Мероприятия
Работа бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 21 августа, пятница
Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов
Дата проведения: 25 августа, вторник
Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок
Дата проведения: 25 августа, вторник
Построение и расчет юнит-экономики. Онлайн-встреча с экспертом Екатериной Барсуковой
Дата проведения: 25 августа, вторник
Единые типовые нормы выдачи СИЗ
Дата проведения: 26 августа, среда
Статьи
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Сегодня 20 августа отмечают День рождения Чебурашки, Всемирный день лени и Марины-Пимены. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 августа.
— Что такое тарифная ставка, чем отличается от оклада и как посчитать
Вознаграждение за выполненную работу — вопрос, который волнует и сотрудников, и самих работодателей, тем более что расчет заработной платы может происходить в различных форматах. Один из них — тарифная ставка (ТС). Рассказываем, что представляет собой ТС, чем она отличается от оклада и как происходит расчет зарплаты по тарифной ставке.
— Работа в ночное время — как оплачивается и оформляется
Работа ночью — не редкость в сферах с круглосуточным графиком: медицине, логистике, охране, IT. Но как именно должен оплачиваться такой труд и какие документы оформлять работодателю? Разбираем нормы ТК, минимальные доплаты и оформление.
— Линейный руководитель: кто это, какие функции выполняет и чем отличается от функционального
Линейный руководитель — прямой начальник над исполнителями. Он ставит задачи, мотивирует, контролирует результаты. Его функции и задачи не ограничиваются только распределением обязанностей внутри группы. Рассказываем, кто такой линейный руководитель, чем занимается, какие навыки должен иметь и как выглядит его карьерный путь.
— Утренний бухгалтер № 6194. За несообщение об утечке данных можно получить штраф до 3 млн руб.
Компании обязаны сообщать об утечке данных в Роскомнадзор в течение 24-х часов.
Для чего нужен 91 счет бухгалтерского учета? Какие операции и проводки отражать по счету 91? Какие субсчета к нему открываются? Отвечаем на вопросы и приводим примеры проводок.
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Проводки по начислению амортизации ОС — это бухгалтерские записи, в которых по дебету указаны счета учета затрат, а по кредиту — денежное выражение износа актива.
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Сотрудник на последние дни отпуска уехал в командировку. Рассказываем, как это оформлять.
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Вести учет обособленных подразделений (ОП) действительно нужно с особым вниманием: тут и свои правила распределения налогов, и нюансы отчетности, и свежие изменения 2026 года.
— Продажи на Wildberries начались: как бухгалтеру настроить 1С, провести УПД и вывести КИЗ
В личном кабинете уже появляются продажи, а денег на расчетном счете пока нет. Одновременно приходят УПД, нужно загружать отчеты в 1С и разбираться с маркировкой. Собрали инструкции «Клерка», которые помогут выстроить учет Wildberries с нуля.
— Как уволить сотрудника, который не выходит на работу: пошаговый порядок
Сотрудник на испытательном сроке не появляется на работе и не выходит на связь. Можно ли уволить его за прогул?
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С 1 сентября бумажная транспортная накладная для большинства перевозок уйдет в прошлое. Но нужно ли оформлять ЭТрН, если водитель — самозанятый? Ответ зависит не от налогового режима водителя, а от того, кто по договору является перевозчиком. Собрали инструкции «Клерка», которые помогут подготовиться к новым правилам.
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Организация заключила договор с исполнителем по ГПХ. Помимо оплаты работ компания также компенсирует затраты на инструменты. Рассказываем, нужно ли удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы на выплату.
— 7 причин, по которым инвесторы отказывают даже хорошему бизнесу
У бизнеса сегодня немало способов привлечь деньги помимо банковского кредита: факторинг, лизинг, инвестиционные платформы, партнерские модели финансирования. Только через инвестплатформы за 2025 год бизнес привлек 23,66 млрд рублей, почти рекорд за всю историю рынка краудфинансирования.
— ИФНС не нашла уведомление о переходе на УСН: что делать бухгалтеру и как защитить спецрежим
Ситуация: бухгалтер-аутсорсер принимает ИП, который несколько лет работает на УСН: сдает декларации, направляет уведомления об исчисленных суммах, платит авансы, не выставляет НДС. А потом в личный кабинет приходит сообщение из инспекции: вы применяете УСН, но уведомления о переходе на этот режим у налоговой нет.
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Чтобы запустить расследование по уголовному делу необходимо направить обращение в правоохранительные органы. Рассказываем, как происходит возбуждение дела и в какие сроки можно получить ответ.
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Декларация промышленной безопасности: в каких случаях она обязательна и кто должен ее оформлять. Порядок разработки и экспертизы документа, срок его действия, а также правила внесения декларации в соответствующий реестр.
Блоги компаний
Что такое проверка контрагента и зачем она нужна
Какие документы запросить у контрагента перед заключением договора в 2026 году
Продажа квартиры по наследству в 2026 году: когда платить налог и как уменьшить НДФЛ
Проверка убытков налоговой: как составить пояснение
Досрочное уведомление по НДФЛ и взносам с 1 сентября 2026 года: пример с образцом и особенности
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Счет на ИП, а заплатило физлицо: нужно ли пробивать чек
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Пикап, который съел 4 миллиона: как попытка сэкономить на налоге превратилась в финансовую катастрофу
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Резюме
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