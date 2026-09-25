Утренний бухгалтер № 6220. Минпромторг собирается увеличить утильсбор на 10-20% с 2027 года

Статьи

— 24 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 24 сентября отмечают День Государственного герба и флага Республики Крым, а также Всемирный день моря. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 сентября.

— НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 293-ФЗ, который меняет порядок исчисления НДС по длящимся договорам: если после их заключения у продавца появилась обязанность платить налог, а покупатель не может принять его к вычету, НДС выделяется из цены расчетным методом — без счета-фактуры и без доплаты со стороны покупателя.

— Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам

С октября 2026‑го в кадровой и смежной работе стартует сразу несколько важных нововведений — от индексации выплат силовикам до межведомственного обмена данными о доходах иностранцев, лимитов для платформенных исполнителей и новых требований к маркировке.

— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам

Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.

— Утренний бухгалтер № 6219. Роструд рассказал, что работники вправе получить компенсацию за удлиненный отпуск

Если работники отдыхали 42 дня вместо 56, они могут потребовать компенсацию за отпуск.

— Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года

Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который подтверждает состояние расчетов между контрагентами. В 2026 году для бюджетной сферы ввели унифицированную форму 0510477, а все компании обязали проводить инвентаризацию расчетов по ФСБУ 28/2023. Разбираемся, как оформить акт и когда он нужен.

— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных

Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.

— Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.

— Уборка производственных помещений: как часто нужно убирать по нормам

Руководитель определяет частоту уборки с учетом вида производства и назначения помещений. В санитарно-бытовых помещениях он обязан организовать влажную уборку и дезинфекцию после каждой смены. Для цехов руководитель проверяет требования к конкретным технологическим процессам и условиям работы.

— Как ИП на УСН «Доходы» с НДС 5% учитывать продажу белорусскому физлицу

У ИП на УСН есть свой интернет-магазин. Он продал товар физическому лицу в республику Беларусь. Как отразить эту операцию в декларации по НДС?

— Как оформить переход на ЭДО с контрагентами + пример соглашения

Если организация начала работать с контрагентами по ЭДО, то возникает масса вопросов: нужно ли заключать дополнительное соглашение к договору, как регламентировать использование ЭДО. Рассказываем, какими документами нужно оформить ЭДО с контрагентами.

— Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году

Если бухгалтерия переплатила зарплату, то для возврата суммы работодателю необходимо издать приказ. Рассказываем, как оформить документ.

— Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета

Удаленный объект без связи — не повод откладывать инвентаризацию. С 2026 года требования к точности учета ОС только выросли: новые ставки НДС, измененные лимиты и жесткий контроль ФНС. Разбираемся, как провести проверку офлайн и не нарушить ни одно правило ФСБУ 28/2023 и 6/2020.

— СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270

Директор-учредитель много лет управляет своей компанией, но не состоит с ней в трудовых отношениях. Это нормально. Но СФР решил, что такой директор с 01.01.2026 должен быть принят на работу.