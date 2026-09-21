Нужно ли платить НДС в 2027 году, если лимит УСН был превышен два года назад

ФНС ответила, будет ли освобождение от НДС, если превысили лимит на УСН, а потом не работали.
ИП в 2025 году заработал 28 миллионов, в 2026 не работал. ФНС ответила, придется ли платить НДС в 2027 году.
Так как доход за 2025 год составил 28 млн руб., то есть превысил порог в 20 млн руб., от с 1 января 2026 года ИП становится плательщиком НДС.
«Но в 2026 году деятельность не велась, то есть доход за 2026 год равен нулю, что меньше порога 20 млн руб. для освобождения в 2027 году», — отметили налоговики.
Следовательно, с 1 января 2027 года ИП освобождается от НДС на основании дохода за 2026 год, не превысившего 20 млн рублей.
Если в течение 2027 года доход превысит 20 млн рублей, то платить НДС нужно будет с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения указанного порога.
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