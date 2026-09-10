Работодатель не может запретить сотрудникам обсуждать свою зарплату

Компания не вправе наказывать сотрудника за то, что он рассказал коллегам о размере своего дохода. Запрет не приобретет юридической силы, даже если его прописать в трудовом договоре или локальных документах.

Работодатель не может запретить сотруднику рассказывать коллегам или другим людям о размере собственной зарплаты. Об этом «Клерку» рассказал член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Такой запрет не будет действовать, даже если компания включит его в трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка или другой локальный акт. Ст. 9 ТК РФ запрещает ограничивать права работников по сравнению с трудовым законодательством.

«Если в трудовом договоре, правилах внутреннего распорядка или другом локальном акте компании есть пункт, который прямо запрещает работнику разглашать размер его зарплаты, — такой пункт недействителен», — пояснил Баранов.

Роструд также разъяснял, что работодатель не может обязать сотрудника сохранять в тайне сведения о собственной зарплате. Сам работник вправе распоряжаться информацией о своем доходе.

Нельзя обойти этот запрет и с помощью режима коммерческой тайны. Закон № 98-ФЗ не позволяет относить к коммерческой тайне сведения о системе оплаты труда. Поэтому наказать сотрудника только за разглашение размера собственного заработка на этом основании нельзя.

CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова считает, что такие запреты малоэффективны и с управленческой точки зрения.

«Бороться со слухами запретами бесполезно — гораздо разумнее выстроить прозрачную систему грейдов, когда всем понятна логика начислений», — отметила она.

При этом правила меняются, если речь идет о зарплате другого сотрудника, к сведениям о которой работник получил доступ из-за своих должностных обязанностей. В такой ситуации разглашение может стать основанием для дисциплинарной ответственности.