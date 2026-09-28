Утренний бухгалтер № 6221. Налоговая раскрыла частые ошибки при подаче 3-НДФЛ по продаже недвижимости

ФНС раскрыла самые частые ошибки налогоплательщиков в 3-НДФЛ, которые приводят к доначислению налога.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Осенний призыв‑2026: что должен знать работодатель, узнаете из статьи.
Родительское собрание онлайн: все, что нужно знать родителям 10-11 классов о подготовке к экзаменам, узнаете здесь.
Роструд рассказал, что при расчете среднего заработка за время командировки не стоит исключать премии и надбавки.
Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента, узнаете из статьи.
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Разборы законов
— ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в работе: как провести и отразить результаты
Инвентаризацию в организациях проводят по ФСБУ 28/2023. Хотя стандарт действует с 2025 года, ошибки все еще случаются: часто комиссия собрана неверно, документы оформлены с нарушениями, результаты отражены не в том периоде. Разбираем, как избежать ошибок.
— О чем расскажет налоговой ваша онлайн-касса. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, какие показатели ККТ отслеживает ФНС, что может стать поводом для проверки и как избежать штрафа.
— Как ООО безопасно передать управление ИП. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, как передать управление ООО ИП-управляющему и не получить переквалификацию в трудовые отношения.
— Торговый сбор и УСН: как учесть в 2026 году и не потерять вычет
Торговый сбор в 2026 году все еще действует только в Москве, но правила его учета при УСН стали жестче: новая форма декларации, обязательное уведомление ТС‑1 и четкий порядок вычетов. Разбираем, как не потерять право на уменьшение налога и где чаще всего ошибаются.
— Переписка в налоговом споре: когда она спасает, а когда работает против вас
Диалог в мессенджерах и по email может как помочь в споре с налоговой, так и стать решающим аргументом против. Разбираем четыре кейса 2025–2026 годов: когда суд принимает переписку, а когда она только вредит.
Новости
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Мероприятия
Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026
Дата проведения: 29 сентября, вторник
Налоговая политика-2027: новые правила игры для бизнеса, ИП, СМЗ и физлиц
Дата проведения: 1 октября, четверг
Статьи
— 25 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 25 сентября отмечают День памяти полководца Багратиона, Всемирный день мечты и Всемирный день фармацевта. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 сентября.
— Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры
С 1 января 2026 года в России завершен переход на новые стандарты инвентаризации. Коммерческие организации работают по ФСБУ 28/2023, государственные — по электронным формам приказа Минфина № 61н. Изменились требования к документам, кворуму комиссии и оценке излишков. Разберемся, как оформить инвентаризационную ведомость без ошибок.
— Излишки при инвентаризации: как оформить и учесть по правилам 2026 года
С 1 января 2026 года правила инвентаризации полностью подчиняются ФСБУ 28/2023. Излишки имущества — это не просто «нашли лишнее на складе», а полноценный объект учета: их нужно оценить по справедливой стоимости, оприходовать и отразить в доходах. Разбираемся, как это сделать без ошибок и штрафов.
— Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета
Удаленный объект без связи — не повод откладывать инвентаризацию. С 2026 года требования к точности учета ОС только выросли: новые ставки НДС, измененные лимиты и жесткий контроль ФНС. Разбираемся, как провести проверку офлайн и не нарушить ни одно правило ФСБУ 28/2023 и 6/2020.
— Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году
Если бухгалтерия переплатила зарплату, то для возврата суммы работодателю необходимо издать приказ. Рассказываем, как оформить документ.
— Утренний бухгалтер № 6220. Минпромторг собирается увеличить утильсбор на 10-20% с 2027 года
Планируется, что размер повышения будет зависеть от типа техники.
— Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами
Инвентаризация — это не формальность, а способ подтвердить достоверность бюджетной отчетности. С 2026 года порядок ее проведения изменился: новые электронные формы, другой состав документов, ужесточение требований к комиссии. Разбираемся, как все работает сейчас.
— НДС и инвентаризация в 2026 году: что изменилось и как не переплатить
С 2026 года ставка НДС поднялась до 22%, а упрощенцы начинают платить налог уже с 20 млн рублей выручки. Инвентаризация превратилась из рутинного пересчета в рычаг, которым можно вернуть налог из бюджета — или потерять право на вычет. Разбираемся, что нового и как все посчитать на конкретных примерах.
— Массовая инвентаризация недвижимости и земли: что планируют власти
С 2026 года Россия охвачена массовой инвентаризацией недвижимости и земли: Росреестр завершает сплошной учет в новых регионах и масштабирует опыт на всю страну. Параллельно возвращается технический учет жилья, ужесточается земельный контроль, а дроны начинают проверять участки. Цель — 1 квадриллион рублей кадастровой стоимости и 500 тыс. га для стройки.
— Деньги под отчет на год: можно или нет. Оформление и риски
Организация собирается выдать средства под отчет на срок до 365 дней. Рассказываем, какие риски возникают.
— Почему предприниматель должен уметь менять собственную роль внутри бизнеса
В начале пути предприниматель — это все сразу. Он продает, придумывает, нанимает, убирает, решает конфликты, готовит кофе. И это нормально. Без этой «многорукости» бизнес просто не выживет. Но проблема в том, что многие застревают в этой роли.
— Получили претензию от правообладателя? 5 шагов, чтобы не получить иск на миллионы
Получение претензии часто выбивает у предпринимателей почву из под ног. А это сейчас случается все чаще — предприниматели получают претензии от известных правообладателей массово, а многие просто попадаются на сходстве, даже не подозревая, что нарушают.
— Сотруднику 17 лет: как правильно начислять зарплату
У несовершеннолетнего сотрудника максимальная рабочая неделя 35 часов. Как начислять ему зарплату: пропорционально отработанному времени или полную ставку при 40 часовой рабочей неделе?
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Сотрудник взял два месяца отпуска без содержания, за это время устроился в другую компанию — причем как на основное место работы — и ушел на длительный больничный. Первый работодатель об этом узнал случайно. Разбираемся, что теперь делать бухгалтеру и кто должен оплачивать больничный.
— Как бизнесу выстроить работу с блогерами без репутационных потерь
Эра «накруток» и ставки на многомиллионные блоги, вполне ожидаемо, закончилась. О том, как оценить инфлюенсера до выхода кампании и выстроить сотрудничество, которое выдержит проверку всей клиентской воронкой, рассказывается в статье.
— Может ли ФНС доначислять налоги и штрафы, если акт по проверке выставили через 1 год
ФНС спустя 1 год с налоговой проверки выставила ИП акт, где выявила завышение страховых взносов в декларации по УСН.
— На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация
В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий.
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Чтобы пенсионные права учитывались в полной мере, на ИЛС должна быть отражена полная информация о деятельности и заработке в различные периоды жизни.
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Куда расти бухгалтеру в 2026 году: ОСНО или управленческий учет, попробуйте бесплатно
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Электронный паспорт ОС: какие данные хранить кроме инвентарного номера
Сверка данных банка и ОФД: причины исчезновения сумм и методы устранения расхождений без штрафов
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Резюме
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Когда поставщику ждать денег по госконтракту: считаем от приемки, а не от отгрузки
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