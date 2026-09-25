Налоговая назвала самые частые ошибки при декларировании дохода от продажи недвижимости
Попытка совместить расходы и вычет в 1 млн рублей, занижение цены в договоре и отсутствие подтверждающих документов часто приводят к доначислению НДФЛ.
Продажа недвижимости нередко требует от собственника самостоятельной подачи декларации 3‑НДФЛ, и сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.
Так, при продаже объекта в 2026 году отчитаться необходимо до 30 апреля 2027 года. Ведомство отмечает, что многие налогоплательщики допускают ошибки, которые могут привести к доначислениям. Об этом сказано на сайте ФНС.
Одна из распространенных проблем — попытка одновременно заявить расходы на покупку объекта и имущественный вычет в 1 млн рублей. Закон допускает только один вариант уменьшения налоговой базы по одному доходу, поэтому перед подачей декларации важно сравнить оба способа и выбрать наиболее выгодный.
Часто игнорируется и правило 70% кадастровой стоимости, закрепленное в ст. 214.10 НК. Если цена в договоре ниже 70% кадастровой стоимости, налог рассчитывается исходя из кадастровой величины. Занижение стоимости в договоре, как правило, не снижает НДФЛ. Перед заполнением декларации необходимо уточнить кадастровую стоимость на 1 января соответствующего года и региональный коэффициент.
При продаже долей важно корректно распределить имущественный вычет. Если доля реализуется по отдельному договору, можно заявить вычет в 1 млн рублей. Если собственники продают объект по одному договору, вычет делится пропорционально долям, а не предоставляется каждому по миллиону.
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Ошибки возникают и из‑за отсутствия подтверждающих документов. Налоговая вправе проверить заявленные расходы, и если нет договора, платежных документов, расписок или оплата проводилась третьими лицами, расходы могут не принять. Поэтому важно сохранять полный комплект документов, связанных с покупкой и продажей недвижимости.
Специалисты ФНС рекомендуют перед подачей декларации проверить ключевые параметры:
срок владения и право на освобождение от налога;
статус продавца, соотношение цены сделки и кадастровой стоимости;
наличие подтвержденных расходов;
доступный вычет;
ставку НДФЛ, а также сроки подачи декларации и уплаты налога.
Пропуск любого из этих этапов часто приводит к ошибкам.
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