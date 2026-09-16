Счета-фактуры при посреднических операциях в 2026 году

Посредник не участвует в расчетах и отгрузке

Эта схема применяется, когда Агент действует от имени Принципала. Типичный пример — договор поручения или Агентский договор, где посредник только находит покупателя и передает ему документы от заказчика. Агент не получает оплату от покупателей и не отгружает товар со своего склада.

В таком случае Агент не участвует в цепочке движения товара и денег. Поэтому счета-фактуры на сам товар он не выставляет и не получает. Документооборот по товару идет напрямую между Принципалом и покупателем.

Порядок оформления счетов-фактур — Принципал выставляет их напрямую покупателю. Это касается как авансов, так и отгрузки. Если покупатель перечислил предоплату, Принципал оформляет авансовый счет-фактуру. При отгрузке товара — отгрузочный документ. Если был аванс, в отгрузочном счете-фактуре заполняют строку 5б и указывают номер и дату авансового документа.

Такой же подход применяется, когда Принципалу нужно приобрести товары или услуги. Посредник ищет поставщика, договаривается об условиях, но не платит деньги и не принимает товар.

В этой ситуации Принципал выступает покупателем. Поставщик видит в документах Принципала, а не Агента. Агент лишь помогает организовать сделку.

Документооборот по товарам или услугам идет напрямую между поставщиком и Принципалом. Поставщик выставляет счета-фактуры на имя Принципала. Принципал регистрирует их в книге покупок и принимает НДС к вычету на общих основаниях.

Агент в цепочке движения товара и денег не участвует. Поэтому он не перевыставляет счета-фактуры от поставщика и не получает их от него. Его задача — передать Принципалу документы, которые он получил от поставщика в ходе переговоров.