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Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259

Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259

Планируют запустить федеральный реестр подставных лиц, что поможет более эффективно бороться с налоговыми преступлениями.

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Сегодня в выпуске:

  • В России будет реестр подставных налогоплательщиков.

  • Компании неправильно считают налог на прибыль с учетом убытков прошлых лет.

  • На налог на имущество не надо будет сдавать ЕНП-уведомления.

  • Предложили платить пенсию не менее 40% от зарплаты.

  • Сотрудники не обязаны использовать личный смартфон для рабочих целей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Реестр номиналов

Будет единая база подставных налогоплательщиков. Речь идет о случаях оформления компаний на номинальных бизнесменов, в том числе при искусственном дроблении бизнеса. Например, зачастую бизнес регистрируют на родственника для создания видимости независимости (так называемая «схема с тещей»).

Кроме того, разработают механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, и сформируют единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур и налоговых деклараций.

Все эти новшества — в рамках усиления борьбы с налоговыми преступлениями.

Налог на прибыль

При расчете налога на прибыль можно уменьшить прибыль текущего года на убытки прошлых лет, если они были. Но есть ограничение — не более 50%.

Бухгалтеры иногда неправильно считают налог в такой ситуации, заявили в ФНС.

Основные ошибки:

  • применяют убытки прошлых лет, хотя в прошлых декларациях их не было;

  • превышают ограничение 50%.

Налоговики выявляют эти ошибки и доначисляют налог.

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Налог на имущество

Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 1 квартал 2027 года ФНС начислит на основании своих сообщений, а не уведомлений от налогоплательщиков.

Это сообщение придет не позднее чем за 10 дней до срока уплаты через ТКС, личный кабинет юрлица или заказным письмом.

Таким образом, с 1 апреля 2027 года организации перестанут сдавать ЕНП-уведомления на кадастровый налог по недвижимости, но уведомление по налогу за 2026 год нужно сдать до 25 февраля 2027 года, пояснили в ФНС.

Пенсия

Сейчас соотношение пенсии и прежней зарплаты — менее 24%. А должно быть 40%, считают депутаты.

Чтобы у государства были деньги на достойную пенсию, надо изменить шкалу страховых взносов. Чем выше зарплата, тем выше должен быть тариф.

Смартфоны сотрудников

Работодатель может обязать сотрудников использовать в работе мобильное приложение. Но устанавливать его на свой личный телефон работник не обязан, предупреждает эксперт.

По нормам ТК работодатель должен обеспечивать сотрудников оборудованием и другими средствами, которые нужны для исполнения трудовых обязанностей, например корпоративным смартфоном. Если его не выдали, отказ поставить приложение на личный телефон — не повод для дисциплинарного взыскания.

Если сотрудник добровольно согласен пользоваться своим смартфоном для работы, это лучше закрепить письменно и определить размер компенсации.

Главред рекомендует

Мем дня

Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259

Ваша добровольно использует для работы свой телефон и ноутбук редакция

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