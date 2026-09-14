Утренний бухгалтер № 6211. ФНС раскрыла перечень документов, которые докажут подмену трудовых отношений с самозанятым

Налоговая раскрыла документы, которые подтвердят подмену трудовых отношений с самозанятым.
Как понять, подойдет ли автоматизация управленческого учета вашей компании, сколько стоит внедрение и окупится ли проект, узнаете здесь.
Законопроект: доходы россиян до 50 тыс. руб. хотят освободить от НДФЛ.
ФНС разъяснила, что налоги с продажи на маркетплейсе считают с цены после применения скидки.
Депутаты предложили сократить рабочую неделю для родителей на два часа без потери дохода.
Роструд: работодатель может лишить премии весь отдел из-за нарушения одного сотрудника.
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Разборы законов
— Торговый сбор и УСН: как учесть в 2026 году и не потерять вычет
Торговый сбор в 2026 году все еще действует только в Москве, но правила его учета при УСН стали жестче: новая форма декларации, обязательное уведомление ТС‑1 и четкий порядок вычетов. Разбираем, как не потерять право на уменьшение налога и где чаще всего ошибаются.
— Как учесть покупку лицензионного ПО в 1С: НМА или расходы, роялти или паушальный платеж
Покупатель лицензионного ПО может списать затраты сразу, растянуть их через счет 76.18 или признать программу НМА — все зависит от суммы, срока лицензии и вида платежа. Иная ситуация — продажа неисключительного права клиентам по сублицензии — в 1С оформляется отдельным документом и требует равномерного признания дохода. Показываем, как отразить обе операции.
— Что такое эквайринг. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что такое эквайринг, какие виды бывают, как банк перечисляет деньги и что важно учесть при подключении.
— Может ли в ООО быть ИП-управляющий вместо генерального директора: преимущества и риски
Передать полномочия генерального директора индивидуальному предпринимателю — законно. Но если ФНС решит, что управляющий привлечен ради экономии на НДФЛ и взносах, договор переквалифицируют в трудовой, а компании доначислят налоги, пени и штрафы.
— Бухгалтер IT-компании: IT-льготы под прицелом ФНС. Конспект вебинара с видео
Вспомнили о льготах для IT-компаний и правило 70%. Разобрали специфику раздельного учета и топ претензий ФНС к IT-компаниям.
Новости
1 💲 Доллар подешевел до 84 рублей, евро — ниже 99 рублей
2 Невыплаченные алименты предложили исключить из доходов для единого пособия
3 🔥 На складе Ozon в Саратове начался пожар после атаки БПЛА
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5 Доходы до 50 тыс. могут освободить от НДФЛ
6 Россияне назвали желаемый МРОТ
7 Уведомления по НДФЛ с вкладов ФНС разошлет с 21 сентября 2026
8 5G в России: в каких городах уже работает связь
9 ФНС: архивную кадастровую стоимость можно установить в размере рыночной
10 В ритейле назвали самые высокооплачиваемые подработки
11 Запись в трудовой книжке не гарантирует включение периода работы в страховой стаж
12 Минфин скорректирует годовую отчетность по внутреннему финаудиту
13 ВС: формальное нарушение — не основание для возврата субсидии
14 России не хватает компонентов для антропоморфных роботов
15 Маркетплейсы должны усилить защиту покупателей от контрафакта — Мишустин
16 Врачам тоже придется учиться: Роструд объяснил, кому не избежать курсов по первой помощи
17 Письмо Минфина: НДС по уничтоженным при атаках БПЛА товарам восстанавливать не нужно
18 Роструд объяснил, когда сокращаемые работники ИП могут не получить пособия
19 Ответ эксперта: нужно ли оформлять ЭТрН при перевозке грузов на арендованном транспорте
20 ФНС назвала документы, которые выдадут подмену трудовых отношений с самозанятым
21 ⚡ Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
22 Маркетплейсы начнут автоматически проверять права продавцов и товаров
23 Минэкономики: пострадавшему из-за атак на Wildberries бизнесу выдадут льготные кредиты
24 Ошибки в сведениях об имуществе можно исправить через личный кабинет ФНС
25 Акции Ozon упали на 6,77% после атаки на логистический центр
26 Эксперт: снижение ключевой ставки до 13% к концу года — достижимый, но не базовый сценарий
27 Роструд разрешил лишать премий целые отделы из-за нарушения одного сотрудника
28 ИП вместо генерального директора в ООО? Эксперты разобрали, чем рискует компания
29 Набиуллина назвала условие для дальнейшего снижения ключевой ставки
30 Рост зарплат в России по-прежнему опережает производительность труда
31 Письмо ФНС: налоги при продаже через маркетплейс считают с цены после скидки
32 ⚡️Набиуллина объяснила ослабление рубля ростом спроса на импорт
33 ЦБ ожидает стабилизации ситуации на топливном рынке до конца года
34 В ЕГАИС Росалкогольтабакконтроля возможны задержки из-за технических работ
35 Высокие инфляционные ожидания ограничивают снижение ключевой ставки
36 Минфин предложил уравнять неустойки при закупках госкомпаний у МСП
37 ФНС уточнила порядок сопровождения при переходе на налоговый мониторинг
38 📺 Пять лучших конспектов сезона: вебинары от экспертов Клерк.Системы
39 Рабочую неделю для родителей предложили сократить на два часа без потери зарплаты
40 Набиуллина: рост расчетов наличными не создает макроэкономических проблем
41 Картографические работы предложили планировать на три года вперед – правительственный законопроект
Мероприятия
Маркетплейсы-2016: учет, налоги, ФНС. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 14 сентября, понедельник
Воинский учет в компании 2026-2027: встраиваем в кадровый процесс и 1С:ЗУП
Дата проведения: 15 сентября, вторник
Кадровый учет-2026: изменения в ТК РФ, воинский учет, новые штрафы за ПДн. Онлайн-консультация с Еленой Пономаревой
Дата проведения: 16 сентября, среда
Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации - 2026 и перспективы на 2027 год
Дата проведения: 17 сентября, четверг
Статьи
— 11 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости и День воинской славы России. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 сентября.
— Может ли физлицо получить вычет по земельному участку
Физлицо хочет получить вычет по земельному участку без учета построенного дома. Разбираемся, возможно ли это.
— Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента
Чтобы пользоваться нейросетями, необязательно оформлять зарубежные подписки и включать VPN. В России работают удобные сервисы-агрегаторы с доступом к топовым ИИ-моделям через единый интерфейс и оплатой в рублях. В этом обзоре подробнее расскажем о сервисах с нейросетями, доступных в России, и посмотрим, какие инструменты они предлагают.
— Налоговые уведомления приходят на Госуслуги: что проверить в 2026 году
С 1 августа 2026 года уведомления о налоге на квартиру, машину или земельный участок автоматически появляются на Госуслугах у пользователей с подтвержденной учетной записью. Бумажное письмо при этом можно так и не получить.
— НДС-документооборот в 2026 году: счета-фактуры, журналы, книги покупок и продаж
В 2026 году НДС-документооборот прошел реформу: ставка выросла до 22%, обновились формы счетов-фактур, книг покупок и продаж, появились новые графы для связки «аванс — отгрузка». С 1 июля ФНС принимает только новые XML-форматы — старые схемы отбрасываются, а декларация считается непредставленной. Разбираемся, что изменилось и как подготовиться без потерь.
— Инструкции по охране труда в 2026 году: как разработать, утвердить и когда пересматривать
Инструкция по охране труда — не формальный документ, а локальный акт, который должен соответствовать реальным условиям и требованиям безопасности на конкретном рабочем месте. Рассказываем, как его разработать, утвердить и как часто нужно пересматривать.
— Утренний бухгалтер № 6210. Работодателей могут обязать оплачивать обучение сотрудников в декрете
Работники смогут стажироваться или учиться не менее 40 часов в год за счет работодателя.
— Лизинг автомобиля в 2026 году: как вести учет и не ошибиться с налогами
Лизинг авто для бизнеса в 2026 году остается рабочим инструментом, но из‑за роста ставок и ужесточения контроля со стороны ФНС требования к оформлению и учету стали строже. Разберем, как правильно отражать операции, какие налоговые выгоды можно использовать и на какие подводные камни обратить внимание.
— Может ли ФНС запрашивать КУДиР в рамках проверки
ФНС прислала требование с запросом КУДиР в рамках проверки. Рассказываем, когда запрос правомерен.
— Сроки хранения кассовых документов в 2026 году: что важно знать бухгалтеру
Сроки хранения кассовых документов в 2026 году не изменились: большинство бумаг хранят не менее 5 лет, зарплатные ведомости — 6 лет (либо 50/75 лет при отсутствии лицевых счетов). Важно правильно отсчитывать срок, обеспечивать сохранность электронных документов и не уничтожать бумаги до завершения проверок — иначе возможны доначисления и штрафы.
— Нужно ли начислять страховые взносы на вознаграждение ИП-управляющего
У организации на ОСНО нет сотрудников, единственный участник — физическое лицо. Нужно ли исчислять взносы с МРОТ, если полномочия передали ИП-управляющему?
— Увольнение работника в отпуске: допустимые случаи, оформление и подводные камни. Актуальная практика 2026 года
Расторгнуть трудовой договор, пока сотрудник в отпуске, допустимо — но не по воле работодателя (за исключением ликвидации). Разберем, при каких сценариях увольнение законно, как грамотно закрыть кадровые и расчетные вопросы, какие ошибки грозят восстановлением сотрудника и выплатами, а также нюансы правоприменения в 2026 году.
— 10 способов уменьшения налога на прибыль
Уменьшить налоговые платежи стремится любое предприятие. К примеру, широко известны способы оптимизации налога на прибыль. Правда, «легальная оптимизация» имеет свои нюансы, в которых главному бухгалтеру необходимо хорошо разбираться.
— Рабочие дни в сентябре 2026 года: норма часов, выходные и календарь
Сколько рабочих и выходных дней будет в сентябре 2026 года, какова норма часов при разных графиках и предусмотрены ли сокращенные дни.
— Переход на пенсию умершего супруга: плюсы и минусы
Переживший супруг может перейти на пенсию покойного, но это не всегда выгодно. Рассказываем, как рассчитать размер выплаты и оформить ее.
— Договор с контрагентом из Узбекистана: какие условия не стоит копировать из российского договора
Российский шаблон договора не всегда работает так же, если второй стороной становится компания из Узбекистана. Разберем четыре условия, которые стоит перепроверить до подписания: где судиться, кто вправе подписывать договор, как реально пройдет платеж, и какая неустойка может применяться по узбекскому праву.
— Календарь налогоплательщика 2027: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2027 году
Чтобы вы не запутались в сроках и вовремя все сдали и заплатили, мы подготовили календарь бухгалтера на 2027 год.
— Ключевая ставка ЦБ 11 сентября 2026: решение Банка России и последствия
Банк России объявил решение по денежно-кредитной политике. Разбираем, что оно означает для вкладов, кредитов, ипотеки и бизнеса.
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С 21 сентября 2026 года ФНС начнет рассылать людям платежки на НДФЛ со вкладов и налоги за имущество.
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Приемка основного средства на месте: как передать данные с ТСД в 1С без повторного ввода
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Резюме
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Он развел активы, чтобы защититься. Именно это его и подвело
С 1 октября меняются правила для маркетплейсов: что продавцу проверить уже в сентябре
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Цифровой рубль с 1 сентября 2026: что уже работает на практике и что делать бизнесу
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💥Обзор новостей: меры по увеличению налоговой нагрузки были необходимы, ФНС 21 сентября начнет рассылать налоговые уведомления, с 2027 года кредиты попадут в Госуслуги
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