Налоговая назвала самые частые ошибки при декларировании дохода от продажи недвижимости

Попытка совместить расходы и вычет в 1 млн рублей, занижение цены в договоре и отсутствие подтверждающих документов часто приводят к доначислению НДФЛ.

Продажа недвижимости нередко требует от собственника самостоятельной подачи декларации 3‑НДФЛ, и сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

Так, при продаже объекта в 2026 году отчитаться необходимо до 30 апреля 2027 года. Ведомство отмечает, что многие налогоплательщики допускают ошибки, которые могут привести к доначислениям. Об этом сказано на сайте ФНС.

Одна из распространенных проблем — попытка одновременно заявить расходы на покупку объекта и имущественный вычет в 1 млн рублей. Закон допускает только один вариант уменьшения налоговой базы по одному доходу, поэтому перед подачей декларации важно сравнить оба способа и выбрать наиболее выгодный.

Часто игнорируется и правило 70% кадастровой стоимости, закрепленное в ст. 214.10 НК. Если цена в договоре ниже 70% кадастровой стоимости, налог рассчитывается исходя из кадастровой величины. Занижение стоимости в договоре, как правило, не снижает НДФЛ. Перед заполнением декларации необходимо уточнить кадастровую стоимость на 1 января соответствующего года и региональный коэффициент.

При продаже долей важно корректно распределить имущественный вычет. Если доля реализуется по отдельному договору, можно заявить вычет в 1 млн рублей. Если собственники продают объект по одному договору, вычет делится пропорционально долям, а не предоставляется каждому по миллиону.

Как применять вычет 1 млн руб. при продаже квартиры, читайте тут.

Ошибки возникают и из‑за отсутствия подтверждающих документов. Налоговая вправе проверить заявленные расходы, и если нет договора, платежных документов, расписок или оплата проводилась третьими лицами, расходы могут не принять. Поэтому важно сохранять полный комплект документов, связанных с покупкой и продажей недвижимости.

Специалисты ФНС рекомендуют перед подачей декларации проверить ключевые параметры:

срок владения и право на освобождение от налога;

статус продавца, соотношение цены сделки и кадастровой стоимости;

наличие подтвержденных расходов;

доступный вычет;

ставку НДФЛ, а также сроки подачи декларации и уплаты налога.

Пропуск любого из этих этапов часто приводит к ошибкам.