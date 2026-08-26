Как вернуть «спящего» B2B-клиента: от сегментации базы до отдельного сценария реактивации

Как определить «спящего» клиента

У таких пользователей снижаются сразу несколько показателей:

Оборот : сумма, которая ежемесячно проводится через сервис

Активность : частота посещения личного кабинета в сравнении с предыдущими периодами

Использование ключевых функций: количество целевых действий, которые показывают, что клиент продолжает работать с продуктом. В зависимости от бизнеса это могут быть заказы, заявки, операции, созданные проекты или другие действия. Например, таким показателем может служить количество задач для внештатных исполнителей.

Важно оценивать эти индикаторы в комплексе, потому что снижение одной метрики само по себе еще не говорит об оттоке. Набор показателей зависит от бизнес-модели и сценария использования продукта. Так, клиент может временно перестать проводить платежи, но продолжать регулярно заходить в сервис и пользоваться его основными функциями. В таком случае говорить о потере клиента преждевременно.

Внутри нашей компании все эти три метрики учитываются в индексе Customer Health Score (CHS, показатель здоровья клиента). Динамику отслеживают постоянно, сравнивая показатели от месяца к месяцу: клиент может повысить показатель, остаться на текущем уровне или понизить его. Если наблюдается падение, и его нельзя объяснить сезонностью (как, например, в индустрии гостеприимства), паузой в проектах или изменением графика перечисления средств, то это предвестник потенциального оттока. И именно на такие компании стоит обратить внимание в первую очередь.

По итогам оценки бизнес попадает в одну из групп здоровья: высокую, среднюю или низкую. Максимальная оценка CHS — единица. Она учитывает несколько внутренних коэффициентов с разным весом (например, денежные показатели и активность использования личного кабинета). Если сумма коэффициентов составляет 0,8 и выше — это высокая группа, если меньше 0,6, то здоровье считается низким.

Последняя группа демонстрирует высокую вероятность оттока. С такими компаниями менеджеры Customer Success связываются отдельно: выясняют, все ли в порядке, почему сократились объемы, и предлагают помощь. Если клиент оказался в средней группе здоровья, значит у него снизилась активность относительно среднего уровня за предыдущие периоды — а это тоже тревожный сигнал. Поэтому со средней группой работают так же, как и с низкой, не дожидаясь, когда компания уйдет в ноль по обороту.

Бывают ситуации, когда причина все-таки оказывается в сезонности (сфера образования летом сильно падает) — тогда аккаунт-менеджеры ставят дату следующего контроля после окончания сезона, чтобы проверить, вернулись ли прежние обороты.

Следует помнить, что не всегда можно повлиять на ситуацию извне — например, если компания завершила проект, для которого привлекала фрилансеров. Однако есть причины и возражения, с которыми нужно работать: