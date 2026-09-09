Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам

Налоговая реформа затронула почти каждый режим и расчет. Вот главные новшества, которые влияют на отчетность за 9 месяцев:

НДС вырос с 20% до 22%. Расчетные ставки тоже изменились: 22/122% вместо 20/120%, 18,03% вместо 16,67%.

Порог освобождения от НДС на УСН снижен с 60 до 20 млн руб. Проверяется по доходам за 2025 год и нарастающим итогом в 2026-м. Если доход превысил 20 млн руб. в 2025 году — вы уже плательщик НДС с 1 января 2026 года. Если превысили в течение 2026 года — НДС нужно платить со следующего месяца.

Лимит ПСН снижен до 20 млн руб. (было 60 млн). При совмещении УСН и ПСН доходы суммируются.

Лимит УСН проиндексирован до 490,5 млн руб. (коэффициент-дефлятор 1,090). Лимит по основным средствам — 218 млн руб.

Льгота по взносам для МСП отменена для большинства. Пониженная ставка 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ осталась только для приоритетных отраслей из правительственного перечня. Все остальные МСП платят по общему тарифу 30%.

IT-компании: ставка взносов выросла с 7,6% до 15% в пределах базы, свыше базы — 7,6%.

«Воздушные» взносы за директора: даже если руководитель не получает зарплату, взносы начисляются исходя из МРОТ — 27 093 руб. в месяц. Для коммерческих организаций это 8 127,90 руб. в месяц, 97 534,80 руб. в год.

Предельная база по взносам — 2 979 000 руб. (была 2 759 000).

Фиксированные взносы ИП — 57 390 руб., максимальный дополнительный взнос 1% — 321 818 руб.

Новые формы отчетности: обновлены декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН, 3-НДФЛ, РСВ (для МСП-льготников), ЕФС-1, бухгалтерская отчетность по ФСБУ 4/2023.

Новые правила платежек с 1 апреля 2026: в поле «Назначение платежа» — «ЕНП», в поле 102 для организаций — «0» вместо КПП, для ИП — статус в скобках после ФИО.

С 1 сентября 2026: можно подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу за весь год (авансом). Штрафы за налоговые нарушения снижаются не менее чем в 2 и не более чем в 10 раз.