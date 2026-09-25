Роструд: при расчете среднего заработка за время командировки нельзя исключать премии и надбавки

Для среднего заработка учитывают не только оклад, но и индивидуальную и стимулирующую надбавку.

Работник часто ездит в командировки – по 15 дней в месяц в среднем. Работает в компании с апреля 2026 года. По договору есть оклад, персональная и индивидуальная стимулирующая надбавка. Работодатель учитывает для расчета компенсации за нахождение в командировках только оклад, а не всю зарплату. Законно ли это, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Если вы имеете в виду выплату среднего заработка за период командировки, то незаконно. При исчислении среднего заработка работодатель обязан учитывать не только оклад, но и установленные индивидуальную и стимулирующую надбавку к заработной плате», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 167 ТК, при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат (ч. 2 ст. 139 ТК).

Расчет средней зарплаты работника производится исходя из фактически начисленной ему зарплаты и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев.