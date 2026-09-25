Утренний бухгалтер № 6220. Минпромторг собирается увеличить утильсбор на 10-20% с 2027 года

Утильсбор с 1 января 2027 года планируют поднять еще на 10—20%.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
ЦБ планирует учитывать только официальные доходы россиян для выдачи кредитов.
25 сентября истекает срок подачи уведомлений по ЕНП.
Налоговая рассказала, когда на УСН со специальными ставками НДС можно применять ставку 0%.
Маркетплейсам придется платить 22% НДС с трансграничных покупок.
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Разборы законов
— Как ООО безопасно передать управление ИП. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, как передать управление ООО ИП-управляющему и не получить переквалификацию в трудовые отношения.
— Торговый сбор и УСН: как учесть в 2026 году и не потерять вычет
Торговый сбор в 2026 году все еще действует только в Москве, но правила его учета при УСН стали жестче: новая форма декларации, обязательное уведомление ТС‑1 и четкий порядок вычетов. Разбираем, как не потерять право на уменьшение налога и где чаще всего ошибаются.
— Переписка в налоговом споре: когда она спасает, а когда работает против вас
Диалог в мессенджерах и по email может как помочь в споре с налоговой, так и стать решающим аргументом против. Разбираем четыре кейса 2025–2026 годов: когда суд принимает переписку, а когда она только вредит.
— НДС в 2026 году: отвечаем на главные вопросы. Конспект вебинара с видео
Разобрали, кто является налогоплательщиком НДС, что считать доходом, как применять льготы, вычеты и восстанавливать НДС.
— Как применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: обязанности, оценка, амортизация
Разберем основы: кто применяет ФСБУ 6/2020, что относить к основным средствам, как правильно вести учет и амортизировать ОС в организации.
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43 Безработица в России упала до 2,3% — рынок труда сжимается до исторических минимумов
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45 Минфин назвал главные приоритеты бюджета на 2027–2029 годы
46 Минфин изменит НК для компаний, тратящих миллионы на защиту от БПЛА: эксперт оценил эффективность мер
47 ЦБ хочет ужесточить правил вывоза наличных и золота из России
48 Прогноз по инфляции на 2026 год вырос с 5,2 до 6,8%
49 На независимых АЗС маржа на бензин выросла до рекордных значений в 2026 году
50 ФНС будет принимать электронные документы от контрагентов из Узбекистана
51 Россиянам назвали новый размер МРОТ на 2027 год
52 Решетников представил прогноз ускорения роста экономики до 2,4% к 2029 году
53 Самозанятый работает как сотрудник: что должен проверить бухгалтер
54 Аксаков: ключевая ставка может снизиться только до 13,75%
55 Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит почти 30 тысяч рублей
56 Соцфонд заложил двойную индексацию пенсий и более 20 трлн рублей на поддержку в 2027 году
Мероприятия
Особенности учета в строительстве и учет в 1С: Бухгалтерии и 1С: БСО
Дата проведения: 29 сентября, вторник
Статьи
— 24 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 24 сентября отмечают День Государственного герба и флага Республики Крым, а также Всемирный день моря. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 сентября.
— НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры
С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 293-ФЗ, который меняет порядок исчисления НДС по длящимся договорам: если после их заключения у продавца появилась обязанность платить налог, а покупатель не может принять его к вычету, НДС выделяется из цены расчетным методом — без счета-фактуры и без доплаты со стороны покупателя.
— Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам
С октября 2026‑го в кадровой и смежной работе стартует сразу несколько важных нововведений — от индексации выплат силовикам до межведомственного обмена данными о доходах иностранцев, лимитов для платформенных исполнителей и новых требований к маркировке.
— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам
Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.
— Утренний бухгалтер № 6219. Роструд рассказал, что работники вправе получить компенсацию за удлиненный отпуск
Если работники отдыхали 42 дня вместо 56, они могут потребовать компенсацию за отпуск.
— Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который подтверждает состояние расчетов между контрагентами. В 2026 году для бюджетной сферы ввели унифицированную форму 0510477, а все компании обязали проводить инвентаризацию расчетов по ФСБУ 28/2023. Разбираемся, как оформить акт и когда он нужен.
— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных
Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.
— Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год
Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.
— Уборка производственных помещений: как часто нужно убирать по нормам
Руководитель определяет частоту уборки с учетом вида производства и назначения помещений. В санитарно-бытовых помещениях он обязан организовать влажную уборку и дезинфекцию после каждой смены. Для цехов руководитель проверяет требования к конкретным технологическим процессам и условиям работы.
— Как ИП на УСН «Доходы» с НДС 5% учитывать продажу белорусскому физлицу
У ИП на УСН есть свой интернет-магазин. Он продал товар физическому лицу в республику Беларусь. Как отразить эту операцию в декларации по НДС?
— Как оформить переход на ЭДО с контрагентами + пример соглашения
Если организация начала работать с контрагентами по ЭДО, то возникает масса вопросов: нужно ли заключать дополнительное соглашение к договору, как регламентировать использование ЭДО. Рассказываем, какими документами нужно оформить ЭДО с контрагентами.
— Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году
Если бухгалтерия переплатила зарплату, то для возврата суммы работодателю необходимо издать приказ. Рассказываем, как оформить документ.
— Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета
Удаленный объект без связи — не повод откладывать инвентаризацию. С 2026 года требования к точности учета ОС только выросли: новые ставки НДС, измененные лимиты и жесткий контроль ФНС. Разбираемся, как провести проверку офлайн и не нарушить ни одно правило ФСБУ 28/2023 и 6/2020.
— СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270
Директор-учредитель много лет управляет своей компанией, но не состоит с ней в трудовых отношениях. Это нормально. Но СФР решил, что такой директор с 01.01.2026 должен быть принят на работу.
Блоги компаний
Кредитор планирует банкротство должника: что проверить и опубликовать до обращения в суд
Начинающему бухгалтеру от «Клерка»: 2 шага для быстрого бесплатного старта
Директор предложил открыть ИП, чтобы не платить НДС. Что ответить бухгалтеру?
Как бухгалтеру правильно составить запрос к ИИ: примеры и советы
Excel, Power BI и нейросети для бухгалтера: попробуйте бесплатно на демо-уроке
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Почему ИТ-подрядчику невыгодно, чтобы у вас все работало
ИИ уже может готовить финансовые отчеты. Но отвечать за них все равно вам
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Чем заменить Яндекс Взгляд: 9 платформ для опросов и исследований
Осенний призыв‑2026: что должен знать работодатель
Легальный обменник или P2P-сделка: что безопаснее для покупки криптовалюты в 2026 году
Где бизнесу брать клиентов в 2026 году: Михаил Фадеев о рекламе, лидах и маркетинге
Овердрафт для бизнеса: как работает и кому подходит
Обзор официальных ИИ-сервисов 1С
Неспортивный доступ в 1С — как фитнес-клуб стал жертвой хакеров
Патент для ИП салона красоты 2026-2027: изменения, стоимость, лимиты и правила
График отпусков на 2027 год: как составить, заполнить и утвердить
НДС для компаний на УСН в 2026 году: новые правила, ставки и вычеты
Консультации
Учредитель хочет простить выданные организации займы. Какие возникнут налоги?
Получен аванс на медицинское оборудование с НДС 22%, возможно ли реализация по 10%
ИП хочет перейти на АУСН и взять сотрудников
Переходный период НДС (резидент Сколково)
ПСН и УСН суммирование доходов и право на применение ПСН
Беспроцентный займ между генеральным директором и ООО
Заявка на перевозку обязательно должна быть электронной?
Передача в благотворительный фонд на нужды СВО товара (НДС , УСН)
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— ИП - эксперт-практик для бизнеса с иностранными компаниями
— Главный бухгалтер, приходящий, удаленно
Трибуна
Подарил старую квартиру и оставил себе новую. Станет ли она «единственным жильем» при банкротстве?
В ЕГРЮЛ вас нет, но долги ООО могут взыскать с вас: Верховный Суд добрался до «теневых» владельцев бизнеса
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Кто есть кто в ЭТрН: разобрал 46 вопросов с форумов за первый месяц
💥Обзор новостей: с 2027 ставки утильсбора повысят на 10–20%, россияне стали пить меньше на 10%, гендерное равенство наступит только через 120 лет
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