Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году

Имущественные налоги за детей

Если ребенок — собственник недвижимости (квартиры, дома, доли, земельного участка, гаража) или транспортного средства, он признается плательщиком налога на имущество физических лиц и транспортного налога (ст. 400 НК). ИНН присваивается ребенку автоматически при регистрации рождения в ЗАГСе.

Налоговые уведомления приходят на имя ребенка по адресу его регистрации. Из-за налоговой тайны ФНС не передает сведения о налогах ребенка в личный кабинет родителя автоматически.

Решение — настроить семейный доступ в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через «Госуслуги».

Срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 409 НК).

От уплаты налога на имущество освобождаются дети-инвалиды — на один объект недвижимости каждого вида, а также дети, получающие пенсию по потере кормильца — на один объект. Льгота не распространяется на объекты с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей.

Пени начисляются независимо от возраста ребенка — это не налоговая санкция, а мера обеспечения исполнения обязанности по уплате налога. Штрафы возможны только с 16 лет (п. 2 ст. 107 НК).

Если дело доходит до суда, иск о взыскании задолженности и пеней предъявляют родителям. Сумма долга может быть списана с банковских счетов или зарплатных карт родителей в упрощенном порядке.

Важное ограничение: нельзя привлечь к ответственности в виде штрафа законных представителей ребенка за неуплату НДФЛ с его дохода, если ребенку не исполнилось 16 лет. Саму задолженность и пени с родителей взыскать могут, а штраф — нет.