Почему собственник становится главным ограничением роста бизнеса

Формальная и фактическая система

В крупных компаниях, как правило, есть организационная структура, положения о подразделениях, KPI, регламенты. Из документов можно увидеть, кто кому подчиняется и за что отвечает.

Но проблема в том, что документы показывают формальную систему управления — то, как компания считает себя устроенной. Диагностировать же нужно фактическую систему – то, как она ведет себя при получении результата.

Например, по положению о роли коммерческий директор должен самостоятельно определять условия работы с клиентом в пределах утвержденных границ, но по факту значимые условия он все равно согласовывает с собственником. Формально полномочия переданы, фактически – решение принимается выше.

Или у проекта есть руководитель, который по документам отвечает за результат, но, чтобы выполнить обязательства перед клиентом, ему нужны действия еще трех подразделений, которыми он не управляет. Каждый руководитель отвечает за свою функцию, а у руководителя проекта нет полномочий влиять на решения других подразделений, от которых зависит результат проекта. Тогда на очередном совещании собственник слышит: «мы свою часть сделали», «они нам вовремя не передали», «я им написал», «это вообще не моя зона ответственности». В результате собственник сам решает, кто, что и к какому сроку должен сделать.

То есть формально за результат отвечает руководитель проекта, а фактически обеспечивать совместную работу нескольких функций до получения этого результата приходится собственнику.

Поэтому при диагностике системы управления компании меня интересует не только то, какие полномочия закреплены документом, но и какие решения человек действительно принимает сам; не только кто отвечает за результат по положению, но и кто в действительности следит, чтобы он был получен; не только какие процессы описаны, но и что происходит, когда обычный порядок перестает работать.

Именно разница между тем, как система описана, и тем, как она действительно работает, становится отправной точкой диагностики. И именно здесь становится видна фактическая роль собственника.