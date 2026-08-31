КАСКО и ОСАГО в расходах компании: налоговый учет в 2026 году

Общие принципы и нормативная база

Ключевая норма для налога на прибыль — статья 263 НК. Она разрешает учитывать расходы на страхование, но только при условии, что они экономически обоснованы и документально подтверждены (ст. 252 НК).

ОСАГО — обязательное страхование. Его затраты включают в прочие расходы. При этом действует правило про тарифы:

если тарифы утверждены государством — в расходы берут сумму в пределах этих тарифов;

если не утверждены — принимают фактическую сумму (п. 2 ст. 263 НК).

КАСКО — добровольное страхование. Учесть его можно, только если автомобиль используется в деятельности, направленной на получение дохода, а расходы на его содержание относятся к расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 263 НК). Например, если машина применяется для доставки товаров, это должно быть документально подтверждено: путевыми листами, приказами, маршрутами.