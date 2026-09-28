ЗПИФ и личный фонд: как защитить активы и избежать юридических рисков

Как работает субсидиарная ответственность фонда
Задачу часто формулируют как «спрятать» активы. Но точнее будет говорить о защите и структурировании капитала: разница принципиальная, и в ней ключ к тому, зачем нужен личный фонд и где заканчивается его защита.
Когда имущество передается в личный фонд, оно перестает быть собственностью учредителя и переходит фонду. Но закон не дает мгновенной неприкасаемости. Статья 123.20—4 Гражданского кодекса устанавливает: учредитель личного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого фонда, а фонд, в свою очередь, отвечает по обязательствам учредителя своим имуществом в течение трех лет со дня создания.
Если кредиторы по уважительным причинам не успели предъявить требования в этот срок, суд может продлить его до пяти лет. Это значит, что фонд, созданный «на скорую руку» перед проблемами с кредиторами или потенциальным банкротством, не защитит активы.
Сделку по передаче имущества в фонд, совершенную незадолго до банкротства учредителя, можно оспорить как безвозмездную по правилам закона о несостоятельности. Вероятность оспаривания высока: передача имущества в фонд по своей природе является безвозмездной сделкой, а значит, подпадает под критерии, которые законодательство о банкротстве дает кредиторам для возврата активов в конкурсную массу. Защита начинает работать, только когда трех—пятилетний период истек и претензий не возникло.
Зачем нужна конфиденциальность и что она реально скрывает
Информация об учредителе, бенефициарах, уставе и условиях управления личным фондом не подлежит раскрытию и является конфиденциальной по прямому указанию Гражданского кодекса. Реестр личных фондов, доступный третьим лицам, отсутствует. Отчет об использовании имущества фонда также не публикуется, если иное не предусмотрено условиями управления.
Для сравнения: сведения об учредителях и участниках ООО находятся в открытом доступе, любой конкурент или недоброжелатель может их получить в течение нескольких минут через сервисы вроде «Спарка» или «СБИС».
Личный фонд закрывает эту брешь. Внешний наблюдатель не узнает ни состав активов, ни условия их распределения, ни имена выгодоприобретателей. Единственное, что становится известным при создании фонда, — сам факт его государственной регистрации и ИНН.
Речь не о попытке уйти от контроля государства — информация о фонде, его имуществе и условиях управления полностью доступна для ФНС и правоохранительных органов при официальном запросе. Закрытость касается публичного доступа: разница в том, что обычный конкурент или журналист эту информацию легально не достанет.
Кого именно интересуют ЗПИФ и личные фонды в правоохранительных органах
Эту часть разговора агентства по продаже фондов обычно замалчивают. ЗПИФы и личные фонды доказали свою эффективность как инструменты консолидации активов и налоговой оптимизации, но внимание правоохранительных органов к источникам капитала и структуре сделок фондов постоянно растет.
Практика показывает, что активы или паи фонда, несмотря на защитные функции структуры, могут быть арестованы или стать частью доказательной базы в уголовных делах бенефициаров.
Проверяют прежде всего источник происхождения актива и капитала. Отсутствие такой проверки создает риски по статьям об отмывании денежных средств (174 и 174.1 УК), а в некоторых случаях приводит к претензиям по мошенничеству (159 УК). Риск не теоретический: если следствие установит, что актив попал в фонд из сомнительного источника, сама структура превращается из защиты в улику. Закон о противодействии легализации доходов обязывает финансовые институты проверять происхождение средств клиентов, и фонды здесь не исключение.
Если один из пайщиков ЗПИФа становится обвиняемым по уголовному делу, возникает угроза ареста паев и приостановки сделок для всех остальных совладельцев, включая тех, кто к делу не имеет никакого отношения. Коллективная природа ЗПИФа означает, что проблемы одного участника затрагивают всех.
Арест паев блокирует решения фонда, замораживает выплаты и парализует управление активами на неопределенный срок. Для бизнеса, который работает через ЗПИФ, это может означать потерю контроля над ключевыми активами в самый неподходящий момент.
В случае с личным фондом добавляется еще один слой риска. Учредитель передает активы под управление коллегиальных органов, и здесь возникает опасность недружественных действий самого руководства. Руководство фонда может принять решения, которые противоречат интересам учредителя: неоправданное отчуждение активов, заключение невыгодных сделок, распределение дохода не тем выгодоприобретателям.
Такие действия могут иметь признаки злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК) или присвоения (ст. 160 УК). Защита от этого риска — не только в подборе доверенных лиц, но и в грамотно прописанном уставе, который ограничивает полномочия руководства и требует согласия учредителя или наблюдательного совета для крупных сделок.
Что проверять до передачи актива в фонд
Разовой юридической консультации при создании фонда недостаточно. Защита должна быть встроена в структуру на трех уровнях, и каждый закрывает свою зону риска.
Первый уровень — проверка актива перед его внесением в фонд.
Нужно доказать правовую чистоту происхождения имущества и восстановить цепочку сделок до момента, когда актив попадает в фонд. Если актив был приобретен пять лет назад, проверяется вся история переходов права собственности за этот период: от кого куплен, на каких условиях, как финансировалась сделка. Цель — показать, что капитал заработан легально, задекларирован и налоги уплачены.
Второй уровень — проверка контрагентов, с которыми фонд заключает сделки после создания.
Непроверенный партнер с сомнительной историей ставит под угрозу чистоту всей структуры и создает риск ареста имущества фонда по чужим делам. Проверка контрагента включает анализ его финансовой устойчивости, отсутствия признаков фирм—однодневок, судебной истории и связи с лицами, находящимися под санкциями или в розыске. Если фонд покупает недвижимость у компании, которая через полгода объявляется банкротом, сделка может быть оспорена, а актив возвращен в конкурсную массу.
Третий уровень — внутренний контроль управления фондом.
Учредитель передает активы под управление коллегиальных органов, и здесь возникает риск недружественных действий самого руководства, включая неоправданное отчуждение активов или сделки, невыгодные для учредителя и выгодоприобретателей. Устав должен содержать четкие ограничения: какие сделки требуют согласия учредителя, какие — наблюдательного совета, какие органы управления могут принимать решения единолично.
Как выстраивают правовую защиту на практике
Правовая защита должна быть встроена в структуру фонда с самого начала, а не подключаться постфактум, когда актив уже арестован или сделка уже заключена. Уголовно—правовой комплаенс перестает быть опцией для крупного капитала и становится обязательным условием безопасного использования ЗПИФов и личных фондов.
На практике это означает три конкретных шага перед созданием структуры.
Первый — провести правовой due diligence самого актива, включая историю владения, налоговую судьбу и обременения.
Второй — определить структуру органов управления фондом с ограничением полномочий руководства: кто принимает решения о крупных сделках, кто контролирует распределение дохода, каковы процедуры замены управляющего.
Третий — смоделировать сценарии возможных споров с кредиторами или третьими лицами: что произойдет при банкротстве учредителя, при разводе, при предъявлении претензий налоговыми органами.
Собственнику, который планирует передать в фонд бизнес или крупный портфель активов, стоит закладывать бюджет именно на эту проверку, а не только на нотариальное оформление устава. Стоимость due diligence нередко сопоставима со стоимостью создания самого фонда, но без нее фонд — это красивая обложка без содержания.
Что важно понимать собственникам крупного капитала
Личный фонд и ЗПИФ дают закрытость от посторонних глаз, но не дают неприкасаемости перед законом. Три—пять лет субсидиарной ответственности, отсутствие публичного реестра и постоянное внимание правоохранителей к источникам капитала — три параметра, которые определяют, работает ли защита на практике или существует только на бумаге.
Перед передачей активов в фонд стоит проверить происхождение каждого крупного актива, репутацию контрагентов, с которыми фонд будет работать дальше, и полномочия людей, которым доверяют управление после передачи имущества.
Фонд без этой проверки — не защита, а отложенный риск. Чем раньше собственник начинает структурирование, тем выше вероятность, что трех—пятилетний период субсидиарной ответственности истечет без претензий и фонд начнет работать в полную силу.