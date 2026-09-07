МРОТ-2027: что известно, как изменится и сколько получит на руки сотрудник, примеры расчетов

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей в месяц (рост на 20,7% к 2025 году). Прогноз на 2027 год: Согласно текущим оценкам Минэкономразвития и обсуждениям в Российской трехсторонней комиссии, минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит ориентировочно от 29 000 до 31 347 рублей. Наиболее вероятный сценарий, заложенный в макромодель, предполагает рост МРОТ примерно на 15,7% (до ~31 347 руб.)
Этот рост является опережающим по отношению к целевому показателю инфляции, что соответствует декларируемой социальной политике государства по недопущению снижения реальных доходов наименее защищенных категорий работников
Для дальнейших расчетов в этом материале мы будем использовать прогнозное значение МРОТ 2027 года в размере 31 347 рублей как наиболее часто фигурирующее в экспертных оценках.
Влияние минимального размера оплаты труда на зарплату: пример и действия работодателя
Если сотрудник отработал полную норму рабочего времени, его заработная плата не может быть ниже МРОТ (ст. 133 ТК).
Пример:
Оклад сотрудника составляет 26 000 рублей. С 1 января 2027 года он становится ниже прогнозного МРОТ (31 347 руб.).
Доплата: работодатель обязан установить доплату в размере 5 347 рублей (31 347 – 26 000) до вычета НДФЛ.
Итого: 31 347 × 0,87 (НДФЛ 13%) = 27 271,89 руб. (вместо 22 620 руб. ранее). Обратите внимание, так как НДФЛ исчисляется в полных рублях (без копеек), сумма к выдаче на руки составит 27 272,00.
Обязательные шаги работодателя до 1 января 2027 года:
Провести аудит штатного расписания и трудовых договоров.
Издать приказ об увеличении окладов или введении ежемесячной компенсационной доплаты до уровня минимального размера оплаты труда.
Заключить с сотрудниками дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении условий оплаты труда
Больничные и декретные (стаж менее 6 месяцев)
Для сотрудников со страховым стажем менее 6 месяцев пособие исчисляется исходя из МРОТ за полный календарный месяц (закон № 255-ФЗ). Среднедневной заработок рассчитывается по формуле: (МРОТ × 24) / 730.
А. Больничный лист (5 дней):
Выплаты зависят от стажа:
8 лет и более — выплачивается 100% среднего заработка.
От 5 до 8 лет — выплачивается 80% среднего заработка.
Менее 5 лет — выплачивается 60% среднего заработка.
Стаж меньше 6 месяцев — пособие за полный месяц рассчитывается исходя из действующего МРОТ (в 2026 году — 27 093 рубля).
Важное примечание для бухгалтеров: При стаже менее 6 месяцев итоговая сумма пособия за каждый полный календарный месяц не может превышать минимальный размер оплаты труда. Расчет выше является базовым ориентиром; фактическое начисление производится помесячно с учетом этого ограничения.
Отпускные: влияние МРОТ на средний заработок
Согласно Положению об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (постановление Правительства от 24 апреля 2025 г. № 540), если средний заработок сотрудника ниже МРОТ, он принимается равным МРОТ. Среднедневной заработок для отпускных не может быть ниже: МРОТ / 29,3.
Пример: Сотрудник идет в отпуск на 14 календарных дней в январе 2027 года. Ранее его расчетный средний заработок был минимальным.
Среднедневной заработок в декабре 2026: 27 093 / 29,3 = 924,68 руб.
Среднедневной заработок в январе 2027: 31 347 / 29,3 = 1 069,86 руб.
Разница за 14 дней: (1 069,86 – 924,68) × 14 = 2 032,52 руб. (до вычета НДФЛ).
Почему так происходит: Отпускные рассчитываются исходя из МРОТ, действующего на момент начала отпуска. Поскольку минимальный размер оплаты труда индексируется с 1 января, минимальная база для расчета среднего заработка автоматически возрастает, что выгодно сотрудникам, идущим в отпуск в начале года.
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Для работающих граждан минимальное ежемесячное пособие составляет 40% от МРОТ (если 40% от фактического среднего заработка оказываются ниже этой величины).
Минимум в 2026 году: 27 093 × 40% = 10 837,20 руб.
Минимум в 2027 году (прогноз): 31 347 × 40% = 12 538,80 руб.
Пример: Сотрудница получает зарплату 25 000 руб. 40% от ее заработка = 10 000 руб. Эта сумма ниже минимума, поэтому в 2027 году она будет получать гарантированные 12 538,80 руб. в месяц (плюс районный коэффициент, если он применяется в регионе).
Районные коэффициенты и МРОТ
Да, учитываются, но строго сверх минимального размера оплаты труда.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда и разъяснениям Роструда, МРОТ гарантирует минимальную оплату труда без учета районных коэффициентов и процентных надбавок. Эти надбавки должны начисляться дополнительно к сумме, не меньшей МРОТ.
Пример для региона с коэффициентом 1,3:
Если федеральный МРОТ в 2027 году составит 31 347 руб., то минимальная сумма, которую работник должен получить до вычета НДФЛ за полностью отработанный месяц, рассчитывается так:
31 347 × 1,3 = 40 751,10 руб.
Если оклад сотрудника составляет 30 000 руб., работодатель обязан установить доплату не до 31 347 руб., а именно до 40 751,10 руб.
Что делать работодателю и какие штрафы грозят
Чек-лист действий до 1 января 2027 года:
Сформировать реестр сотрудников, чья зарплата (оклад + компенсации) ниже прогнозируемого МРОТ с учетом региональных особенностей.
Выбрать способ корректировки заработка: повышение окладов или установление надбавки.
Подготовить приказ об изменениях и дополнительные соглашения для сотрудников.
Выплата зарплаты ниже МРОТ квалифицируется как нарушение трудового законодательства.
Первичное нарушение (ч. 6 ст. 5.27 КоАП)
Повторное нарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП)
Должностные лица: предупреждение или штраф 10 000 – 20 000 руб.
Должностные лица: штраф 20 000 – 30 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет.
Индивидуальные предприниматели: штраф 1 000 – 5 000 руб.
Индивидуальные предприниматели: штраф 10 000 – 30 000 руб.
Юридические лица: штраф 30 000 – 50 000 руб.
Юридические лица: штраф 50 000 – 100 000 руб.
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