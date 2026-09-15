Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году

Разберемся, как это устроено и какие изменения 2026 года важно учесть.
Правовая основа: кто и за кого платит
Полная гражданская дееспособность наступает с 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК). До этого момента закон разделяет детей на две группы.
Малолетние (до 14 лет) — сделки и налоговые обязанности исполняют родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК).
Подростки от 14 до 18 лет — могут сами распоряжаться доходами и платить налоги с письменного согласия родителей (ст. 26 ГК). Но если подросток не проявил инициативу или родители не дали согласия — обязанность остается на них.
Налоговое законодательство дополняет гражданское: согласно п. 2 ст. 27 НК, законными представителями налогоплательщика — физического лица признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с гражданским законодательством.
Для разведенных родителей важно: обязанность по уплате налогов от имени несовершеннолетнего солидарная, а не долевая. Уплата одним родителем половины суммы не освобождает второго — пока налог не погашен полностью, оба несут ответственность. Место жительства ребенка и факт уплаты алиментов юридического значения не имеют.
Имущественные налоги за детей
Если ребенок — собственник недвижимости (квартиры, дома, доли, земельного участка, гаража) или транспортного средства, он признается плательщиком налога на имущество физических лиц и транспортного налога (ст. 400 НК). ИНН присваивается ребенку автоматически при регистрации рождения в ЗАГСе.
Налоговые уведомления приходят на имя ребенка по адресу его регистрации. Из-за налоговой тайны ФНС не передает сведения о налогах ребенка в личный кабинет родителя автоматически.
Решение — настроить семейный доступ в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через «Госуслуги».
Срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 409 НК).
От уплаты налога на имущество освобождаются дети-инвалиды — на один объект недвижимости каждого вида, а также дети, получающие пенсию по потере кормильца — на один объект. Льгота не распространяется на объекты с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей.
Пени начисляются независимо от возраста ребенка — это не налоговая санкция, а мера обеспечения исполнения обязанности по уплате налога. Штрафы возможны только с 16 лет (п. 2 ст. 107 НК).
Если дело доходит до суда, иск о взыскании задолженности и пеней предъявляют родителям. Сумма долга может быть списана с банковских счетов или зарплатных карт родителей в упрощенном порядке.
Важное ограничение: нельзя привлечь к ответственности в виде штрафа законных представителей ребенка за неуплату НДФЛ с его дохода, если ребенку не исполнилось 16 лет. Саму задолженность и пени с родителей взыскать могут, а штраф — нет.
НДФЛ с доходов несовершеннолетних
Если ребенок получил доход, с которого налог не был удержан налоговым агентом (например, при продаже имущества или получении дара не от близкого родственника), родители обязаны заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ от имени ребенка — подписывает и сдает законный представитель с приложением копии документа, подтверждающего полномочия. Уплатить налог за ребенка из личных средств нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.
Доходы ребенка нельзя включать в декларацию родителей — для каждого несовершеннолетнего оформляется отдельная декларация.
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Типичные ситуации
Продажа недвижимости, оформленной на ребенка. Чаще всего это доля в квартире, выделенная за счет материнского капитала. Если имущество в собственности менее минимального срока владения, НДФЛ с дохода от продажи доли ребенка обязаны уплатить родители. Ребенок вправе уменьшить налогооблагаемый доход двумя способами — либо на документально подтвержденные расходы, пропорционально его доле (включая сумму маткапитала), либо на имущественный вычет в размере 1 млн рублей. Выбор зависит от того, что выгоднее. Расходы на приобретение объекта, понесенные родителями, могут уменьшать доход ребенка от продажи его доли.
Важное изменение 2024 года (закон 259-ФЗ от 08.08.2024): срок владения детскими долями по маткапиталу теперь исчисляется с даты приобретения жилья родителем, а не с даты выделения долей детям.
Во многих случаях это снимает обязанность платить НДФЛ с продажи детских долей вообще, поскольку минимальный срок владения уже истек.
Дополнительная льгота для семей с двумя и более детьми (п. 2.1 ст. 217.1 НК): при продаже жилья НДФЛ не возникает, если выполняются все следующие условия:
в течение года продажи или до 30 апреля следующего года семья купила жилье большей площади или большей стоимости;
кадастровая стоимость проданного объекта не превышает 50 млн рублей;
налогоплательщику, супругу и детям не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение, площадь которого превышает площадь приобретенного.
Это правило распространяется на все доли — включая детские.
Договор дарения от постороннего лица. Если несовершеннолетнему подарили квартиру, машину или акции не от близкого родственника, со стоимости дара нужно заплатить НДФЛ.
Доход от использования имущества ребенка. Если недвижимость, оформленная на ребенка, сдается в аренду, родители обязаны исчислять, уплачивать НДФЛ и отчитываться в ФНС за такие доходы.
Новая форма 3-НДФЛ в 2026 году
С 1 января 2026 года действует новая форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@. Она учитывает пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, действующую с 2025 года: из раздела 2 исключены строки, применявшиеся для расчетов по двухступенчатой системе, добавлены новые коды доходов и вычетов.
С 1 сентября 2026 года вступил в силу еще один приказ ФНС — от 25.05.2026 № ЕД-1-11/333@, который внес коррективы в форму (в первую очередь — Приложение № 5 для вычетов на долгосрочные сбережения, обновлены штрих-коды).
Поскольку сейчас сентябрь 2026 года, при подаче декларации за 2025 год (например, для возврата вычетов, если срок не пропущен) следует использовать обновленный бланк.
Срок обязательной подачи 3-НДФЛ за 2025 год истек 30 апреля 2026 года, однако декларации для получения вычетов можно подавать в течение всего года.
Налоговые вычеты на детей: изменения 2025–2026
Помимо обязанности платить налоги за детей, родители имеют право на стандартные налоговые вычеты на детей, уменьшающие их собственный НДФЛ.
С 2025 года действуют повышенные размеры, которые сохраняются и в 2026 году (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
На первого ребенка вычет составляет 1 400 ₽ в месяц, на второго — 2 800 ₽, на третьего и каждого последующего — 6 000 ₽.
На ребенка-инвалида вычет равен 12 000 ₽ в месяц — и для родителей с усыновителями, и для опекунов, попечителей и приемных родителей. Нововведение 2025 года: для опекунов, попечителей и приемных родителей вычет на ребенка-инвалида повышен с 6 000 до 12 000 ₽ — теперь он равен вычету для родителей и усыновителей.
Ранее разница составляла 6 000 ₽.
Экономия указана из расчета ставки 13%, которая применяется к доходам до 2,4 млн ₽ в год на прогрессивной шкале 2025 года. Поскольку лимит дохода для вычета — 450 000 ₽, доходы в этом диапазоне всегда попадают в первую ступень шкалы, поэтому ставка 13% корректна для всех получателей вычета.
Вычет на ребенка-инвалида не заменяет обычный, а складывается с ним. Например, если ребенок-инвалид — первый в семье, вычет составит 1 400 + 12 000 = 13 400 ₽ в месяц.
Лимит дохода для применения вычета — 450 000 ₽ нарастающим итогом с начала года (повышен с 350 000 ₽ с 2025 года). После превышения вычет прекращается до следующего года.
С 2025 года работодатели предоставляют детский вычет без заявления — на основании имеющихся у них сведений о детях.
Документы (свидетельство о рождении, справка об инвалидности, справка из учебного заведения) нужно представить только при первичном оформлении или изменении обстоятельств — но именно документы, а не заявление. Заявление требуется только для исполнителей по договорам ГПХ и при оформлении двойного вычета (на основании отказа второго родителя).
Семейная налоговая выплата — новая мера 2026 года
С 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми получают право на семейную налоговую выплату (закон 179-ФЗ от 13.07.2024) — перерасчет уплаченного НДФЛ по сниженной ставке 6% с возвратом разницы, то есть фактически возврат 7% дохода.
Условия: не менее двух детей до 18 лет (до 23 лет при очном обучении в вузе или ссузе); среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума; все члены семьи — граждане РФ, постоянно проживающие в России; налоговые резиденты РФ с уплаченным НДФЛ за прошлый год; отсутствие задолженности по алиментам.
Имущественные ограничения привязаны к площади, а не к количеству объектов. Одна квартира любого размера — допустима. Две и более — допустимы, только если общая площадь на каждого члена семьи не превышает 24 м². Аналогично для домов: порог — 40 м² на человека. Для земельных участков — не более 0,25 га в городской местности и не более 1 га в сельской местности. Автомобиль — не более одного (два — для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом или если транспорт предоставлен как мера соцподдержки).
Выплата оформляется через Социальный фонд России (СФР) по заявлению через «Госуслуги» или МФЦ. Декларация 3-НДФЛ для этого не требуется. В 2026 году подаются заявления на возврат НДФЛ, уплаченного в 2025 году. Период подачи — с 1 июня по 1 октября 2026 года. До 1 июня заявление не примут.
Семейная выплата не исключает стандартный вычет на детей — обе меры применяются одновременно.
Материальная помощь при рождении ребенка: новый лимит
С 1 января 2026 года не облагается НДФЛ единовременная выплата до 1 млн рублей от работодателя при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребенком, выплаченная в течение первого года жизни (закон 227-ФЗ от 23.07.2025).
Ранее необлагаемый лимит составлял 50 000 рублей.
Работодатели могут применить новый лимит даже к детям, родившимся в 2025 году — главное, чтобы выплата была произведена в течение первого года жизни ребенка.
Практические рекомендации родителям
Проверьте, есть ли у ребенка налогооблагаемое имущество. Если ребенок стал собственником доли в квартире (например, при использовании материнского капитала), ему будет начислен налог на имущество.
Настройте семейный доступ в личном кабинете ФНС. Налоги ребенка не появятся в вашем личном кабинете автоматически — настройте доступ, чтобы видеть и оплачивать начисления.
Если ребенок получил доход от продажи имущества или дара — подайте отдельную декларацию 3-НДФЛ от его имени. Не включайте доходы ребенка в свою декларацию. Используйте актуальную форму — с учетом обновления от 25.05.2026.
Проверьте право на семейную налоговую выплату. При доходе семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов на человека и наличии двух и более детей — подайте заявление через «Госуслуги» в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.
Убедитесь, что работодатель предоставляет детский вычет автоматически. Если вы впервые обращаетесь — представьте свидетельство о рождении и при необходимости справку из учебного заведения. Заявление для этого не требуется.
Контролируйте налоги ребенка до 18 лет, даже если подросток с 14 лет взял оплату на себя. При неуплате задолженность и пени взыщут с родителей.
Краткая сводка по срокам
Уплата имущественных налогов за 2025 год — до 1 декабря 2026 года. Подача 3-НДФЛ за несовершеннолетнего (при необходимости) — до 30 апреля следующего года. Уплата НДФЛ по декларации — до 15 июля следующего года. Заявление на семейную налоговую выплату за 2025 год — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подача 3-НДФЛ для получения вычетов — в течение всего года, без ограничения срока.
Налоговые обязанности не имеют возрастных ограничений — но их исполнение для несовершеннолетних ложится на плечи родителей. Чем раньше разобраться в своих правах и обязанностях, тем меньше риск пеней, штрафов и судебных взысканий.