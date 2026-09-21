Нужно ли платить НДС в 2027 году, если лимит УСН был превышен два года назад

Нулевой доход за год освобождает упрощенца от НДС, даже если прошлый лимит был превышен.

ФНС ответила, будет ли освобождение от НДС, если превысили лимит на УСН, а потом не работали.

ИП в 2025 году заработал 28 миллионов, в 2026 не работал. ФНС ответила, придется ли платить НДС в 2027 году.

Так как доход за 2025 год составил 28 млн руб., то есть превысил порог в 20 млн руб., от с 1 января 2026 года ИП становится плательщиком НДС.

«Но в 2026 году деятельность не велась, то есть доход за 2026 год равен нулю, что меньше порога 20 млн руб. для освобождения в 2027 году», — отметили налоговики.

Следовательно, с 1 января 2027 года ИП освобождается от НДС на основании дохода за 2026 год, не превысившего 20 млн рублей.

Если в течение 2027 года доход превысит 20 млн рублей, то платить НДС нужно будет с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения указанного порога.