Налоги в 2026 году: главные изменения для граждан, ИП и компаний

Что изменилось по НДФЛ

В 2026 году основные ставки НДФЛ для резидентов РФ сохранены: 13 % на доходы до 5 млн рублей и 15 % — на сумму свыше. При этом расширен перечень доходов, облагаемых по ставке 15 %: к ним отнесены отдельные виды вознаграждений по гражданско-правовым договорам при превышении лимита, установленного для выплат физлицам в рамках отдельных проектов.

Для нерезидентов действует ставка 30 % по общему правилу, но для граждан ЕАЭС применяется шкала, аналогичная резидентам (13–15 %), при условии подтверждения статуса и источника дохода документами налогового агента. Доходы ИП по банковским вкладам и остаткам на счетах исключены из базы по УСН и подлежат налогообложению по НДФЛ — это важно учитывать при планировании поступлений.

Льготы и вычеты сохранены: стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные вычеты предоставляются в прежнем порядке, но ужесточен контроль за подтверждением расходов: ФНС вправе запросить дополнительные документы при камеральной проверке, если сумма вычета существенно превышает среднеотраслевые показатели по региону.