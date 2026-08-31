КАСКО и ОСАГО в расходах компании: налоговый учет в 2026 году

Общие принципы и нормативная база
Ключевая норма для налога на прибыль — статья 263 НК. Она разрешает учитывать расходы на страхование, но только при условии, что они экономически обоснованы и документально подтверждены (ст. 252 НК).
ОСАГО — обязательное страхование. Его затраты включают в прочие расходы. При этом действует правило про тарифы:
если тарифы утверждены государством — в расходы берут сумму в пределах этих тарифов;
если не утверждены — принимают фактическую сумму (п. 2 ст. 263 НК).
КАСКО — добровольное страхование. Учесть его можно, только если автомобиль используется в деятельности, направленной на получение дохода, а расходы на его содержание относятся к расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 263 НК). Например, если машина применяется для доставки товаров, это должно быть документально подтверждено: путевыми листами, приказами, маршрутами.
Новшества 2026 года: что изменилось для УСН
Раньше компании на УСН «Доходы минус расходы» не могли учитывать КАСКО: в закрытом перечне расходов по статье 346.16 НК добровольное страхование не значилось.
С 2026 года ситуация изменилась. Закон от 28.11.2025 № 425‑ФЗ добавил в статью 346.16 НК подпункт 45. Он позволяет признавать «иные расходы», определяемые по правилам главы 25 НК. Теперь на УСН можно учитывать затраты на добровольное страхование транспорта (в том числе арендованного), если использование транспорта связано с предпринимательской деятельностью.
Условие остается тем же: расходы должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами.
Порядок зависит от системы налогообложения и метода учета.
При ОСНО (метод начисления):
Если срок договора укладывается в один отчетный период, расход признают единовременно на дату оплаты.
Если договор действует дольше, сумму распределяют пропорционально количеству календарных дней действия договора в каждом отчетном периоде (п. 6 ст. 272 НК).
Пример
Компания на ОСНО оплатила полис ОСАГО на год 15 марта 2026 года — сумма 48 000 руб. Отчетный период — квартал. В I квартале полис действовал 77 дней (с 15.03 по 31.03 — 17 дней, апрель — 30 дней, май — 31 день). Всего в году 365 дней.
Расход в I квартале:
48 000×77/365 =10 126,03 руб.
Остаток распределяют по следующим периодам.
При УСН (кассовый метод): расход признают в периоде оплаты. Распределять сумму на весь срок полиса не нужно — вся сумма списывается сразу после оплаты.
Пример
ИП на УСН «Доходы минус расходы» 1 апреля 2026 года оплатил полис КАСКО на 6 месяцев — 36 000 руб. Всю сумму можно учесть в расходах в апреле 2026 года.
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Нюансы и особые случаи
Досрочное расторжение договора
Если страховщик вернул часть премии, эту сумму не включают ни в доходы, ни в расходы. Невозвращенную часть учитывают в расходах на дату расторжения договора.
НДС
Услуги по страхованию на территории РФ не облагаются НДС (пп. 7 п. 3 ст. 149 НК). Поэтому «входного» НДС по страховым премиям нет, и заявлять вычет не требуется.
Арендованный транспорт и лизинг
Лизингополучатель может учесть КАСКО, только если по договору на него возложены обязанности по содержанию имущества. Если страхователем выступает лизингодатель, а лизингополучатель лишь возмещает затраты, такие суммы в расходах учесть нельзя.
Пример. По договору лизинга обязанность по страхованию КАСКО лежит на лизингополучателе. Он заключил договор и оплатил премию — 50 000 руб. Автомобиль используется для служебных поездок, есть путевые листы. Расходы можно учесть. Если же полис оформил и оплатил лизингодатель, а получатель просто компенсировал ему деньги, компенсацию в расходах не признают.
Что обязательно подтвердить документами
Чтобы расходы на ОСАГО и КАСКО признали законными, нужны:
договор страхования и полис;
платежные документы (платежное поручение, квитанция);
документы, подтверждающие использование автомобиля в предпринимательской деятельности (путевые листы, приказы о закреплении авто, маршрутные листы);
при лизинге/аренде — соответствующие условия договора.
Практический вывод
Перед тем как отразить страховые премии в расходах, проверьте два ключевых момента:
Используется ли транспорт в деятельности, приносящей доход.
Есть ли документы, которые это подтверждают.
Для компаний на УСН с 2026 года появилась возможность учитывать КАСКО, но правило об экономической обоснованности и связи с бизнесом остается обязательным.
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