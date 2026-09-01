Утренний бухгалтер № 6202. Работодатель может попасть в реестр нелегальной занятости Роструда из-за одного сотрудника

Юрист рассказал, когда работодателя могут включить в реестр нелегальной занятости Роструда.
Как быстро проверить всю базу 1С на нарушение законов и внутренних правил: роль нейросетей в анализе кода, данных и процессов, узнаете здесь.
Роструд рассказал, как начислять районный коэффициент при разъездной работе.
Законопроект: родителям школьников будут переводить ежегодные выплаты перед началом учебного года.
ФНС разъяснила, что льгота по транспортному налогу привязана к собственнику, а не водителю.
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Разборы законов
— Электронные перевозочные документы: как работать с 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026 года бумажные транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы уходят в прошлое. Электронный формат становится обязательным для всех участников перевозки — не только для перевозчиков, но и для грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов. Разбираем, что меняется, кому подключаться и как не ошибиться.
— Как вести налоговый учет ИП на ОСНО в 2026 году
На ОСНО предприниматель сам рассчитывает налоговую базу по НДФЛ. Она определяется как разница между доходами и профессиональными вычетами. Разберем, как вести книгу учета, что включать в доходы и расходы, и что чаще всего вызывает споры с налоговиками.
— Виды реорганизации ООО: чем они различаются. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, в каких формах проходит реорганизация ООО, чем они отличаются друг от друга и что происходит с компанией в каждом случае.
— Маркировка молочной продукции в 2026 году: что нужно знать
С 1 сентября 2026 года перечень маркируемой молочной продукции расширяется: обязательная маркировка вводится для продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 и 1806 и кодом ОКПД 2 10.51.
— Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries: что изменилось по сравнению с анонсом
Постановление Правительства от 25.08.2026 № 1074 закрепило отсрочку налогов и приостановку проверок для пострадавших от атак БПЛА на склады «РВБ». Но круг получателей поддержки оказался уже, чем говорилось в первом анонсе Минфина, — разбираемся, что изменилось и что делать продавцам.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро, юаня 30 августа 2026 года
2 Большинство россиян готовы перейти к операциям в цифровых рублях с 1 сентября 2026
3 Корпорация МСП назвала регионы с лучшей цифровой поддержкой бизнеса
4 Минтранс собирается закрепить овербукинг на авиарейсах
5 Россиянам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы 2027
6 Роструд разъяснил, как начислять РК при разъездном характере работы
7 ЦБ: крупнейшие банки открыли инфраструктуру для цифрового рубля
8 ФНС уточнила, когда селлеры могут рассчитывать на льготы. Выпуск № 113 подкаста «Налоговое утро»
9 УФНС напомнило, как быстро оформить МЧД через бесплатный сервис налоговой
10 36% россиян стали реже ездить на своих авто из-за перебоев с топливом
11 Расходы на привлечение клиентов растут в шесть раз быстрее инфляции
12 ФНС разрешила брать две налоговые льготы по разным объектам сразу, но есть условие
13 СФР опубликовал пошаговый алгоритм действий при несчастном случае на производстве
14 Роструд: введение режима ЧС не лишает работников права приостановить работу при задержке зарплаты
15 ФНС: транспортная льгота привязана к собственнику машины, а не к водителю
16 Депутат назвал способ сохранить деньги при банкротстве застройщика
17 Отработал всего 15 дней и уволился: Роструд ответил, платить ли компенсацию за отпуск
18 71% россиян не могут назвать даже половину организаций, которые хранят их данные
19 Ozon начнет платить владельцам ПВЗ за хранение товаров, но эксперты видят риски
20 Эксперт объяснила, почему счет-фактура по форме 2024 года лишит компанию вычета
21 ВС разъяснил, когда кредитный договор нельзя признать недействительной сделкой
22 Сводный индекс деловой активности вырос в августе 2026 года, но бизнес сохраняет пессимизм
23 Работодателя могут внести в реестр нелегальной занятости из-за одного сотрудника
24 Более 1 млн многодетных семей погасили ипотеку с помощью выплаты до 450 тысяч рублей
25 Деньги не сгорят при банкротстве банка: эксперт объяснил главную выгоду цифрового рубля
26 Россияне стали отказываться от работы без официального оформления
27 ФНС разъяснила, дадут ли льготу по земельному налогу, если участок используется в бизнесе
28 Не упустите шанс: бухгалтерские курсы по старым ценам — только до полуночи
29 ТПП просит отложить запуск эксперимента по обелению рынка персонала до 1 ноября 2026
30 Банки и МФО будут раскрывать ФССП данные о взыскании и взаимодействии с коллекторами с 1 сентября 2026 года
31 Центробанк: ключевая ставка удержится на 14,5% в 2026 году, а затем начнет снижаться
32 Банк России допускает снижение цели по инфляции ниже 4% после 2028 года
33 Топливо есть на 83,5% АЗС, но бензин — только на 62,5% заправок
34 Налоговики ответили, можно ли получить налоговый вычет по двум земельным участкам
35 Минцифры просит провайдеров выделить отдельные подсети для белого списка
36 Новак рассказал о ситуации с топливообеспечением регионов
37 ЦБ меняет дату вступления в силу новой ключевой ставки: вместо понедельника будет среда
38 Сбер получил 3,7 тыс. заявок от селлеров на реструктуризацию кредитов после пожаров на складах
39 Депутат предлагает прятать от «неквалов» рекламу инвестиций в криптоактивы
40 В Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям к 1 сентября
41 Россияне приносят кур в МФЦ из-за новых правил учета домашней птицы
42 Кабмин направил свыше 2,4 млрд рублей на сохранение рабочих мест в Крыму
43 Приставы взыскали 17 млрд рублей повторных штрафов с начала 2026 года
44 ⏱️Последние часы акции: Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽
45 Россиянам придется поставить домашних кур на государственный учет до 1 сентября. Каждую курицу чипировать не придется
46 Регионы могут обязать снизить стоимость проезда для пенсионеров до 50-70% тарифа
47 Родственникам попавших под ограничительные меры релокантов назначили пособие в размере МРОТ
Мероприятия
Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Дата проведения: 1 сентября, вторник
НДС в 2026 году: отвечаем на главные вопросы
Дата проведения: 3 сентября, четверг
Статьи
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Сегодня 31 августа отмечают День ветеринарного работника России и Международный день блога. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 31 августа.
— Утренний бухгалтер № 6201. Роструд: стажировки и экзамены до заключения трудового договора противоречат закону
Роструд рассказал, что работодатель не вправе требовать от кандидата прохождение обучения и стажировки до приема на работу.
— ПБУ 18/02 в 2026-2027 году: применение, разницы, проводки, изменения
ПБУ 18/02 по праву считается одним из самых сложных стандартов в российском бухучете. Рассказываем, как применять стандарт сегодня и к каким нововведениям нужно готовиться уже сейчас.
— Как получить возмещение по ОСАГО: правила, лимиты и сроки выплат
Возврат средств пострадавшим при ДТП — обязательное условие страховой защиты. Если у участников аварии есть активные полисы, страховая компания обязана покрыть расходы на ремонт автомобиля.
— Как правильно отражать кредиторскую задолженность в 2026 году: база, проводки и ключевые изменения
Кредиторская задолженность — одна из самых «рисковых» статей баланса: именно здесь бухгалтеры нередко допускают ошибки, которые потом выявляют налоговики.
— Как отвечать на требование по НДС декларации, если указан неверный код вида операции
Организация указала неверный код операции в книге продаж, и эти данные попали в декларацию по НДС. Как отвечать на требование по декларации?
— Как организации на ОСНО учитывать неисключительные права на использование программного обеспечения
Организация на ОСНО имеет ИТ-аккредитацию и разрабатывает ПО для другой компании. Исключительное право по договору принадлежит заказчику, а исполнитель сохраняет за собой право использовать разработку на правах автора.
— Как отражать выручку с Яндекс.Маркета
Организация на ОСНО продает на Яндекс.Маркете. В сводном отчете есть общая стоимость без учета и с учетом скидки. Как учитывать выручку?
— С чего начать главному бухгалтеру на новом месте: пошаговый план с учетом новшеств 2026 года
Первый месяц на должности главного бухгалтера — критический период. Именно в это время формируется граница ответственности между «до» и «после», фиксируются расхождения, актуализируются процессы и настройки под новые требования 2026 года. Ниже — практический план действий с акцентом на обязательные изменения и нормативные акты.
— Бухгалтерский апгрейд: какие знания нужно «подтянуть» до конца дня, чтобы не переплатить за развитие
ФСБУ, налоговые риски и кадровый учет требуют свежих знаний уже сейчас. Мы составили навигатор по главным болевым точкам профессии, чтобы вы могли быстро найти пробел в своих компетенциях и закрыть его нужным курсом. Важно: сегодня — последний день, когда программы повышения квалификации доступны по сниженной цене. Уже завтра стоимость обучения вырастет.
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Покупка автомобиля может быть очень выгодна юридическому лицу. Рассказываем про нюансы учета затрат на покупку и нюансы личного использования.
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Исследовал рынок на 31 августа 2026 года. Главный вывод: в Казахстане есть два массовых бухгалтерских бренда — Uchet.kz и MyBuh.kz. Остальные заметно меньше либо являются справочными системами и сервисами, а не медиа.
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Разбираем работу по совместительству в 2026 году: ключевые нормы ТК РФ, отличия от совмещения, ограничения по времени и оплате, новые акценты контроля ГИТ. Приводим примеры оформления договоров, расчета зарплаты и подачи ЕФС‑1 — чтобы кадровик и бухгалтер избежали штрафов и споров с работниками.
— ФНС анонсировала правки к порядку заполнения расчета 6-НДФЛ
Ведомство выложило на общественное обсуждение проект приказа, вносящего поправки в регламент заполнения и электронный формат декларации 6-НДФЛ. Документ затрагивает действующий приказ № ЕД-7-11/649@ и начнет применяться уже с отчета за I квартал 2027 года.
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Как учесть КАСКО и ОСАГО в расходах компании и не получить претензии от налоговой? Разбираем правила по НК РФ, новшества 2026 года для УСН, порядок признания расходов во времени, нюансы по лизингу и досрочному расторжению договора. Покажем на примерах, какие документы нужны и как избежать ошибок при учете страховых премий.
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Приказ вышел — учетные документы готовы: как мы автоматизировали платное обучение в 1С:БГУ
Обязательный переход на ЭПД и новые требования 2026 года
Переход на электронные транспортные накладные в 2026 году
Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) на перевозку груза
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Главбух сказал «разберитесь сами». Кто ответит за ошибку?
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Как крупный бизнес выживает в России – постоянный риск, миллиардные кредиты, стройка нового завода
Как выбрать программу лояльности для магазина одежды: 10 эффективных акций
Статистическая отчетность компаний: какие формы сдают в Росстат
Консультации
Ответ на требование ИФНС о НД по ндс, по которой истек срок камеральной проверки
Услуги стилиста для рекламной фотосъемки для учета по налогу на прибыль
Сроки выставленя УПД, с момента доставки товара.
Необлагаемые выплаты сотрудникам
Компенсационные выплаты за задержку выплаты зарплаты
Есть ли сейчас отсрочка по налогам в связи с атаками на склады маркетплейсов?
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Налоговый штраф можно уменьшить, но с 1 сентября правила изменятся
Самозанятый или сотрудник: 7 признаков, после которых ФНС может пересчитать налоги
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