ЗПИФ и личный фонд: как защитить активы и избежать юридических рисков

Как работает субсидиарная ответственность фонда

Задачу часто формулируют как «спрятать» активы. Но точнее будет говорить о защите и структурировании капитала: разница принципиальная, и в ней ключ к тому, зачем нужен личный фонд и где заканчивается его защита.

Когда имущество передается в личный фонд, оно перестает быть собственностью учредителя и переходит фонду. Но закон не дает мгновенной неприкасаемости. Статья 123.20—4 Гражданского кодекса устанавливает: учредитель личного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого фонда, а фонд, в свою очередь, отвечает по обязательствам учредителя своим имуществом в течение трех лет со дня создания.

Если кредиторы по уважительным причинам не успели предъявить требования в этот срок, суд может продлить его до пяти лет. Это значит, что фонд, созданный «на скорую руку» перед проблемами с кредиторами или потенциальным банкротством, не защитит активы.

Сделку по передаче имущества в фонд, совершенную незадолго до банкротства учредителя, можно оспорить как безвозмездную по правилам закона о несостоятельности. Вероятность оспаривания высока: передача имущества в фонд по своей природе является безвозмездной сделкой, а значит, подпадает под критерии, которые законодательство о банкротстве дает кредиторам для возврата активов в конкурсную массу. Защита начинает работать, только когда трех—пятилетний период истек и претензий не возникло.