Утренний бухгалтер № 6210. Работодателей могут обязать оплачивать обучение сотрудников в декрете

Законопроект: работодателей хотят обязать оплачивать обучение и стажировки сотрудников в декрете.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Если сотрудник использует личный телефон для работы, ему положена компенсация.
Банк может заблокировать расчетный счет компании, если в ЕГРЮЛ указан недостоверный адрес.
Работодатель не вправе запретить сотрудникам обсуждать зарплату с коллегами.
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Разборы законов
— Бухгалтер IT-компании: IT-льготы под прицелом ФНС. Конспект вебинара с видео
Вспомнили о льготах для IT-компаний и правило 70%. Разобрали специфику раздельного учета и топ претензий ФНС к IT-компаниям.
— Может ли в ООО быть ИП-управляющий вместо генерального директора: преимущества и риски
Передать полномочия генерального директора индивидуальному предпринимателю — законно. Но если ФНС решит, что управляющий привлечен ради экономии на НДФЛ и взносах, договор переквалифицируют в трудовой, а компании доначислят налоги, пени и штрафы.
— Инструкция. Как оформить ЭТрН в 1С на основании реализации товаров и услуг
Если груз отгружается по уже оформленной реализации, электронную транспортную накладную можно создать прямо из этого документа — без повторного ввода данных о товаре и контрагентах. Показываем весь путь: от документа-основания до отправки оператору ЭДО.
— Сервис выбора кодов ОКВЭД. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как работает сервис «Мой ОКВЭД», кому он пригодится и как с его помощью подобрать коды для регистрации или изменения деятельности.
— Маркировка молочной продукции в 2026 году: что нужно знать
С 1 сентября 2026 года перечень маркируемой молочной продукции расширяется: обязательная маркировка вводится для продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 и 1806 и кодом ОКПД 2 10.51.
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4 Медведев заявил, что необходимости в мобилизации нет
5 Минтранс расширил список случаев оформления бумажных транспортных накладных
6 Лицензии на продажу табака станут обязательными для розницы
7 Сотрудник может сменить зарплатный банк без согласия работодателя
8 Разберитесь в ВЭД за 3 дня: бесплатный курс для бухгалтеров и начинающих специалистов
9 Обязан ли сотрудник доказывать, что второй родитель не работает на полставки: ответ Онлайнинспекции
10 Бухгалтер как предохранитель: почему искусственный интеллект все еще не может вести учет. Выпуск № 121 подкаста «Налоговое утро»
11 Налоговики назвали частые ошибки в декларациях по туристическому налогу
12 Доначисления крупному бизнесу выросли почти в три раза в 2026 году
13 Работодателям придется оплачивать обучение сотрудников в декрете — законопроект 2026
14 Работодатель не может запретить сотрудникам обсуждать свою зарплату
15 Нужно ли проводить инструктаж по ОТ, если директор ездит на личном авто?
16 Медведев: нет никаких угроз сбережениям россиян в банках
17 Юрист рассказал, сколько пенсионных баллов дает средняя зарплата
18 Бухгалтерам покажут, как разбираться в учете затрат без заучивания проводок
19 💎 За обман в маркировке ювелирных изделий могут запретить их продажу — Минфин
20 Кабмин изменил условия отбора грантовых особо значимых ИТ-проектов
21 ИП уволил работников или закрыл патент в середине года: придется пересчитать налог по УСН за прошлые кварталы
22 Приграничные регионы получат допсредства на поддержку сельского хозяйства
23 Автовладельцам предложили страховку от атак БПЛА за 3–8 тыс. рублей
24 Налоговики напомнили о лимите в 50% при удержании НДФЛ с натуральных доходов работников
25 Роструд объяснил, как учитывать разовую премию в среднем заработке для отпускных
26 Кабмин предложил суммировать сроки владения для приобретательной давности
27 СФР разъяснил правила продления единого пособия без потери выплат
28 Работающих иностранцев обложат налогом за неработающих членов семьи
29 Тестировать спрос рекламой станет сложнее: как проверки карточек изменят маркетинг селлеров
30 ФНС запретила вбивать в чеки фейковые контакты вместо реальных данных покупателей
31 Что изменилось в вычетах на ДСГ с 1 сентября 2026 года
32 Субсидии на госинформсистемы предложили оформлять через электронный бюджет — законопроект
33 Банкам запретят отказывать в кредите только из-за инвалидности
34 Выплаты от 300 тыс. рублей за третьего ребенка ввели 33 региона
35 Атаки на склады изменили логистику селлеров Wildberries и Ozon
36 Защитные сооружения и системы оповещения предложили перевести под постоянный госконтроль
37 Юрист объяснила, когда работник может отказаться от новых обязанностей
38 Из-за ошибки в адресе банк может заблокировать компании счет
39 Бухгалтер без понимания экономики бизнеса рискует стать просто функцией
40 За использование личного телефона для работы сотруднику положена компенсация
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Мероприятия
Работа в 1С-2026: онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 11 сентября, пятница
Маркетплейсы-2016: учет, налоги, ФНС. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 14 сентября, понедельник
Воинский учет в компании 2026-2027: встраиваем в кадровый процесс и 1С:ЗУП
Дата проведения: 15 сентября, вторник
Кадровый учет-2026: изменения в ТК РФ, воинский учет, новые штрафы за ПДн. Онлайн-консультация с Еленой Пономаревой
Дата проведения: 16 сентября, среда
Статьи
— 10 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 10 сентября отмечают память преподобного Саввы Крыпецкого, День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил РФ и Международный день макияжа. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 сентября.
— Свободный день для сотрудника‑наблюдателя: как оформить в 2026 году и не получить штраф
Сотрудник‑наблюдатель на выборах вправе получить освобождение от работы — работодатель обязан сохранить должность, но не обязан оплачивать этот день. В 2026 году проверяющие особенно строго смотрят на документы и коды в табеле: без направления от партии или кандидата освобождение неправомерно, а неверный код грозит штрафами.
— Корпоративные карты «на руках» у работников: главные риски в 2026 году
Корпоративные карты заметно упрощают расчеты, но при слабом контроле становятся источником серьезных проблем. В 2026 году налоговый и банковский надзор стал еще жестче: алгоритмы ФНС сопоставляют банковские потоки с отчетностью, а банки активнее применяют правила 115‑ФЗ. Разберем основные риски и как их минимизировать.
— Влияние уточненной декларации на ЕНС: как работает и что изменилось в 2026 году
Уточненная декларация напрямую меняет совокупную налоговую обязанность на едином налоговом счете — но скорость и порядок отражения зависят от того, к доплате или к уменьшению подается «исправленка».
— Утренний бухгалтер № 6209. ФНС доначислила миллионы рублей компаниям, которые некорректно переносили убытки прошлых лет
Компании вправе уменьшать сумму налога на прибыль на убытки прошлых лет, но только с учетом лимитов.
— Госпошлина в бухучете: проводки, примеры и изменения 2026 года
Госпошлина — это федеральный сбор, который организации и ИП платят за юридически значимые действия: оформление прав на имущество, выдачу лицензий, регистрацию договоров, подачу исковых заявлений. В бухгалтерском учете она проходит преимущественно через счет 68, реже — через 76. Конкретный набор проводок зависит от назначения платежа.
— Хотите разобраться в ВЭД, но не знаете, с чего начать?
Внешнеэкономическая деятельность кажется сложной темой. Контракты с иностранными компаниями, валютные расчеты, импорт, таможня, налоги, санкционные ограничения.
— Когда можно уволить иностранного работника
Иностранного работника включили в реестр контролируемых лиц. Когда его можно уволить?
— Новая декларация по косвенным налогам: что изменилось с июля 2026 года
Первого июня 2026 года в России стартовала СПОТ — Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Она дает налоговой службе возможность контролировать автомобильный импорт из ЕАЭС до того, как груз пересечет границу.
— Как в трудовом договоре установить график работы 2/2
Организация собирается нанять сотрудника по графику 2/2. Рассказываем, как оформить такой режим работы.
— Арендная плата: бухгалтерские проводки в 2026 году
Учет аренды — рутинная, но коварная область бухгалтерии. ФСБУ 25/2018 добавил сложности, а рост НДС до 22% с 1 января 2026 года принес новые проводки и пересчеты.
— Как финансовое мышление помогает генеральному директору принимать решения
Едва ли сегодня найдется много руководителей, которые скажут, что работают в предсказуемой среде. За последние несколько лет бизнесу пришлось одновременно адаптироваться к перестройке логистики, высокой стоимости заемного капитала, дефициту кадров, ускорению цифровизации и постоянным изменениям регулирования.
— Какие причины прогула считаются уважительными: список по ТК
Увольнение за прогул часто приковывает пристальное внимание судов и ГИТ. Рассказываем, какие причины отсутствия на работе можно считать уважительными.
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Освоить новую профессию, подготовиться к должности главбуха или научиться быстрее работать с таблицами — сейчас это можно сделать с меньшими расходами.
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Фейковые контакты покупателей в кассовых чеках недопустимы.
Блоги компаний
Как за одно лето «Тот еще разговор» вырос почти в 200 раз
Претензия поставщику: как составить и отправить, чтобы не потерять иск на досудебном порядке
Что считать доходом салона, если часть оплаты предназначена мастеру
Автоматизация управления встречами и коммуникациями на базе 1С и ИИ
Зарплата в цифровых рублях: что бухгалтеру отвечать сотрудникам
Цифровой рубль для бизнеса: ликбез, лайфхаки и инструкция по применению
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер, бухгалтер удаленно, аутсорсинг.
Трибуна
Доход ИП на УСН превысил 20 млн рублей в сентябре: с какого момента придется платить НДС
ФНС получит больше данных по цифровому рублю: что налоговая сможет увидеть
Когда одно увольнение несет в себе череду нарушений
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Выписка банка не сходится с 1С Бухгалтерия 8: как быстро найти расхождение
💥Обзор новостей: ФНС будет отслеживать устройства владельцев цифровых рублей, поменяет систему оценки бизнеса и усилит контроль за семейными компаниями
Тотальный контроль: почему ваши нарушения по охране труда уже в системе, даже если проверка ещё не пришла
Заказчик начислил штраф за каждый объект по госконтракту: как подрядчику снизить сумму
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Лизинг на ИП или на себя: где теряется вычет НДС и что не попадет в расходы
Работника-иностранца лишат патента за низкую зарплату: как МВД будет проверять доходы. Алгоритм самопроверки для работодателя
Маркетплейсы и налоги: почему цифры не бьются с отчетами площадок
Ошибка ГИС МТ «Статус КИ не соответствует выполняемой операции», как правильно оформить УПД при выводе из оборота для собственных нужд
Какие налоги надо платить с дивидендов
Пропустили срок подписания госконтракта по 44-ФЗ: когда можно избежать РНП
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Идентификатор государственного контракта в платежке, счете-фактуре и УПД: куда вписывать и что будет при ошибке