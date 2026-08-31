Роструд разъяснил, как начислять РК при разъездном характере работы

В организации установлен разъездной характер работы. Районный коэффициент по основному месту работодателя – 1.15.

Должны ли работнику начислять районный коэффициент при рабочих поездках в регион, где этот коэффициент выше, чем по месту нахождения работодателя, спросили Онлайнинспекцию.

«Не должны. Хотя при разъездном характере работы трудовые обязанности также могут выполняться не по месту нахождения работодателя, районный коэффициент выплачивается по основному месту работы», — разъяснил Роструд.

Работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оплачивается с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате (ст. 315 ТК).

Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, определяемом ст. 316 ТК.