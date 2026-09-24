ЦБ хочет учитывать только официальные доходы россиян при выдаче кредитов

Банки могут перейти на использование официальных доходов заемщиков при оценке их кредитоспособности с середины 2027 года. ЦБ уже готовится к изменениям.

Банк России обсуждает переход к официальному доходу как основному критерию оценки кредитоспособности заемщиков с середины 2027 года. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на XXIII Международном банковском форуме.

По ее словам, некоторые банки воспринимают предстоящие изменения как ужесточение требований. При этом до их введения у кредитных организаций остается время на подготовку.

«Плюс будет от того, что это будут единообразные подходы и будет учет не серых, более стабильных источников доходов при оценке кредитоспособности», — сказала Набиуллина.

Переход позволит банкам использовать единый подход к подтверждению доходов клиентов и учитывать при принятии решения о кредите официальные и более стабильные источники заработка.

Конкретный порядок оценки официальных доходов и требования к банкам Набиуллина не уточнила.