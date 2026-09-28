Рынок труда: как сейчас нанимать работников и не переплатить при следующем дефиците кадров

Как компании перестраивают управление и наем

Разворот начался в феврале 2023 года, когда Марк Цукерберг объявил «год эффективности», связав его с уплощением структуры и снятием части слоев среднего менеджмента ради скорости решений. Через шесть недель компания сформулировала принцип короче — «плоское быстрее» — и предупредила, что многих руководителей попросят стать рядовыми исполнителями.

Самое ценное в том документе — объяснение. Прежняя щадящая норма управляемости имела смысл, пока организация быстро росла; когда такого роста не ожидается, разумнее загрузить каждого руководителя полностью. Норма управляемости оказалась функцией темпов найма.

Российский рынок прошел ту же дугу целиком и по шкале. Индекс hh.ru в феврале 2026 года поднялся до 9,8, а значения выше 7,9 там же трактуются как высокий уровень конкуренции за рабочие места. Два года — и рынок кандидата стал рынком работодателя.

Показательно и то, кого срезали первыми. За год к февралю 2026–го сильнее всего в России упал спрос на специалистов по управлению персоналом: активных вакансий в этой сфере стало меньше на 38%. Носители мягкого корпоративного словаря попали под сокращение раньше тех, кого этот словарь описывал.

Дальше крен усиливает ИИ. Прогноз Gartner, представленный в октябре 2024 года, отводит до конца 2026 года 20% организаций на уплощение структуры с устранением больше половины нынешних позиций среднего менеджмента. В России то же самое идет тише: Regroup в обзоре «HR Efficiency Benchmarks 2026» по 119 компаниям из 11 отраслей зафиксировал снижение численности руководителей среднего звена за 2025 год на 4% против 1,4% годом ранее.

Тяжелее всего пришлось как раз вчерашним выпускникам курсов. Стэнфордская лаборатория цифровой экономики совместно с ADP Research в обновлении августа 2026 года оценила разрыв: занятость 22–25–летних в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, оказалась примерно на 19% ниже уровня, на котором была бы, двигайся она вместе с занятостью сверстников в менее подверженных профессиях. Годом ранее разрыв составлял 15%.

Главное в этих данных — механика. Спад объясняется прежде всего сокращением найма, а не ростом увольнений. Молодых специалистов не увольняли. Их перестали брать.

Вывод из двух разворотов подряд получается неудобный: управленческий стиль задает переговорная сила сторон, а не убеждения человека в кресле. Добродетели канона вели себя как цена — они росли, пока людей было трудно заменить.