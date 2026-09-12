Аудит без оговорок: почему налоговая всё равно может прислать требование

В КУБе читательница спросила, как проходит первый обязательный аудит и что происходит, если проверяющие находят ошибки. После объяснения появился следующий вопрос: «А при наличии немодифицированного мнения со стороны налоговиков запросы маловероятны?»
По одному заключению оценить такую вероятность нельзя. Чтобы понять почему, нужно разобраться, какие задачи решает аудит и на что смотрит налоговая.
Что именно подтверждает аудитор
Цель обязательного аудита — выразить мнение о достоверности годовой бухгалтерской отчётности. Аудитор оценивает, правильно ли она отражает финансовое положение компании и результаты её деятельности во всех существенных отношениях.
Существенность здесь имеет значение: проверка должна дать разумную уверенность в отсутствии искажений, способных повлиять на решения пользователей отчётности. Она не гарантирует, что каждая операция и каждый налоговый расчёт проверены без исключения.
Налоги могут входить в аудиторские процедуры, поскольку влияют на отчётность. Но если задача компании — подробно проверить НДС, налог на прибыль или расчёты с работниками, глубину такой проверки нужно отдельно обсудить с исполнителем. Подробнее о предмете и этапах проверки — в материале «Аудиторская проверка: порядок проведения, требования и риски».
Как проходит первый аудит
Сначала аудиторская организация знакомится с бизнесом, согласовывает условия договора и запрашивает документы. Обычно нужны отчётность, учётная политика, оборотно-сальдовые ведомости, данные учётной системы, первичка, договоры и результаты инвентаризации.
Затем аудиторы проверяют выбранные операции и участки учёта, задают вопросы, при необходимости получают подтверждения от банков и контрагентов. Поэтому стоит заранее назначить сотрудника, который будет собирать документы и координировать ответы.
Проверку можно согласовать в два этапа: часть процедур провести по данным за девять месяцев, остальные — после завершения года. Это оставляет больше времени на обсуждение и исправления, хотя само по себе не гарантирует заключения без оговорок.
Перечень документов и рекомендации по организации работы собраны в статье «К вам пришел аудитор: руководство по подготовке».
Нашли ошибку: сразу будет оговорка?
Не обязательно. Аудитор сообщает руководству о выявленных искажениях, предлагает исправить их и оценивает результат. Такой порядок предусмотрен МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». Бухгалтерия вносит исправления, а при несогласии может представить документы и обоснование своей позиции.
Если ошибку правильно исправили до выдачи заключения и других оснований для модификации нет, аудитор может выразить немодифицированное мнение. Само обнаружение ошибки не означает автоматической оговорки. Практика обсуждения замечаний описана в разборе порядка аудита.
При этом способ исправления зависит от года ошибки, её существенности и того, подписана и утверждена ли отчётность. Уже утверждённую годовую бухгалтерскую отчётность пересматривать и заново представлять вместо прежней нельзя: ошибки исправляют по правилам ПБУ 22/2010, при необходимости пересчитывая сравнительные показатели в последующей отчётности. Порядок разобран в статье «Как исправить ошибки прошлых лет в бухучете».
Если ошибка привела к занижению налога в поданной декларации, исправления бухгалтерских проводок недостаточно — нужна уточнённая декларация. Когда сроки сдачи и уплаты уже прошли, один из способов избежать ответственности по п. 4 ст. 81 НК РФ — подать уточнение до того, как компания узнала об обнаружении нарушения налоговой или назначении выездной проверки по этому налогу за этот период. На момент подачи на ЕНС должно быть положительное сальдо, покрывающее недостающий налог и соответствующие пени. Основание — ст. 81 НК РФ.
Четыре варианта мнения аудитора
Формирование мнения регулируют МСА 700 и МСА 705. При модификации имеют значение характер проблемы и масштаб её влияния на отчётность.
Мнение
Что означает
Немодифицированное
Отчётность достоверна во всех существенных отношениях.
С оговоркой
Есть существенные, но не всеобъемлющие искажения. Либо недостаточно доказательств, а возможное влияние невыявленных искажений существенно, но не всеобъемлюще.
Отрицательное
Выявленные искажения существенны и имеют всеобъемлющее влияние на отчётность.
Отказ от выражения мнения
Аудитор не получил достаточных доказательств, а возможное влияние невыявленных искажений существенно и всеобъемлюще.
При отказе аудитор не утверждает, что отчётность заведомо недостоверна: ему недостаточно доказательств для вывода. А раздел «Важные обстоятельства» сам по себе не означает, что мнение модифицировано.
Как читать документ и его отдельные разделы, объясняет статья «Аудиторское заключение: структура, виды и значение для компании».
Почему ФНС может запросить документы после аудита без оговорок
Основания для налоговых требований предусмотрены НК РФ. Немодифицированное аудиторское мнение не освобождает компанию от такого контроля.
В декларации обнаружили расхождения. Например, сведения по НДС не совпали с данными, которые есть у инспекции. При камеральной проверке ФНС вправе потребовать пояснения или исправления. Отдельное основание для пояснений — заявленный в декларации убыток. Это прямо предусмотрено п. 3 ст. 88 НК РФ.
Проверяют контрагента. У компании могут запросить документы по взаимоотношениям с ним, даже если к её собственной отчётности вопросов нет. Какие пределы установлены для таких требований, разобрано в материале «Ст. 93.1 НК: что ФНС вправе требовать при встречной проверке и что выходит за рамки закона».
Замечание имеет налоговые последствия. Здесь нужно оценивать конкретную операцию. Например, перенос задолженности между строками баланса сам по себе не меняет налог, если операции и налоговая база отражены правильно. А пропущенный доход может привести к недоимке. Даже небольшое для бухгалтерской отчётности искажение не становится допустимым занижением налога: обязанность исправить его определяется налоговыми правилами, в том числе ст. 81 НК РФ.
Поэтому и обратный вывод неверен: оговорка или отрицательное мнение сами по себе не означают автоматического штрафа либо обязательной выездной проверки. Для налоговых последствий должны быть соответствующие основания. Полученное требование также ещё не доказывает нарушения.
Что из результатов аудита получает налоговая
Нужно различать аудиторское заключение и подробную письменную информацию для руководства.
Для организаций, обязанных представлять отчётность в ГИР БО, заключение по обязательному аудиту направляется в ФНС. По общему правилу его сдают вместе с отчётностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчётным. Это установлено ч. 5 ст. 18 Закона № 402-ФЗ. Наличие оговорки не отменяет обязанность представить заключение.
Подробный отчёт с замечаниями и рекомендациями автоматически в ГИР БО не направляют. Действует аудиторская тайна — ст. 9 Закона № 307-ФЗ, но у неё есть законные исключения.
Например, ФНС может истребовать полученные аудитором документы, необходимые для расчёта налогов, если компания не представила их при выездной проверке или проверке сделок между взаимозависимыми лицами. Для этого требуется решение руководителя ФНС России или его заместителя. Ещё одно основание — предусмотренный международным договором запрос иностранного компетентного органа. Порядок установлен ст. 93.2 НК РФ.
Что обсудить до подписания договора
Проверьте членство аудиторской организации в СРО и необходимые для вашего случая допуски. При выборе полезно оценить опыт в вашей отрасли, состав команды и то, как исполнитель планирует взаимодействовать с бухгалтерией. Критерии собраны в статье «Как выбрать аудиторскую компанию: практическое руководство».
На первой встрече задайте пять вопросов:
Какие документы подготовить и кто будет отвечать на вопросы нашей бухгалтерии?
Можно ли провести часть проверки до окончания года?
Когда мы получим замечания и сколько времени останется на исправления?
Входит ли в договор подробный письменный отчёт с рекомендациями?
В каком объёме вы проверяете налоги и какие дополнительные процедуры нужны под наши риски?
Ответы помогут согласовать объём работы и получить от аудита пользу ещё до подписания итогового заключения.