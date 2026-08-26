Утренний бухгалтер № 6198. С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать данные о переводах

Разборы законов

— Госзакупки 2026: изменения, казначейское сопровождение и РНП. Конспект вебинара с видео

Рассмотрели изменения 2025–2026 годов, как работать с казначейским сопровождением, как избежать кассовых разрывов и какие риски нужно предусмотреть в работе с госзакупками.

— Что делать ИП, если он слетел с ПСН из-за превышения лимита доходов в 2026 году

С 2026 года лимит доходов для патента резко снизился — с 60 млн до 20 млн руб. Многие ИП рискуют слететь с ПСН в любой момент. Разбираемся, когда это происходит и что делать дальше.

— Как в 2026 году получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и взносов

Платить налоги вовремя не всегда получается — касса пуста, деньги в дебиторке или просто сложный год. Вместо того чтобы копить пени и ждать блокировки счета, можно официально перенести срок уплаты. Рассказываем, кто и как может получить отсрочку или рассрочку, и в каких случаях налоговые инспекторы отказывают чаще всего.

— Что такое УПД. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, что такое УПД, в чем разница между статусами «1» и «2», как применять его на разных налоговых режимах и как не ошибиться при оформлении.

— Что меняется в налоговых вычетах по НДФЛ в 2026 году и как их получить

Налоговые вычеты — это законный способ вернуть часть уплаченного НДФЛ. В 2026 году в этой сфере произошло несколько важных изменений: одни вычеты переехали в другую категорию, другие теперь можно получать по-новому. Разбираем, что и как работает сейчас.