Утренний бухгалтер № 6195. Власти обсуждают привязку социальных пособий к гражданству детей и их родителей

Разборы законов

— Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС в 2026 году

Технические сбои могут временно сделать электронные сервисы ФНС недоступными. Из-за этого есть риск пропустить уплату налога — если не подтвердить, что нарушение произошло из-за сбоя, а не по вине налогоплательщика. Рассказываем, как собрать доказательства и избежать пеней.

— Маркетплейсы в системе маркировки: как торговать в 2026 году

Разбираемся, как маркетплейсы работают по новым правилам обязательной маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК». Порядок торговли по FBO, FBS и DBS, обязанности платформы и селлеров по маркировке и контролю, передача сведений, штрафы.

— Зарплата в конверте: риски, доказательства и судебная практика 2026 года

Платить зарплату «в конверте» в 2026 году — проявлять полное отрицание реальности. Государство взяло курс на обеление экономики, и налоговики научились находить такие схемы даже без явных зацепок. Разбираем, как попадают под проверку, как доказывают «конверты» и есть ли шанс отбиться.

— Финансовая модель выживания 2026: как предсказать кассовый разрыв и защитить маржу в условиях роста затрат. Конспект вебинара с видео

Разобрали проверенные инструменты диагностики компании, включая точки роста и убыточности, увидели топ-5 дыр, через которые утекает маржа и поняли, что делать при дефиците денег.

— НДС 0% и освобождение от НДС: в чем разница. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, чем отличается ставка НДС 0% от освобождения по статье 149 НК, какие последствия для вычетов и как отражать операции в декларации.