Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259

Сегодня в выпуске:
В России будет реестр подставных налогоплательщиков.
Компании неправильно считают налог на прибыль с учетом убытков прошлых лет.
На налог на имущество не надо будет сдавать ЕНП-уведомления.
Предложили платить пенсию не менее 40% от зарплаты.
Сотрудники не обязаны использовать личный смартфон для рабочих целей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Реестр номиналов
Будет единая база подставных налогоплательщиков. Речь идет о случаях оформления компаний на номинальных бизнесменов, в том числе при искусственном дроблении бизнеса. Например, зачастую бизнес регистрируют на родственника для создания видимости независимости (так называемая «схема с тещей»).
Кроме того, разработают механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, и сформируют единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур и налоговых деклараций.
Все эти новшества — в рамках усиления борьбы с налоговыми преступлениями.
Налог на прибыль
При расчете налога на прибыль можно уменьшить прибыль текущего года на убытки прошлых лет, если они были. Но есть ограничение — не более 50%.
Бухгалтеры иногда неправильно считают налог в такой ситуации, заявили в ФНС.
Основные ошибки:
применяют убытки прошлых лет, хотя в прошлых декларациях их не было;
превышают ограничение 50%.
Налоговики выявляют эти ошибки и доначисляют налог.
Пройдите наш топовый курс профпереподготовки Главный бухгалтер на ОСНО с дипломом. Вы научитесь вести учет по новым ФСБУ, без ошибок формировать отчетность, узнаете, как рассчитывать налог на прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы, работать с кадрами и проходить налоговые проверки без штрафов и претензий.
Цена со скидкой 64%: 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽. Записаться.
Налог на имущество
Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 1 квартал 2027 года ФНС начислит на основании своих сообщений, а не уведомлений от налогоплательщиков.
Это сообщение придет не позднее чем за 10 дней до срока уплаты через ТКС, личный кабинет юрлица или заказным письмом.
Таким образом, с 1 апреля 2027 года организации перестанут сдавать ЕНП-уведомления на кадастровый налог по недвижимости, но уведомление по налогу за 2026 год нужно сдать до 25 февраля 2027 года, пояснили в ФНС.
Пенсия
Сейчас соотношение пенсии и прежней зарплаты — менее 24%. А должно быть 40%, считают депутаты.
Чтобы у государства были деньги на достойную пенсию, надо изменить шкалу страховых взносов. Чем выше зарплата, тем выше должен быть тариф.
Смартфоны сотрудников
Работодатель может обязать сотрудников использовать в работе мобильное приложение. Но устанавливать его на свой личный телефон работник не обязан, предупреждает эксперт.
По нормам ТК работодатель должен обеспечивать сотрудников оборудованием и другими средствами, которые нужны для исполнения трудовых обязанностей, например корпоративным смартфоном. Если его не выдали, отказ поставить приложение на личный телефон — не повод для дисциплинарного взыскания.
Если сотрудник добровольно согласен пользоваться своим смартфоном для работы, это лучше закрепить письменно и определить размер компенсации.
Главред рекомендует
Влияние уточненной декларации на ЕНС: как работает и что изменилось в 2026 году.
Вычеты на долгосрочные сбережения граждан в 2026 году: что надо знать и как пользоваться.
Маркировка, ЭДО и прослеживаемость в едином контуре 1С – 2026 — вебинар 10.09.2026, в 11:00 мск.
Мем дня
Ваша добровольно использует для работы свой телефон и ноутбук редакция