Аудит без оговорок: почему налоговая всё равно может прислать требование

Нашли ошибку: сразу будет оговорка?

Не обязательно. Аудитор сообщает руководству о выявленных искажениях, предлагает исправить их и оценивает результат. Такой порядок предусмотрен МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». Бухгалтерия вносит исправления, а при несогласии может представить документы и обоснование своей позиции.

Если ошибку правильно исправили до выдачи заключения и других оснований для модификации нет, аудитор может выразить немодифицированное мнение. Само обнаружение ошибки не означает автоматической оговорки. Практика обсуждения замечаний описана в разборе порядка аудита.

При этом способ исправления зависит от года ошибки, её существенности и того, подписана и утверждена ли отчётность. Уже утверждённую годовую бухгалтерскую отчётность пересматривать и заново представлять вместо прежней нельзя: ошибки исправляют по правилам ПБУ 22/2010, при необходимости пересчитывая сравнительные показатели в последующей отчётности. Порядок разобран в статье «Как исправить ошибки прошлых лет в бухучете».

Если ошибка привела к занижению налога в поданной декларации, исправления бухгалтерских проводок недостаточно — нужна уточнённая декларация. Когда сроки сдачи и уплаты уже прошли, один из способов избежать ответственности по п. 4 ст. 81 НК РФ — подать уточнение до того, как компания узнала об обнаружении нарушения налоговой или назначении выездной проверки по этому налогу за этот период. На момент подачи на ЕНС должно быть положительное сальдо, покрывающее недостающий налог и соответствующие пени. Основание — ст. 81 НК РФ.