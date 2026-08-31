Работодателя могут внести в реестр нелегальной занятости из-за одного сотрудника

Для попадания в реестр Роструда достаточно одного подтвержденного случая работы без трудового договора или подмены трудовых отношений договором ГПХ. Запись сохраняется в реестре в течение года.

С 1 января 2025 года Роструд ведет общедоступный реестр работодателей, у которых выявили нелегальную занятость. В него попадают компании и ИП после вступления в силу постановления о нарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП.

Для включения в реестр достаточно нарушения в отношении одного работника, рассказала «Клерку» практикующий юрист, партнер юридической компании «Джей Си» Елена Васильева. Минимального количества сотрудников для этого закон не устанавливает.

Риск возникает не только при работе без оформленного трудового договора. В реестр также можно попасть, если договор ГПХ фактически подменяет трудовые отношения. Это касается и договоров с самозанятыми.

«Ключевое значение имеет сам факт правонарушения, а не его масштаб», — пояснила Васильева.

При оценке отношений проверяющие могут учитывать регулярность выплат, подчинение внутреннему трудовому распорядку, предоставление рабочего места и оборудования, а также постоянное выполнение определенной трудовой функции вместо конкретного задания.

Отдельного уведомления о внесении в реестр не предусмотрено. Работодатель может проверить информацию на сайте Роструда. Оспаривать при этом нужно постановление об административном правонарушении: если его отменят, запись из реестра исключат.

Информация о работодателе хранится в реестре один год со дня вступления постановления в законную силу. Досрочно запись уберут, если соответствующее постановление отменят.