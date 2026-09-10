Утренний бухгалтер № 6209. ФНС доначислила миллионы рублей компаниям, которые некорректно переносили убытки прошлых лет

Статьи

— 9 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 9 сентября отмечают память преподобного Пимена Великого, Всероссийский день лука, День памяти воинов, павших при обороне Севастополя, и Международный день красоты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 сентября.

— Как вернуть деньги за непоставленный товар: от досудебной претензии до взыскания через приставов

Если поставщик принял предоплату, но не выполнил обязательства по поставке, покупатель вправе требовать возврат средств и компенсацию. Рассказываем, как это сделать.

— Ликвидационная стоимость объекта основных средств: что важно знать бухгалтеру в 2026 году

С окончательным переходом на ФСБУ 6/2020 вопрос ликвидационной стоимости перестал быть теоретическим — теперь это реальный элемент амортизации, с которым сталкивается каждый бухгалтер.

— Продажа основных средств: бухгалтерский и налоговый учет

Продажа — один из распространенных способов выбытия основных средств (ОС). Она позволяет организации избавиться от неиспользуемого или морально устаревшего имущества и получить доход. Покупателем может выступить как физическое лицо (в том числе сотрудник), так и другая организация или индивидуальный предприниматель.

— Бесплатная путевка в санаторий положена не только детям-инвалидам: разбираемся в деталях

Ребенку нужно лечение, а вы не знаете, куда идти: в Соцфонд или в Минздрав. Одна ошибка в оформлении — и путевку придется ждать заново. Разбираемся, как выбрать верный путь в 2026 году и какие документы понадобятся.

— Утренний бухгалтер № 6208. 3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме

ФНС добавит в декларацию приложение для вычета по долгосрочным сбережениям.

— Как передать исключительные права на ПО в качестве вклада в уставный капитал

Организация создает дочернюю компанию. В качестве вклада в уставной капитал она собирается передать исключительные права на ПО.

— Как оплачивать время в военкомате и дни военных сборов работника: новые разъяснения Минтруда

Летом 2026 года Минтруд в письме № 14-1/В-924 от 30.07.2026 разъяснил, как считать средний заработок за дни, когда работник исполнял воинскую обязанность. Ведомство присоединилось к позиции Минобороны: оплачивать только рабочие дни по графику, выходные не считать. Но суды и Роструд с этим не согласны — и конфликт подходов пока не разрешен.

— Командировка с ночевкой дома: какие расходы компенсировать, а какие — нет

Сотрудник едет в командировку в другой город, но каждый вечер возвращается домой. Поездка официально остается командировкой — со средним заработком и компенсацией проезда. А вот суточные не положены. Разбираемся, что возмещать, что нет и что изменилось в 2026 году.

— Корпоративные карты «на руках» у работников: главные риски в 2026 году

Корпоративные карты заметно упрощают расчеты, но при слабом контроле становятся источником серьезных проблем. В 2026 году налоговый и банковский надзор стал еще жестче: алгоритмы ФНС сопоставляют банковские потоки с отчетностью, а банки активнее применяют правила 115‑ФЗ. Разберем основные риски и как их минимизировать.

— Влияние уточненной декларации на ЕНС: как работает и что изменилось в 2026 году

Уточненная декларация напрямую меняет совокупную налоговую обязанность на едином налоговом счете — но скорость и порядок отражения зависят от того, к доплате или к уменьшению подается «исправленка».

— Организация на УСН освобождена от НДС: нужно ли исчислять налог по ставке 0% при экспортной операции

Организация на УСН освобождена от НДС, однако планируется сделка, сумма которой превысит лимит для освобождения. Нужно ли исчислять НДС?

— Соглашение о намерениях: что это такое, имеет ли юридическую силу и как его составить

Две компании подписали документ под названием «соглашение о намерениях». Одна сторона решила, что это почти обязывает партнера заключить сделку. Партнер передумал — и суд встал на его сторону. Разбираемся, когда такой документ ни к чему не обязывает, а когда его могут признать полноценным договором.

— Как убрать рекламные баннеры в «1С:Бухгалтерии»: пошаговая инструкция

Зелёный баннер над списком документов занимает место и отвлекает от работы. В «1С:Бухгалтерии» его можно скрыть через настройки формы. Показываем способ, которым поделились участники Клерк.Сообщества.

— Пересмотр элементов амортизации ОС: готовимся к годовому отчету 2026 года

ФСБУ 6/2020 обязывает ежегодно пересматривать элементы амортизации основных средств — срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления. Если это не сделать, в отчетности появятся искажения. Рассказываем, как провести проверку перед закрытием года, какие риски учесть и как правильно отразить изменения без ретроспективных пересчетов.

— Проверка подрядчика по предоставлению персонала: на что смотреть заказчику после 1 сентября

С 1 сентября 2026 года заказчики персонала несут прямую ответственность за налоговые расчеты своих подрядчиков. Разбираем, что именно изменилось, и даем чек-лист: как проверить партнера, чтобы не оказаться в зоне налогового риска.

— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам

Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.

— Кто ответит за утечку персональных данных

В статье расскажем, что такое утечка персональных данных, чем она опасна и кто несет за нее ответственность.

— Создадут реестр номинальных бизнесменов. 🗿«Ночной бухгалтер» № 2259

Планируют запустить федеральный реестр подставных лиц, что поможет более эффективно бороться с налоговыми преступлениями.