Утренний бухгалтер № 6202. Работодатель может попасть в реестр нелегальной занятости Роструда из-за одного сотрудника

Статьи

— 31 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 31 августа отмечают День ветеринарного работника России и Международный день блога. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 31 августа.

— Утренний бухгалтер № 6201. Роструд: стажировки и экзамены до заключения трудового договора противоречат закону

Роструд рассказал, что работодатель не вправе требовать от кандидата прохождение обучения и стажировки до приема на работу.

— ПБУ 18/02 в 2026-2027 году: применение, разницы, проводки, изменения

ПБУ 18/02 по праву считается одним из самых сложных стандартов в российском бухучете. Рассказываем, как применять стандарт сегодня и к каким нововведениям нужно готовиться уже сейчас.

— Как получить возмещение по ОСАГО: правила, лимиты и сроки выплат

Возврат средств пострадавшим при ДТП — обязательное условие страховой защиты. Если у участников аварии есть активные полисы, страховая компания обязана покрыть расходы на ремонт автомобиля.

— Как правильно отражать кредиторскую задолженность в 2026 году: база, проводки и ключевые изменения

Кредиторская задолженность — одна из самых «рисковых» статей баланса: именно здесь бухгалтеры нередко допускают ошибки, которые потом выявляют налоговики.

— Как отвечать на требование по НДС декларации, если указан неверный код вида операции

Организация указала неверный код операции в книге продаж, и эти данные попали в декларацию по НДС. Как отвечать на требование по декларации?

— Как организации на ОСНО учитывать неисключительные права на использование программного обеспечения

Организация на ОСНО имеет ИТ-аккредитацию и разрабатывает ПО для другой компании. Исключительное право по договору принадлежит заказчику, а исполнитель сохраняет за собой право использовать разработку на правах автора.

— Как отражать выручку с Яндекс.Маркета

Организация на ОСНО продает на Яндекс.Маркете. В сводном отчете есть общая стоимость без учета и с учетом скидки. Как учитывать выручку?

— С чего начать главному бухгалтеру на новом месте: пошаговый план с учетом новшеств 2026 года

Первый месяц на должности главного бухгалтера — критический период. Именно в это время формируется граница ответственности между «до» и «после», фиксируются расхождения, актуализируются процессы и настройки под новые требования 2026 года. Ниже — практический план действий с акцентом на обязательные изменения и нормативные акты.

— Бухгалтерский апгрейд: какие знания нужно «подтянуть» до конца дня, чтобы не переплатить за развитие

ФСБУ, налоговые риски и кадровый учет требуют свежих знаний уже сейчас. Мы составили навигатор по главным болевым точкам профессии, чтобы вы могли быстро найти пробел в своих компетенциях и закрыть его нужным курсом. Важно: сегодня — последний день, когда программы повышения квалификации доступны по сниженной цене. Уже завтра стоимость обучения вырастет.

— Покупка автомобиля юридическим лицом: преимущества, налоговые вычеты и риски для компании

Покупка автомобиля может быть очень выгодна юридическому лицу. Рассказываем про нюансы учета затрат на покупку и нюансы личного использования.

— Какие сайты читают бухгалтеры Казахстана

Исследовал рынок на 31 августа 2026 года. Главный вывод: в Казахстане есть два массовых бухгалтерских бренда — Uchet.kz и MyBuh.kz. Остальные заметно меньше либо являются справочными системами и сервисами, а не медиа.

— Работа по совместительству в 2026 году: правила, новшества и примеры оформления

Разбираем работу по совместительству в 2026 году: ключевые нормы ТК РФ, отличия от совмещения, ограничения по времени и оплате, новые акценты контроля ГИТ. Приводим примеры оформления договоров, расчета зарплаты и подачи ЕФС‑1 — чтобы кадровик и бухгалтер избежали штрафов и споров с работниками.

— ФНС анонсировала правки к порядку заполнения расчета 6-НДФЛ

Ведомство выложило на общественное обсуждение проект приказа, вносящего поправки в регламент заполнения и электронный формат декларации 6-НДФЛ. Документ затрагивает действующий приказ № ЕД-7-11/649@ и начнет применяться уже с отчета за I квартал 2027 года.

— КАСКО и ОСАГО в расходах компании: налоговый учет в 2026 году

Как учесть КАСКО и ОСАГО в расходах компании и не получить претензии от налоговой? Разбираем правила по НК РФ, новшества 2026 года для УСН, порядок признания расходов во времени, нюансы по лизингу и досрочному расторжению договора. Покажем на примерах, какие документы нужны и как избежать ошибок при учете страховых премий.