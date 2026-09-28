Утренний бухгалтер № 6221. Налоговая раскрыла частые ошибки при подаче 3-НДФЛ по продаже недвижимости

Статьи

— 25 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 25 сентября отмечают День памяти полководца Багратиона, Всемирный день мечты и Всемирный день фармацевта. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 сентября.

— Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры

С 1 января 2026 года в России завершен переход на новые стандарты инвентаризации. Коммерческие организации работают по ФСБУ 28/2023, государственные — по электронным формам приказа Минфина № 61н. Изменились требования к документам, кворуму комиссии и оценке излишков. Разберемся, как оформить инвентаризационную ведомость без ошибок.

— Излишки при инвентаризации: как оформить и учесть по правилам 2026 года

С 1 января 2026 года правила инвентаризации полностью подчиняются ФСБУ 28/2023. Излишки имущества — это не просто «нашли лишнее на складе», а полноценный объект учета: их нужно оценить по справедливой стоимости, оприходовать и отразить в доходах. Разбираемся, как это сделать без ошибок и штрафов.

— Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета

Удаленный объект без связи — не повод откладывать инвентаризацию. С 2026 года требования к точности учета ОС только выросли: новые ставки НДС, измененные лимиты и жесткий контроль ФНС. Разбираемся, как провести проверку офлайн и не нарушить ни одно правило ФСБУ 28/2023 и 6/2020.

— Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году

Если бухгалтерия переплатила зарплату, то для возврата суммы работодателю необходимо издать приказ. Рассказываем, как оформить документ.

— Утренний бухгалтер № 6220. Минпромторг собирается увеличить утильсбор на 10-20% с 2027 года

Планируется, что размер повышения будет зависеть от типа техники.

— Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами

Инвентаризация — это не формальность, а способ подтвердить достоверность бюджетной отчетности. С 2026 года порядок ее проведения изменился: новые электронные формы, другой состав документов, ужесточение требований к комиссии. Разбираемся, как все работает сейчас.

— НДС и инвентаризация в 2026 году: что изменилось и как не переплатить

С 2026 года ставка НДС поднялась до 22%, а упрощенцы начинают платить налог уже с 20 млн рублей выручки. Инвентаризация превратилась из рутинного пересчета в рычаг, которым можно вернуть налог из бюджета — или потерять право на вычет. Разбираемся, что нового и как все посчитать на конкретных примерах.

— Массовая инвентаризация недвижимости и земли: что планируют власти

С 2026 года Россия охвачена массовой инвентаризацией недвижимости и земли: Росреестр завершает сплошной учет в новых регионах и масштабирует опыт на всю страну. Параллельно возвращается технический учет жилья, ужесточается земельный контроль, а дроны начинают проверять участки. Цель — 1 квадриллион рублей кадастровой стоимости и 500 тыс. га для стройки.

— Деньги под отчет на год: можно или нет. Оформление и риски

Организация собирается выдать средства под отчет на срок до 365 дней. Рассказываем, какие риски возникают.

— Почему предприниматель должен уметь менять собственную роль внутри бизнеса

В начале пути предприниматель — это все сразу. Он продает, придумывает, нанимает, убирает, решает конфликты, готовит кофе. И это нормально. Без этой «многорукости» бизнес просто не выживет. Но проблема в том, что многие застревают в этой роли.

— Получили претензию от правообладателя? 5 шагов, чтобы не получить иск на миллионы

Получение претензии часто выбивает у предпринимателей почву из под ног. А это сейчас случается все чаще — предприниматели получают претензии от известных правообладателей массово, а многие просто попадаются на сходстве, даже не подозревая, что нарушают.

— Сотруднику 17 лет: как правильно начислять зарплату

У несовершеннолетнего сотрудника максимальная рабочая неделя 35 часов. Как начислять ему зарплату: пропорционально отработанному времени или полную ставку при 40 часовой рабочей неделе?

— Сотрудник ушел за свой счет, устроился на вторую «основную» работу и заболел. Кто оплатит больничный?

Сотрудник взял два месяца отпуска без содержания, за это время устроился в другую компанию — причем как на основное место работы — и ушел на длительный больничный. Первый работодатель об этом узнал случайно. Разбираемся, что теперь делать бухгалтеру и кто должен оплачивать больничный.

— Как бизнесу выстроить работу с блогерами без репутационных потерь

Эра «накруток» и ставки на многомиллионные блоги, вполне ожидаемо, закончилась. О том, как оценить инфлюенсера до выхода кампании и выстроить сотрудничество, которое выдержит проверку всей клиентской воронкой, рассказывается в статье.

— Может ли ФНС доначислять налоги и штрафы, если акт по проверке выставили через 1 год

ФНС спустя 1 год с налоговой проверки выставила ИП акт, где выявила завышение страховых взносов в декларации по УСН.

— На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация

В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий.

— Стаж не учтен СФР: какие годы могут не войти в пенсию и как исправить ИЛС в 2026 году

Чтобы пенсионные права учитывались в полной мере, на ИЛС должна быть отражена полная информация о деятельности и заработке в различные периоды жизни.

— За уведомления через Госуслуги с отправителей будут брать 125 руб. 📧«Ночной бухгалтер» № 2271

Установили тариф для отправки юридически значимого сообщения через электронную почтовую систему.