МРОТ-2027: что известно, как изменится и сколько получит на руки сотрудник, примеры расчетов

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей в месяц (рост на 20,7% к 2025 году). Прогноз на 2027 год: Согласно текущим оценкам Минэкономразвития и обсуждениям в Российской трехсторонней комиссии, минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит ориентировочно от 29 000 до 31 347 рублей. Наиболее вероятный сценарий, заложенный в макромодель, предполагает рост МРОТ примерно на 15,7% (до ~31 347 руб.)

Этот рост является опережающим по отношению к целевому показателю инфляции, что соответствует декларируемой социальной политике государства по недопущению снижения реальных доходов наименее защищенных категорий работников

Для дальнейших расчетов в этом материале мы будем использовать прогнозное значение МРОТ 2027 года в размере 31 347 рублей как наиболее часто фигурирующее в экспертных оценках.