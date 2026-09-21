Изменится учет ОНА и ОНО по ПБУ 18/02. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2267

Сегодня в выпуске:
Отложенные налоговые активы и обязательства с 29 сентября 2026 года надо будет пересчитывать по-новому.
В 2027 году будет 247 рабочих дней.
Изменили правила сдачи статотчетности.
ИП на УСН в 2025 год может не платить НДС, в 2026 платить, в 2027 опять не платить.
Должникам за коммуналку и по алиментам могут отказать в кредите.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ОНА и ОНО
С 29 сентября действуют новые нормы ПБУ 18/02 про перечет ОНА и ОНО. Речь идет о случаях пересчета из-за изменения ставки налога на прибыль. Сейчас полученную разницу отражают на счете учета прибылей и убытков.
По новым правилам отражать ее будут там, где в бухучете отражена исходная операция. Будет три варианта:
на чистую прибыль или убыток;
на совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль;
на капитал без включения в совокупный финансовый результат.
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Производственный календарь-2027
Утвердили производственный календарь на 2027 год. В следующем коду будет семь коротких недель: 2 по 3 рабочих дня и 5 по 4.
Всего в 2027 году будет 247 рабочих дней, как и в этом году. Таким образом для расчета выходного пособия в 2027 году будет применяться тот же показатель среднемесячного количества рабочих дней: 247/12 = 20,583.
Статотчетность
С 15 сентября обновили правила по статотчетности. В число респондентов включили самозанятых, нотариусов, адвокатов.
Отчеты надо сдавать в электронной форме и подписывать УКЭП. Росстат теперь может сообщать о необходимости сдать отчет через Госуслуги.
С 1 января 2028 года первичные статистические данные по малому и среднему бизнесу будут собирать через цифровую платформу для которой утвердят перечень статистических показателей.
Лимит для НДС на УСН
ИП в 2025 году заработал 28 миллионов, в 2026 не работал. Когда возникает право на освобождение от НДС?
ФНС пояснила: так как доход за 2025 год составил 28 млн руб., то есть превысил порог в 20 млн руб., от с 1 января 2026 года ИП становится плательщиком НДС. Но поскольку доход за 2026 год равен нулю, что меньше порога 20 млн руб. — с 1 января 2027 года ИП освобождается от НДС.
НДС на УСН
Для уплаты НДС на УСН имеет значение доход прошлого года. А не позапрошлого, поясняет ФНС.
Например, если у ИП в 2025 году доход был больше 20 млн рублей, то с 2026 года он начал платить НДС. Но это не значит, что в 2027 году тоже автоматически будет НДС.
Если в 2026 году доход будет менее 20 млн, то в 2027 году ИП не будет платить НДС, пока его доход уже за 2027 год не достигнет 20 млн.
Кредитная история
Задолженность по коммунальным услугам, алиментам и услугам связи будет отражаться в кредитной истории. Банки должны будут учитывать это при выдаче кредитов.
Такая норма содержится в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.
Речь идет о долгах, которые дошли до стадии исполнительного производства. Они могут увеличить долговую нагрузку клиента и снизить его шансы на получение нового кредита.
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Мем дня
Ваша имеет хорошую кредитную историю редакция