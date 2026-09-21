6+3 мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
НДС
Читать 1 мин

Нужно ли платить НДС в 2027 году, если лимит УСН был превышен два года назад

Нулевой доход за год освобождает упрощенца от НДС, даже если прошлый лимит был превышен.

458 просмотров58 открытий
2

ФНС ответила, будет ли освобождение от НДС, если превысили лимит на УСН, а потом не работали.

ИП в 2025 году заработал 28 миллионов, в 2026 не работал. ФНС ответила, придется ли платить НДС в 2027 году.

Так как доход за 2025 год составил 28 млн руб., то есть превысил порог в 20 млн руб., от с 1 января 2026 года ИП становится плательщиком НДС.

«Но в 2026 году деятельность не велась, то есть доход за 2026 год равен нулю, что меньше порога 20 млн руб. для освобождения в 2027 году», — отметили налоговики.

Следовательно, с 1 января 2027 года ИП освобождается от НДС на основании дохода за 2026 год, не превысившего 20 млн рублей.

Если в течение 2027 года доход превысит 20 млн рублей, то платить НДС нужно будет с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения указанного порога.

На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. 

Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.

Записаться

Автор
Павел Желновод
Земельное право (ЗК РФ)

КРТ: что такое комплексное развитие территорий, кого могут лишить недвижимости и что делать собственнику

КРТ (комплексное развитие территорий) становится одним из главных инструментов преобразования российских городов и напрямую влияет на собственников земли и недвижимости. В статье простым языком разбирается, что такое КРТ, какие территории могут в него попасть, кто и как принимает решение, в каких случаях возможно изъятие недвижимости.

99
Комментарии
2
  • indiebeer
    Руководитель

    А как же обязанность применять ставку 5% в течение 12 кварталов?

ГлавнаяПодписка