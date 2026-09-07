Налоги в 2026 году: главные изменения для граждан, ИП и компаний

Эти нововведения формируют ключевые векторы налоговой нагрузки и требуют своевременной корректировки учетной политики.
Что изменилось по НДФЛ
В 2026 году основные ставки НДФЛ для резидентов РФ сохранены: 13 % на доходы до 5 млн рублей и 15 % — на сумму свыше. При этом расширен перечень доходов, облагаемых по ставке 15 %: к ним отнесены отдельные виды вознаграждений по гражданско-правовым договорам при превышении лимита, установленного для выплат физлицам в рамках отдельных проектов.
Для нерезидентов действует ставка 30 % по общему правилу, но для граждан ЕАЭС применяется шкала, аналогичная резидентам (13–15 %), при условии подтверждения статуса и источника дохода документами налогового агента. Доходы ИП по банковским вкладам и остаткам на счетах исключены из базы по УСН и подлежат налогообложению по НДФЛ — это важно учитывать при планировании поступлений.
Льготы и вычеты сохранены: стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные вычеты предоставляются в прежнем порядке, но ужесточен контроль за подтверждением расходов: ФНС вправе запросить дополнительные документы при камеральной проверке, если сумма вычета существенно превышает среднеотраслевые показатели по региону.
Что учесть предпринимателям на УСН
Для ИП и организаций на УСН в 2026 году действует поэтапное снижение лимита доходов для освобождения от НДС: в текущем году порог составляет 20 млн рублей. При превышении этого лимита обязанность по уплате НДС возникает со следующего календарного месяца. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, обязанность платить НДС действует с 1 января 2026 года.
Региональные льготы по ставкам УСН ограничены: пониженные ставки могут устанавливаться только для видов деятельности из перечня, утвержденного Правительством, и при соблюдении критериев, закрепленных на федеральном уровне. Это означает, что прежние «низкие» ставки в отдельных регионах могут быть пересмотрены.
Переход на НДС для «упрощенцев» сопровождается переходными мерами: впервые перешедшим на уплату НДС не применяются штрафы за непредставление первой декларации, а также разрешено досрочно отказаться от пониженных ставок 5 % или 7 % в пользу общей ставки 22 % в течение первых четырех кварталов — ранее требовалось применять спецставки непрерывно 12 кварталов.
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Какие изменения действуют по НДС
Базовая ставка НДС повышена до 22 %. Специальные ставки сохранены: 10 % для социально значимых товаров и 0 % для экспорта. Освобождения действуют для отдельных категорий: туроператоры — нулевая ставка до конца 2030 года; IT-компании — реализация ПО из реестра отечественного софта без НДС; медицинские услуги при наличии лицензии.
При работе с авансами введено новое требование: в счете-фактуре на отгрузку по ранее полученному авансу нужно указывать не только платежное поручение, но и реквизиты авансового счета-фактуры (номер и дату). Это важно для корректного вычета и избежания претензий при проверке.
Импортные операции учитываются по общим правилам, но с 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор для импортеров и производителей электроники — максимальный размер до 5000 рублей, точный перечень товаров и ставки будут опубликованы дополнительно.
Что изменилось в налоговой отчетности
С 2026 года обновлены отдельные формы деклараций и порядок подачи уведомлений. Налоговые агенты вправе подавать «предварительные» уведомления об исчисленном НДФЛ и страховых взносах на длительный срок (в том числе на год вперед), что снижает количество ежемесячных уведомлений.
Отменены отдельные санкции за формальные нарушения при подаче документов в электронном виде, если ошибка не привела к занижению налога и была устранена в течение пяти рабочих дней. Сроки сдачи отчетности сохранены, но усилен контроль за полнотой и достоверностью сведений: при выявлении расхождений ФНС вправе истребовать дополнительные документы в рамках камеральной проверки.
Единый налоговый счет (ЕНС) продолжает действовать, но введен запрет на «искусственные» переплаты: такие операции не признаются налоговыми платежами и не могут использоваться для резервирования средств.
Как платить имущественные налоги в 2026 году
Физические лица получают электронные уведомления через личный кабинет ФНС и Госуслуги. Период расчета — календарный год, срок уплаты имущественных налогов за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. При наличии льгот необходимо подтвердить право на них документами — ФНС может запросить подтверждение в рамках проверки.
Для организаций порядок расчета и уплаты имущественных налогов не изменился, но усилена сверка кадастровой стоимости: при расхождении данных рекомендуется заранее подать заявление на уточнение кадастровой стоимости, чтобы избежать доначислений.
Какие нормы касаются организаций
По налогу на прибыль расширен перечень расходов, учитываемых при расчете налоговой базы: в него включены затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение нематериальных активов. Перечень расходов стал открытым — добавлен пункт «иные расходы», соответствующие критериям экономической обоснованности, документального подтверждения и направленности на получение дохода.
Проверки стали более адресными: камеральную проверку может проводить не только «своя» инспекция, но и уполномоченная, а период проверки расширен — инспекция вправе анализировать уже прошедшие месяцы текущего года. Ответственность за нарушения сохранена, но действует дифференцированный подход к начислению пеней:
первые 30 дней — 1/300 ключевой ставки ЦБ,
с 31 по 90 день — 1/150,
с 91 дня — снова 1/300.
Календарь действий до конца 2026 года
До 1 декабря 2026 — уплата имущественных налогов физлицами за 2025 год.
Ежемесячно/ежеквартально — подача уведомлений и деклараций по НДФЛ, НДС и УСН в соответствии с установленными сроками.
При превышении лимита 20 млн рублей — переход на уплату НДС со следующего месяца, оформление счетов-фактур с новыми реквизитами.
В течение года — сверка кадастровой стоимости объектов недвижимости и подача заявлений на льготы при необходимости.
Постоянно — контроль за корректностью реквизитов в счетах-фактурах, особенно при работе с авансами.
Часто задаваемые вопросы
Какие налоги изменились в 2026 году?
В 2026 году ключевые изменения коснулись НДС (повышение ставки до 22 %), УСН (снижение порога освобождения от НДС до 20 млн рублей) и порядка учета расходов на нематериальные активы. Актуальные нормы закреплены в НК и разъяснениях ФНС.
Кто платит НДС на УСН в 2026 году?
НДС на УСН платят ИП и организации, чьи доходы превысили 20 млн рублей в 2025 году либо превысят этот лимит в 2026 году. Обязанность возникает со следующего месяца после превышения. Подробности — в официальных разъяснениях ФНС на сайте .
Когда платить имущественные налоги за 2025 год?
Имущественные налоги за 2025 год физические лица должны уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомления приходят в электронном виде через личный кабинет ФНС или Госуслуги. Источник — навигатор ФНС «Налоги 2026».
Где проверить официальные налоговые изменения?
Актуальные изменения публикуют на сайте ФНС, в навигаторе «Налоги 2026», а также в официальных письмах и разъяснениях ведомства.