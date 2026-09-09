Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259

Реестр номиналов

Будет единая база подставных налогоплательщиков. Речь идет о случаях оформления компаний на номинальных бизнесменов, в том числе при искусственном дроблении бизнеса. Например, зачастую бизнес регистрируют на родственника для создания видимости независимости (так называемая «схема с тещей»).

Кроме того, разработают механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, и сформируют единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур и налоговых деклараций.

Все эти новшества — в рамках усиления борьбы с налоговыми преступлениями.