Минфин обяжет маркетплейсы платить НДС 22% с трансграничных покупок

НДС 22% планируют установить при покупке товаров электронной трансграничной торговли, сообщила пресс-служба Минфина. Соответствующие положения включены в законопроект ведомства.

«Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», — уточнили в Минфине. Мера должна выровнять условия торговли на внутреннем рынке и способствовать «обелению» экономики.

Кроме того, законопроект предусматривает таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку. Его предлагают взимать с товаров для личного потребления стоимостью до €200, которые пересылают из-за рубежа почтовыми отправлениями.

Еще одно предложение Минфина касается НДФЛ с пассивных доходов россиян. Ставки хотят изменить с нынешних 13–15% до 13–22%. Изменения могут затронуть дивиденды, проценты по банковским вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и продажи имущества.

Для добывающих компаний Минфин также предлагает ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода, который они получают из-за роста мировых цен.

Все перечисленные изменения пока остаются предложениями Минфина и должны пройти законодательную процедуру.