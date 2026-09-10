Утренний бухгалтер № 6209. ФНС доначислила миллионы рублей компаниям, которые некорректно переносили убытки прошлых лет

Неправильное распределение убытков прошлых лет привело к доначислениям налога на прибыль.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Сотрудники вправе не устанавливать рабочее приложение на личный телефон.
Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента, узнаете из статьи.
ФНС самостоятельно будет рассчитывать налог на кадастровую недвижимость организаций.
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Разборы законов
— Вычеты на долгосрочные сбережения граждан в 2026 году: что надо знать и как пользоваться
С 2026 года к налоговым вычетам на долгосрочные сбережения (ДСГ) добавился новый вид — вычет на долгосрочное страхование жизни. Вычеты ДСГ связаны с запуском программы долгосрочных сбережений и новым типом инвестиционных вычетов — ИИС-3. Разберем особенности этих вычетов, их виды, порядок и способы получения.
— ОКВЭД заявительного и отчетного типа. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, чем отличаются заявительные и отчетные коды ОКВЭД, как они появляются в реестре и можно ли их изменить.
— Чек-лист внедрения ЭПД (электронных перевозочных документов). Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем пошаговый план внедрения электронных перевозочных документов — от аудита процессов до тестирования системы.
— Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели упрощенный бухучет и торговлю по-новому: как применять ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018, 26/2020 без лишних сложностей и сдавать упрощенную отчетность по ФСБУ 4/2023.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Новости
1 💲 Рубль немного укрепился: официальный курс валют на 9 сентября 2026 года
2 Иностранцев с подтвержденной биометрией поставят на налоговый учет за один день
3 Доход самозанятых в пищевой промышленности вырос на 77%
4 Сокращенным работникам предложили давать кредитные каникулы на полгода
5 Пенсионеры могут получить скидку 10% на билеты в купе осенью 2026 года
6 Новая ловушка при сокращении штата: с 1 сентября у вернувшихся со службы сотрудников будет преимущество. Выпуск № 120 подкаста «Налоговое утро»
7 ФНС сможет получать IP-адреса по операциям с цифровым рублем
8 За разглашение чужой зарплаты сотрудника могут уволить
9 Счетная палата выявила недоплату операторов связи на 2,6 млрд рублей
10 Казахстан стал точкой роста для российского бизнеса после 2022 года
11 С 1 марта 2027 декларацию СОУТ можно будет подать только через Госуслуги
12 Тарифы ЖКХ предложили индексировать только раз в год
13 ЦБ разъяснил правила возврата товаров, оплаченных цифровыми рублями
14 Роструд ответил, можно ли назначить сразу двух ответственных за трудовые книжки
15 Минпромторг готов поддержать пострадавших селлеров Ozon
16 Даже без зарплаты за директора придется платить минимум 8 тыс. рублей взносов в месяц
17 Дефицит федерального бюджета достиг 5,79 трлн рублей
18 Биржевые продажи бензина низкого качества выросли на 69% в сентябре
19 Водители смогут подписывать электронные транспортные накладные со смартфона
20 Налоговики доначислили миллионы рублей компаниям, которые неправильно переносили убытки прошлых лет
21 Для студенческих семей детские сады могут стать бесплатными – законопроект 2026
22 Минтранс: одну ЭТрН можно оформить на несколько партий груза
23 Как списать сгоревший на складе маркетплейса товар: проводки и документы от эксперта
24 ФНС создаст реестр подставных налогоплательщиков
25 ФНС ответила, придется ли перевыпускать МЧД на сотрудника при смене юрадреса компании
26 Продавцам Wildberries рассылают фейковые предложения о компенсации
27 Роструд ответил, можно ли по умолчанию платить за работу в выходной в двойном размере
28 ФНС сама рассчитает налог на кадастровую недвижимость организаций
29 Материалы налоговых проверок разрешат рассматривать по ВКС
30 Wildberries и Ozon не зафиксировали отток продавцов — АКИТ
31 Песков: повышение налогов из-за дефицита бюджета не обсуждается
32 Новый способ пополнения счета через СБП не отменит проверки по 115-ФЗ
33 Эксперт объяснила, как новые проверки маркетплейсов ударят по ноунейм-товарам и дешевому импорту
34 Мишустин призвал повысить узнаваемость российских технологических брендов
35 Wildberries вернет продавцам ошибочно списанную комиссию FBS
36 Число нелегальных онлайн-кредиторов выросло в 6 раз в первом полугодии 2026
37 Эффективность контрольных закупок ФНС за два года выросла до 98%
38 Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре 2026
39 🔥 «Клерк» сравнил девять ИИ-сервисов для работы и создания контента
40 Сотрудник может отказаться устанавливать рабочее приложение на личный телефон
41 Ответственность за товары предлагают возложить на маркетплейсы с момента отгрузки
Мероприятия
Маркировка, ЭДО и прослеживаемость в едином контуре 1С – 2026
Дата проведения: 10 сентября, четверг
Работа в 1С-2026: онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 11 сентября, пятница
Маркетплейсы-2016: учет, налоги, ФНС. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 14 сентября, понедельник
Воинский учет в компании 2026-2027: встраиваем в кадровый процесс и 1С:ЗУП
Дата проведения: 15 сентября, вторник
Статьи
— 9 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 9 сентября отмечают память преподобного Пимена Великого, Всероссийский день лука, День памяти воинов, павших при обороне Севастополя, и Международный день красоты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 сентября.
— Как вернуть деньги за непоставленный товар: от досудебной претензии до взыскания через приставов
Если поставщик принял предоплату, но не выполнил обязательства по поставке, покупатель вправе требовать возврат средств и компенсацию. Рассказываем, как это сделать.
— Ликвидационная стоимость объекта основных средств: что важно знать бухгалтеру в 2026 году
С окончательным переходом на ФСБУ 6/2020 вопрос ликвидационной стоимости перестал быть теоретическим — теперь это реальный элемент амортизации, с которым сталкивается каждый бухгалтер.
— Продажа основных средств: бухгалтерский и налоговый учет
Продажа — один из распространенных способов выбытия основных средств (ОС). Она позволяет организации избавиться от неиспользуемого или морально устаревшего имущества и получить доход. Покупателем может выступить как физическое лицо (в том числе сотрудник), так и другая организация или индивидуальный предприниматель.
— Бесплатная путевка в санаторий положена не только детям-инвалидам: разбираемся в деталях
Ребенку нужно лечение, а вы не знаете, куда идти: в Соцфонд или в Минздрав. Одна ошибка в оформлении — и путевку придется ждать заново. Разбираемся, как выбрать верный путь в 2026 году и какие документы понадобятся.
— Утренний бухгалтер № 6208. 3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме
ФНС добавит в декларацию приложение для вычета по долгосрочным сбережениям.
— Как передать исключительные права на ПО в качестве вклада в уставный капитал
Организация создает дочернюю компанию. В качестве вклада в уставной капитал она собирается передать исключительные права на ПО.
— Как оплачивать время в военкомате и дни военных сборов работника: новые разъяснения Минтруда
Летом 2026 года Минтруд в письме № 14-1/В-924 от 30.07.2026 разъяснил, как считать средний заработок за дни, когда работник исполнял воинскую обязанность. Ведомство присоединилось к позиции Минобороны: оплачивать только рабочие дни по графику, выходные не считать. Но суды и Роструд с этим не согласны — и конфликт подходов пока не разрешен.
— Командировка с ночевкой дома: какие расходы компенсировать, а какие — нет
Сотрудник едет в командировку в другой город, но каждый вечер возвращается домой. Поездка официально остается командировкой — со средним заработком и компенсацией проезда. А вот суточные не положены. Разбираемся, что возмещать, что нет и что изменилось в 2026 году.
— Корпоративные карты «на руках» у работников: главные риски в 2026 году
Корпоративные карты заметно упрощают расчеты, но при слабом контроле становятся источником серьезных проблем. В 2026 году налоговый и банковский надзор стал еще жестче: алгоритмы ФНС сопоставляют банковские потоки с отчетностью, а банки активнее применяют правила 115‑ФЗ. Разберем основные риски и как их минимизировать.
— Влияние уточненной декларации на ЕНС: как работает и что изменилось в 2026 году
Уточненная декларация напрямую меняет совокупную налоговую обязанность на едином налоговом счете — но скорость и порядок отражения зависят от того, к доплате или к уменьшению подается «исправленка».
— Организация на УСН освобождена от НДС: нужно ли исчислять налог по ставке 0% при экспортной операции
Организация на УСН освобождена от НДС, однако планируется сделка, сумма которой превысит лимит для освобождения. Нужно ли исчислять НДС?
— Соглашение о намерениях: что это такое, имеет ли юридическую силу и как его составить
Две компании подписали документ под названием «соглашение о намерениях». Одна сторона решила, что это почти обязывает партнера заключить сделку. Партнер передумал — и суд встал на его сторону. Разбираемся, когда такой документ ни к чему не обязывает, а когда его могут признать полноценным договором.
— Как убрать рекламные баннеры в «1С:Бухгалтерии»: пошаговая инструкция
Зелёный баннер над списком документов занимает место и отвлекает от работы. В «1С:Бухгалтерии» его можно скрыть через настройки формы. Показываем способ, которым поделились участники Клерк.Сообщества.
— Пересмотр элементов амортизации ОС: готовимся к годовому отчету 2026 года
ФСБУ 6/2020 обязывает ежегодно пересматривать элементы амортизации основных средств — срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления. Если это не сделать, в отчетности появятся искажения. Рассказываем, как провести проверку перед закрытием года, какие риски учесть и как правильно отразить изменения без ретроспективных пересчетов.
— Проверка подрядчика по предоставлению персонала: на что смотреть заказчику после 1 сентября
С 1 сентября 2026 года заказчики персонала несут прямую ответственность за налоговые расчеты своих подрядчиков. Разбираем, что именно изменилось, и даем чек-лист: как проверить партнера, чтобы не оказаться в зоне налогового риска.
— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам
Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.
— Кто ответит за утечку персональных данных
В статье расскажем, что такое утечка персональных данных, чем она опасна и кто несет за нее ответственность.
— Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259
Планируют запустить федеральный реестр подставных лиц, что поможет более эффективно бороться с налоговыми преступлениями.
Блоги компаний
3-уровневая система бухучета с 2026: что меняется и как адаптировать 1С
Утрата права на АУСН в 2026: что делать бизнесу
Кассовая дисциплина: инструкция для тех, кто открывается в 2026 году
Сообщение о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»: образец, сроки и порядок публикации
Патент иностранного работника: как проверить документ и не получить штраф
Что поменяется в работе с самозанятыми с 1 октября 2026 года
Страшно поднимать цены на бухгалтерские услуги? Приходите на марафон
Как бухгалтеру сверять онлайн-платежи и комиссии в 2026–2027 году: карты, СБП, QR-коды и рассрочка
Сотрудник работает с марта, а оформить решили только сейчас: что делать бухгалтеру и кадровику
Повышение квалификации бухгалтера: сколько часов нужно и как их подтвердить
Технические вузы Москвы: 10 вариантов для поступления
Перевозочные документы в электронном формате с 1 сентября 2026 года: полный разбор НПА
Консультации
Когда после «закрытия» ИП на УСН может начать работать на ОСНО или УСН с 22%?
По приобретённому основному средству НДС всё также нельзя принимать к вычету частями?
Обращение с цветными металлами.
Какие документы необходимо подавать в МВД при приеме иностранного работника по договору ГПХ с 1 сентября 2026 года??? Согласие на обработку персданных????
Распределение входного НДС при оказании гостиничных услуг (НДС 0%) и прочих услуг (НДС 22%)
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер по расчету заработной платы( удаленно/подработка)
Трибуна
Налоговый штраф больше нельзя снизить в 50 раз: с 1 сентября действуют новые ограничения
Цифровой рубль и долги: сможет ли налоговая списать деньги с нового кошелька
О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу
Больше не нужно подавать уведомление по НДФЛ каждый месяц: что изменилось с 1 сентября 2026 года
💥Обзор новостей: в сентябре могут снизить ключевую ставку, в Госдуме потребовали запретить повторную индексацию коммуналки, почтальонов вооружат антидроновыми ружьями
Заказчик требует неустойку после приемки работ: можно ли взыскать пени с подрядчика
Кто клеит «Честный ЗНАК», если товар везете из Киргизии от перекупа?
Реакция Налоговой, когда компания берет в банке кредит, чтобы отдать его своему бенефициару
«Ограниченная ответственность» заканчивается на поручительстве: что банк проверяет у ООО перед кредитом
Роскомнадзор массово штрафует владельцев сайтов
Позиции Верховного суда в новом обзоре ФНС за второй квартал 2026 года
Что изменилось с 1 сентября 2026 года при оформлении иностранных работников
Об отражении процентов по арендным обязательствам в отчетности
Подрядчик не предоставил обеспечение по 44-ФЗ: могут ли аннулировать контракт после исполнения
Можно ли уволить после перевода, если срок трудового договора истек? Ответ судов
ФНС уже присваивает ИНН иностранцам автоматически, а приказ о формате обмена вступит только 2 октября. Есть ли риск для бухгалтера?
Когда лучше планировать отпуск в Таиланде: сезоны, дожди и оптимальные месяцы для отдыха
Поиск по Клерку стал более удобным
Не подписали контракт из-за технической ошибки: как избежать РНП