Работодателям придется оплачивать обучение сотрудников в декрете — законопроект 2026

Сотрудникам могут предоставить за счет компании не менее 40 часов обучения или стажировки в год. Гарантия будет действовать до достижения ребенком трех лет.

Работодателей предлагают обязать обеспечивать сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком доступ к повышению квалификации, профессиональной переподготовке и стажировкам за счет компании.

Такой законопроект внесла в Госдуму 9 сентября2026 года группа депутатов КПРФ во главе с председателем Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

ТК планируют дополнить статьей 256.1 «Гарантии работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком». Продолжительность курсов или стажировки должна составлять не менее 40 часов в год либо определяться коллективным договором.

«Обучение может проходить в различных формах, включая дистанционное обучение, очные занятия, стажировки и другие формы профессионального развития, которые соответствуют потребностям работника и его профессиональному росту», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года.