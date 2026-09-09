Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам

Что принципиально изменилось в 2026 году
Налоговая реформа затронула почти каждый режим и расчет. Вот главные новшества, которые влияют на отчетность за 9 месяцев:
НДС вырос с 20% до 22%. Расчетные ставки тоже изменились: 22/122% вместо 20/120%, 18,03% вместо 16,67%.
Порог освобождения от НДС на УСН снижен с 60 до 20 млн руб. Проверяется по доходам за 2025 год и нарастающим итогом в 2026-м. Если доход превысил 20 млн руб. в 2025 году — вы уже плательщик НДС с 1 января 2026 года. Если превысили в течение 2026 года — НДС нужно платить со следующего месяца.
Лимит ПСН снижен до 20 млн руб. (было 60 млн). При совмещении УСН и ПСН доходы суммируются.
Лимит УСН проиндексирован до 490,5 млн руб. (коэффициент-дефлятор 1,090). Лимит по основным средствам — 218 млн руб.
Льгота по взносам для МСП отменена для большинства. Пониженная ставка 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ осталась только для приоритетных отраслей из правительственного перечня. Все остальные МСП платят по общему тарифу 30%.
IT-компании: ставка взносов выросла с 7,6% до 15% в пределах базы, свыше базы — 7,6%.
«Воздушные» взносы за директора: даже если руководитель не получает зарплату, взносы начисляются исходя из МРОТ — 27 093 руб. в месяц. Для коммерческих организаций это 8 127,90 руб. в месяц, 97 534,80 руб. в год.
Предельная база по взносам — 2 979 000 руб. (была 2 759 000).
Фиксированные взносы ИП — 57 390 руб., максимальный дополнительный взнос 1% — 321 818 руб.
Новые формы отчетности: обновлены декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН, 3-НДФЛ, РСВ (для МСП-льготников), ЕФС-1, бухгалтерская отчетность по ФСБУ 4/2023.
Новые правила платежек с 1 апреля 2026: в поле «Назначение платежа» — «ЕНП», в поле 102 для организаций — «0» вместо КПП, для ИП — статус в скобках после ФИО.
С 1 сентября 2026: можно подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу за весь год (авансом). Штрафы за налоговые нарушения снижаются не менее чем в 2 и не более чем в 10 раз.
Мораторий на штрафы по НДС для УСН: если упрощенец впервые стал плательщиком НДС в 2026 году, штраф за несвоевременную подачу первой декларации по НДС не применяется.
ОСНО: налог на прибыль и НДС
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2026 года подается не позднее 26 октября (25 октября — воскресенье). Срок уплаты авансового платежа — не позднее 28 октября.
Нюансы:
Ставка налога на прибыль — 25% (для юрлиц): 8% в федеральный бюджет, 17% в региональный. Для ИП на ОСНО применяется прогрессивная шкала НДФЛ: 13 / 15 / 18 / 20 / 22%.
Декларация подается по новой форме (приказ ФНС от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@). В бланке появился раздел для операций с цифровой валютой, исключены строки по распределению налога в региональный бюджет.
Тем, кто исчисляет авансы ежемесячно из фактической прибыли, декларация за январь–сентябрь также подается до 26 октября.
Организации на ОСНО платят аванс по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за 9 месяцев. Отчетности по этим налогам нет — подается только уведомление до 26 октября.
ИП на ОСНО подают уведомление об авансовом платеже по НДФЛ за 9 месяцев — до 26 октября, платят до 28 октября.
Декларация по НДС за III квартал 2026 года — не позднее 26 октября. Налог уплачивается тремя равными долями: до 28 октября, 28 ноября и 28 декабря.
Нюансы:
Ставка 22% применяется с 1 января 2026 года.
Декларация — по новой форме (приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@), действует с отчетности за I квартал 2026.
С 1 апреля 2026 года обновлены формы счета-фактуры, книги покупок и продаж (постановление Правительства от 23.01.2026 № 26).
Уведомления по НДС не подаются — декларация сдается раньше срока уплаты.
Журнал учета счетов-фактур за III квартал — до 20 октября.
УСН: авансовые платежи и уведомления
Декларация по УСН сдается только раз в год (организации — до 25 марта, ИП — до 25 апреля). За 9 месяцев подается уведомление об исчисленных суммах авансового платежа — не позднее 26 октября. Срок уплаты аванса — до 28 октября.
Нюансы:
Если аванс к уплате равен нулю или отрицательный — уведомление подавать не нужно.
Код отчетного периода для уведомления за 9 месяцев — «34/03».
Ставки УСН не изменились: 6% (или региональная льготная) для «Доходов» и 15% (или региональная) для «Доходы минус расходы».
УСН + НДС: если доход превысил 20 млн руб., упрощенец становится плательщиком НДС. В этом случае дополнительно сдается декларация по НДС за III квартал — до 26 октября.
Для впервые ставших плательщиками НДС в 2026 году действует мораторий на штрафы за непредставление первой декларации по НДС.
Новая форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Из бланка убраны поля для повышенных ставок 8% и 20%.
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ПСН: патентная система
На ПСН декларации не сдаются. Основная обязанность — своевременная оплата патента.
Нюансы:
Лимит дохода снижен до 20 млн руб. (было 60 млн). Превышение — утрата права на патент.
При совмещении УСН и ПСН доходы суммируются для проверки лимита.
Стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы: до 100% для ИП без работников, до 50% — для работодателей.
Оплата: патент до 6 месяцев — вся сумма до окончания срока; патент от 6 до 12 месяцев — 1/3 в первые 90 дней, 2/3 до окончания.
АУСН: автоматизированная упрощенка
На АУСН декларации и уведомления не сдаются. Налог считает ФНС на основе данных о доходах со счета и онлайн-кассы.
Нюансы:
Налог платится ежемесячно до 25 числа следующего месяца.
Лимит дохода — 60 млн руб., лимит сотрудников — 5 человек.
Взносы за сотрудников и директора не платятся. Фиксированный взнос на травматизм — 2 959 руб. в год.
Если есть данные, не отраженные через банк или кассу, их нужно сообщать в ФНС или банк в установленные сроки.
ЕСХН: единый сельскохозяйственный налог
Отчетный период по ЕСХН — полугодие. За 9 месяцев отдельной отчетности нет.
Нюансы:
Декларация по ЕСХН сдается только за год — до 25 марта следующего года.
Авансовый платеж за полугодие уплачен до 28 июля, уведомление — до 25 июля.
ЕСХН-плательщики являются плательщиками НДС, но могут освободиться, если доход за прошлый год менее 60 млн руб.
Если освобождения нет — сдается декларация по НДС за III квартал до 26 октября.
НПД: налог на профессиональный доход (самозанятые)
Деклараций и отчетности нет. Налог считает ФНС, уведомление приходит в приложение «Мой налог».
Нюансы:
Налог платится ежемесячно до 28 числа следующего месяца.
Лимит дохода — 2,4 млн руб. в год.
Страховые взносы не платятся. Нанимать сотрудников нельзя.
Ставка: 4% с дохода от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП.
Отчетность за работников
Если у вас есть сотрудники (на любом режиме, кроме АУСН и НПД), за 9 месяцев 2026 года нужно сдать:
6-НДФЛ за III квартал (9 месяцев) — до 26 октября.
Расчет по страховым взносам (РСВ) за III квартал — до 26 октября.
Персонифицированные сведения за сентябрь — до 26 октября. Но если РСВ за 9 месяцев сдается вовремя с разделом 3, ПСВ за сентябрь можно не подавать.
ЕФС-1:
Раздел 2 (взносы на травматизм) за 9 месяцев — до 26 октября.
Подраздел 1.1 (прием/увольнение) — при наступлении события.
Подраздел 3 раздела 1 — за III квартал, до 26 октября.
Форма ЕФС-1 обновлена (приказы СФР от 17.11.2025 № 1462 и № 1463).
Уведомления по НДФЛ и взносам:
По взносам — до 25 числа каждого месяца, в котором наступает срок уплаты.
По НДФЛ — два раза в месяц: за период 1–22 числа (до 25-го) и за период 23-го — конец месяца (до 3 числа следующего).
Новинка с 1 сентября 2026: можно подать одно уведомление сразу за весь год (авансом) с разбивкой по периодам. Корректировка нужна, только если фактические суммы превысят запланированные.
Страховые взносы за работников в 2026 году
Общий тариф: 30% в пределах базы (2 979 000 руб.) и 15,1% сверх нее.
МСП из приоритетных отраслей (перечень Правительства от 27.12.2025 № 4125-р): 30% с выплат до 1,5 МРОТ (40 639,5 руб.) и 15% сверх.
Остальные МСП: пониженная ставка отменена, применяется общий тариф 30%.
IT-компании: 15% в пределах базы, 7,6% сверх.
Обрабатывающие производства: 30% до 1,5 МРОТ, 7,6% сверх.
За директора без зарплаты: взносы начисляются с МРОТ (27 093 руб.) — 8 127,90 руб. в месяц, 97 534,80 руб. в год (для коммерческих организаций).
Взносы на травматизм — отдельно в СФР, по тарифам от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса риска.
Фиксированные взносы ИП за себя
57 390 руб. — фиксированная часть за полный 2026 год.
1% с дохода свыше 300 000 руб. — дополнительный взнос. Максимум — 321 818 руб.
Срок уплаты фиксированной части — 28 декабря 2026 года. Можно платить частями в течение года.
Дополнительный взнос за 2025 год — до 1 июля 2026 года, за 2026 год — до 1 июля 2027 года.
ИП на АУСН и НПД фиксированные взносы не платят.
С 2026 года ИП из новых регионов платят взносы в общем размере — льготы завершены.
Сводка сроков за 9 месяцев 2026 года
Срок 20 октября 2026:
Журнал счетов-фактур за III квартал — в ФНС.
Срок 26 октября 2026 (25 октября — воскресенье):
Декларация по НДС за III квартал — в ФНС.
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев — в ФНС.
Уведомление по авансу УСН за 9 месяцев — в ФНС.
6-НДФЛ за III квартал — в ФНС.
РСВ за III квартал — в ФНС.
ЕФС-1, раздел 2 (травматизм, 9 месяцев) — в СФР.
ЕФС-1, подраздел 3 раздела 1 (III квартал) — в СФР.
Персонифицированные сведения за сентябрь — в ФНС.
Уведомление по имущественным налогам за 9 месяцев — в ФНС.
Уведомление по авансу НДФЛ для ИП на ОСНО — в ФНС.
Уведомление по НДФЛ за период 1–22 октября — в ФНС (срок переносится с воскресенья 25-го).
Срок 28 октября 2026:
Уплата аванса УСН за 9 месяцев — ЕНП.
Уплата аванса по прибыли за 9 месяцев — ЕНП.
Уплата НДС, первая доля за III квартал — ЕНП.
Срок 5 октября 2026:
Уведомление по НДФЛ за период 23–30 сентября — в ФНС.
Что проверить перед сдачей
Обновите электронную подпись — с 1 апреля 2026 года ФНС перешла на новые алгоритмы шифрования, старые сертификаты не работают. Для отчетности в СФР через спецоператоров с 1 сентября нужна КЭП с параметрами keyAgreement, Data encipherment и Key encipherment.
Сверьте КБК — введены новые КБК по НДФЛ.
Проверьте форму РСВ — субъекты МСП с льготой 15% отчитываются по новой рекомендуемой форме с приложением 3.1 (письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@).
Убедитесь, что правильно считаете взносы за директора — даже при отсутствии деятельности и зарплаты база не ниже МРОТ (27 093 руб.), сумма — 8 127,90 руб. в месяц.
Проверьте лимиты по НДС на УСН — если доход с начала года превысил 20 млн руб., вы становитесь плательщиком НДС со следующего месяца.
Главный день октября для бухгалтера — 26 число, когда сгорает сразу несколько сроков. Лучше закрыть отправку за пару дней до дедлайна, чтобы не попасть в технические сбои у операторов ЭДО.