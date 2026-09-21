Изменится учет ОНА и ОНО по ПБУ 18/02. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2267

ОНА и ОНО

С 29 сентября действуют новые нормы ПБУ 18/02 про перечет ОНА и ОНО. Речь идет о случаях пересчета из-за изменения ставки налога на прибыль. Сейчас полученную разницу отражают на счете учета прибылей и убытков.

По новым правилам отражать ее будут там, где в бухучете отражена исходная операция. Будет три варианта:

на чистую прибыль или убыток;

на совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль;

на капитал без включения в совокупный финансовый результат.

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