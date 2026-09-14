Утренний бухгалтер № 6211. ФНС раскрыла перечень документов, которые докажут подмену трудовых отношений с самозанятым

Статьи

— 11 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости и День воинской славы России. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 сентября.

— Может ли физлицо получить вычет по земельному участку

Физлицо хочет получить вычет по земельному участку без учета построенного дома. Разбираемся, возможно ли это.

— Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента

Чтобы пользоваться нейросетями, необязательно оформлять зарубежные подписки и включать VPN. В России работают удобные сервисы-агрегаторы с доступом к топовым ИИ-моделям через единый интерфейс и оплатой в рублях. В этом обзоре подробнее расскажем о сервисах с нейросетями, доступных в России, и посмотрим, какие инструменты они предлагают.

— Налоговые уведомления приходят на Госуслуги: что проверить в 2026 году

С 1 августа 2026 года уведомления о налоге на квартиру, машину или земельный участок автоматически появляются на Госуслугах у пользователей с подтвержденной учетной записью. Бумажное письмо при этом можно так и не получить.

— НДС-документооборот в 2026 году: счета-фактуры, журналы, книги покупок и продаж

В 2026 году НДС-документооборот прошел реформу: ставка выросла до 22%, обновились формы счетов-фактур, книг покупок и продаж, появились новые графы для связки «аванс — отгрузка». С 1 июля ФНС принимает только новые XML-форматы — старые схемы отбрасываются, а декларация считается непредставленной. Разбираемся, что изменилось и как подготовиться без потерь.

— Инструкции по охране труда в 2026 году: как разработать, утвердить и когда пересматривать

Инструкция по охране труда — не формальный документ, а локальный акт, который должен соответствовать реальным условиям и требованиям безопасности на конкретном рабочем месте. Рассказываем, как его разработать, утвердить и как часто нужно пересматривать.

— Утренний бухгалтер № 6210. Работодателей могут обязать оплачивать обучение сотрудников в декрете

Работники смогут стажироваться или учиться не менее 40 часов в год за счет работодателя.

— Лизинг автомобиля в 2026 году: как вести учет и не ошибиться с налогами

Лизинг авто для бизнеса в 2026 году остается рабочим инструментом, но из‑за роста ставок и ужесточения контроля со стороны ФНС требования к оформлению и учету стали строже. Разберем, как правильно отражать операции, какие налоговые выгоды можно использовать и на какие подводные камни обратить внимание.

— Может ли ФНС запрашивать КУДиР в рамках проверки

ФНС прислала требование с запросом КУДиР в рамках проверки. Рассказываем, когда запрос правомерен.

— Сроки хранения кассовых документов в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

Сроки хранения кассовых документов в 2026 году не изменились: большинство бумаг хранят не менее 5 лет, зарплатные ведомости — 6 лет (либо 50/75 лет при отсутствии лицевых счетов). Важно правильно отсчитывать срок, обеспечивать сохранность электронных документов и не уничтожать бумаги до завершения проверок — иначе возможны доначисления и штрафы.

— Нужно ли начислять страховые взносы на вознаграждение ИП-управляющего

У организации на ОСНО нет сотрудников, единственный участник — физическое лицо. Нужно ли исчислять взносы с МРОТ, если полномочия передали ИП-управляющему?

— Увольнение работника в отпуске: допустимые случаи, оформление и подводные камни. Актуальная практика 2026 года

Расторгнуть трудовой договор, пока сотрудник в отпуске, допустимо — но не по воле работодателя (за исключением ликвидации). Разберем, при каких сценариях увольнение законно, как грамотно закрыть кадровые и расчетные вопросы, какие ошибки грозят восстановлением сотрудника и выплатами, а также нюансы правоприменения в 2026 году.

— 10 способов уменьшения налога на прибыль

Уменьшить налоговые платежи стремится любое предприятие. К примеру, широко известны способы оптимизации налога на прибыль. Правда, «легальная оптимизация» имеет свои нюансы, в которых главному бухгалтеру необходимо хорошо разбираться.

— Рабочие дни в сентябре 2026 года: норма часов, выходные и календарь

Сколько рабочих и выходных дней будет в сентябре 2026 года, какова норма часов при разных графиках и предусмотрены ли сокращенные дни.

— Переход на пенсию умершего супруга: плюсы и минусы

Переживший супруг может перейти на пенсию покойного, но это не всегда выгодно. Рассказываем, как рассчитать размер выплаты и оформить ее.

— Договор с контрагентом из Узбекистана: какие условия не стоит копировать из российского договора

Российский шаблон договора не всегда работает так же, если второй стороной становится компания из Узбекистана. Разберем четыре условия, которые стоит перепроверить до подписания: где судиться, кто вправе подписывать договор, как реально пройдет платеж, и какая неустойка может применяться по узбекскому праву.

— Календарь налогоплательщика 2027: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2027 году

Чтобы вы не запутались в сроках и вовремя все сдали и заплатили, мы подготовили календарь бухгалтера на 2027 год.

— Ключевая ставка ЦБ 11 сентября 2026: решение Банка России и последствия

Банк России объявил решение по денежно-кредитной политике. Разбираем, что оно означает для вкладов, кредитов, ипотеки и бизнеса.

— Скоро начнется рассылка уведомлений на имущественные налоги. 📧«Ночной бухгалтер» № 2261

С 21 сентября 2026 года ФНС начнет рассылать людям платежки на НДФЛ со вкладов и налоги за имущество.