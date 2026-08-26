Утренний бухгалтер № 6198. С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать данные о переводах

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах по СБП и системе «Мир».
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
Эксперт рассказала про случаи, когда работник может не возвращать переплату по зарплате.
Роструд раскрыл, когда можно снизить премии за дисциплинарные взыскания.
Дебиторка, маржа и остатки без ручных выгрузок: дашборды в «1С:Аналитика», узнаете из статьи.
Налоговая рассказала, как ИП и самозанятым подтверждать доход.
✅ Как рассчитывать зарплату в 2026 году
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Разборы законов
— Госзакупки 2026: изменения, казначейское сопровождение и РНП. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели изменения 2025–2026 годов, как работать с казначейским сопровождением, как избежать кассовых разрывов и какие риски нужно предусмотреть в работе с госзакупками.
— Что делать ИП, если он слетел с ПСН из-за превышения лимита доходов в 2026 году
С 2026 года лимит доходов для патента резко снизился — с 60 млн до 20 млн руб. Многие ИП рискуют слететь с ПСН в любой момент. Разбираемся, когда это происходит и что делать дальше.
— Как в 2026 году получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и взносов
Платить налоги вовремя не всегда получается — касса пуста, деньги в дебиторке или просто сложный год. Вместо того чтобы копить пени и ждать блокировки счета, можно официально перенести срок уплаты. Рассказываем, кто и как может получить отсрочку или рассрочку, и в каких случаях налоговые инспекторы отказывают чаще всего.
В этом мини-курсе разберем, что такое УПД, в чем разница между статусами «1» и «2», как применять его на разных налоговых режимах и как не ошибиться при оформлении.
— Что меняется в налоговых вычетах по НДФЛ в 2026 году и как их получить
Налоговые вычеты — это законный способ вернуть часть уплаченного НДФЛ. В 2026 году в этой сфере произошло несколько важных изменений: одни вычеты переехали в другую категорию, другие теперь можно получать по-новому. Разбираем, что и как работает сейчас.
Новости
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Дата проведения: 27 августа, четверг
Бухгалтер IT компании: IT-льготы под прицелом ФНС
Дата проведения: 27 августа, четверг
Статьи
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Сегодня 25 августа отмечают День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ и День рождения Linux. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 августа.
— В России предложили отделить аутсорсинг от скрытого заемного труда
В последнее время в деловой и правовой среде активно обсуждают проблему: как четко разграничить законный аутсорсинг и схемы, которые маскируют под ним скрытый заемный труд. С такой инициативой выступила Ассоциация частных агентств занятости «Труд».
— Утренний бухгалтер № 6197. За задержку зарплаты работодателю придется платить штраф до 100 тыс. руб.
Помимо штрафа работодателю придется компенсировать сотруднику каждый день просрочки. Минимальный размер — 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы.
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Обычно алименты удерживают с зарплаты работника. В случае с участником СВО выплаты взыскивают с денежного довольствия.
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Стандартный вычет можно получить даже на совершеннолетнего ребенка. Рассказываем, когда это возможно.
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При составлении бухгалтерской отчетности компании руководствуются ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Стандарт внес существенные изменения в структуру баланса: скорректировал состав строк, уточнил терминологию и критерии классификации.
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В сети широко обсуждаются возможные изменения по семейной ипотеке. Рассказываем, что известно сейчас и как получить льготный кредит в 2026 году.
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Каждый, кто работает с закрывающими документами, знает эту историю. Контрагент присылает акт, накладную или УПД, бухгалтер находит ошибку, например, в реквизитах, сумме, формулировке или основании, и возвращает документ на доработку. Тот приходит снова, иногда уже с новой ошибкой.
— Авансовые платежи по налогу на прибыль
Авансовые платежи по налогу на прибыль — не просто формальность, а важный инструмент управления налоговой нагрузкой. Правила их расчета и уплаты заметно изменились: выросла ставка до 25%, обновились подходы к формированию налоговой базы, а работа с ЕНС требует четкого соблюдения сроков подачи уведомлений.
— Как правильно отражать кредиторскую задолженность в 2026 году: база, проводки и ключевые изменения
Кредиторская задолженность — одна из самых «рисковых» статей баланса: именно здесь бухгалтеры нередко допускают ошибки, которые потом выявляют налоговики.
— Что отличает зрелую организацию от бизнеса, работающего в режиме ручного управления
В компании может быть несколько сотен сотрудников, утвержденная организационная структура, директора на ключевых позициях, KPI, регламенты, регулярные совещания, отчеты, CRM и многие другие инструменты. Но при этом она все еще может управляться вручную. Чтобы это обнаружить, достаточно посмотреть, кто и как в компании принимает решения.
Блоги компаний
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Вклад по договору простого товарищества, фактически прекратившего существование: правовые аспекты и бухгалтерский учет
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До 22 сентября IT-компании могут потерять аккредитацию: что пересчитать бухгалтеру
Оплата сверхурочной работы с 1 сентября 2026 года: новые лимиты и правила
Закон о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ: как списываются долги
Аренда личного автомобиля у сотрудника в 2026–2027 году: как избежать переквалификации выплат в зарплату
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Где бухгалтеру искать клиентов в 2026 году: 6 неочевидных инструментов без бюджета на рекламу
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Вакансии
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Резюме
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Трибуна
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Платежка за ЖКХ вырастет на треть: кому и на сколько поднимут тарифы с 1 октября — и как не переплатить
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