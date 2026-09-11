Утренний бухгалтер № 6210. Работодателей могут обязать оплачивать обучение сотрудников в декрете

Разборы законов

— Бухгалтер IT-компании: IT-льготы под прицелом ФНС. Конспект вебинара с видео

Вспомнили о льготах для IT-компаний и правило 70%. Разобрали специфику раздельного учета и топ претензий ФНС к IT-компаниям.

— Может ли в ООО быть ИП-управляющий вместо генерального директора: преимущества и риски

Передать полномочия генерального директора индивидуальному предпринимателю — законно. Но если ФНС решит, что управляющий привлечен ради экономии на НДФЛ и взносах, договор переквалифицируют в трудовой, а компании доначислят налоги, пени и штрафы.

— Инструкция. Как оформить ЭТрН в 1С на основании реализации товаров и услуг

Если груз отгружается по уже оформленной реализации, электронную транспортную накладную можно создать прямо из этого документа — без повторного ввода данных о товаре и контрагентах. Показываем весь путь: от документа-основания до отправки оператору ЭДО.

— Сервис выбора кодов ОКВЭД. Мини-курс

В мини-курсе узнаем, как работает сервис «Мой ОКВЭД», кому он пригодится и как с его помощью подобрать коды для регистрации или изменения деятельности.

— Маркировка молочной продукции в 2026 году: что нужно знать

С 1 сентября 2026 года перечень маркируемой молочной продукции расширяется: обязательная маркировка вводится для продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 и 1806 и кодом ОКПД 2 10.51.