6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру

Сроки и способ представления
Отчетность за первые три квартала 2026 года принимается до 26 октября — 25-е выпадает на воскресенье, поэтому срок переносится. Если получателей дохода больше десяти, расчет направляется исключительно в электронном виде по ТКС. Десять человек и меньше — можно сдать на бумаге или электронно.
Бланк остался неизменным: действует форма по приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (редакция 2024 года). Но справочники, правила формирования баз и ставки поменялись настолько, что привычный подход к заполнению почти гарантированно приведет к расхождениям.
Обновленные коды доходов
Приказ ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ пересмотрел справочник кодов, приложенный к приказу ММВ-7-11/387@. Некоторые позиции убраны, другие добавлены, у одной из действующих уточнили описание.
Что убрали:
1215 — платежи при преждевременном прекращении договора негосударственного пенсионного обеспечения;
3020 — процентный доход по вкладам в банках.
Что добавили:
2007 — разовое вознаграждение за достижения в зоне СВО, связанное с вручением государственных наград;
1221 — пенсионные взносы по НПО с ранее предоставленным социальным вычетом — при расторжении;
1222 — сберегательные взносы по договору долгосрочных накоплений с использованным соцвычетом — при расторжении;
1243 — перечисления НПФ по договорам долгосрочных сбережений.
Описание кода 1241 тоже поправили: теперь это выплаты по абзацам 8 и 9 пункта 1 статьи 213.1 Налогового кодекса, не формирующие доход.
Обновленные коды вычетов
Добавились три позиции:
333 — социальный вычет за собственное обучение, а также брата, сестры или супруга в зарубежном образовательном учреждении;
334 — социальный вычет за обучение детей и подопечных в иностранном учебном заведении;
518 — вычет по взносам на долгосрочные сбережения с НПФ.
Код 320 теперь применяется только к расходам на обучение в российских учреждениях. Плата за образование за пределами РФ перешла в коды 333 и 334.
Новые коды статуса плательщика
Письмо ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@ рекомендовало две дополнительные позиции:
0 — лицо, наделенное статусом иностранного агента;
9 — гражданин страны ЕАЭС, получающий трудовые доходы на территории РФ без статуса налогового резидента.
Код 0 привязан к 30-процентной ставке для иноагентов. Код 9 появился из-за того, что выходцев из ЕАЭС приравняли к резидентам: их заработок теперь облагается по прогрессивной шкале от 13 до 22%, а не по ставке нерезидента.
Пример. Работник из Казахстана числится в ООО «Ромашка» с начала 2026 года, но 183 дней в России еще не накопил. Раньше с его зарплаты удерживали 30% как с нерезидента. Теперь он платит НДФЛ по прогрессивной шкале — наравне с резидентом. В годовой справке о доходах ему присваивается статус 9.
Прогрессивная шкала: пять ступеней
Шкала, заработавшая с 2025 года, в 2026-м сохраняется. Пороги и расчет:
13% — до 2,4 млн рублей;
15% — от 2,4 до 5 млн (фиксированные 312 000 ₽ плюс 15% с суммы сверх 2,4 млн);
18% — от 5 до 20 млн (702 000 ₽ плюс 18% с превышения);
20% — от 20 до 50 млн (3 402 000 ₽ плюс 20% с превышения);
22% — свыше 50 млн (9 402 000 ₽ плюс 22% с превышения).
На каждое сочетание «ставка + КБК» заводится свой раздел 2.
Пример. За январь–сентябрь работник получил 3,2 млн ₽. Расчет: с 2,4 млн по 13% — 312 000 ₽, с оставшихся 800 тысяч по 15% — 120 000 ₽. Итого 432 000 ₽. В 6-НДФЛ появляются два раздела 2: 13% (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110) и 15% (КБК 182 1 01 02080 01 1000 110).
Частая ошибка: ко всей зарплате за месяц, где доход перевалил за 2,4 млн, применяют 15%. На самом деле повышенная ставка берется лишь с разницы — а не со всей суммы выплаты.
Северные надбавки и районные коэффициенты — самостоятельная база
С 2025 года районные коэффициенты и процентные надбавки (РК и ПН), закрепленные федеральным или региональным актом, образуют отдельную налоговую базу (п. 6.2 ст. 210 НК). Облагаются по упрощенной двухступенчатой шкале: 13% до 5 млн и 15% сверх.
Важное изменение с 1 января 2026 года: из выплат по среднему заработку — отпускных, компенсаций за командировки, пособий по нетрудоспособности — также нужно вычленять долю РК и ПН и проводить ее через северную базу. В 2025 году это правило затрагивало только зарплату.
Для северной базы действуют собственные КБК: 13% — 182 1 01 02210 01 1000 110, 15% — 182 1 01 02230 01 1000 110. Код дохода — 2006.
Пример. Сотрудник работает в Норильске: оклад 300 000 ₽, РК 80%, северная надбавка 50%. За девять месяцев накоплено 1,17 млн ₽ надбавок — меньше лимита 5 млн, ставка 13%. Основной заработок за тот же период — 2,7 млн, что выше порога 2,4 млн, значит часть облагается по 15%. В расчете формируются три раздела 2: основной доход 13%, основной доход 15% и северный доход 13% — каждый со своим КБК.
Если наниматель закрепил в колдоговоре повышенный коэффициент сверх установленного законом, сумма «излишка» облагается по общей пятиступенчатой шкале, а не по льготной.
Матпомощь при рождении ребенка — необлагаемый лимит 1 млн ₽
С 1 января 2026 года порог необлагаемой единовременной выплаты при рождении или усыновлении ребенка увеличен с 50 000 до 1 млн рублей на каждого ребенка (п. 8 ст. 217 НК).
Условия: деньги должны быть выплачены до исполнения ребенку одного года; лимит считается на каждого родителя отдельно — если оба трудятся у одного нанимателя, совокупная необлагаемая сумма на семью достигает 2 млн ₽; при двойне лимит удваивается — до 2 млн на родителя. Сумма сверх лимита облагается по прогрессивной шкале с учетом общего дохода за год.
Пример. В марте у работника родилась двойня. Компания выплатила 1,8 млн ₽ (по 900 тысяч на малыша). Вся сумма свободна от НДФЛ — укладывается в лимит 2 млн (1 млн × 2). В расчете она не фигурирует в строке 120 и не влияет на базу.
Пример с превышением. При рождении одного ребенка работнику выплатили 1,5 млн ₽. Один миллион не облагается. С оставшихся 500 тысяч удерживается НДФЛ по ставке, которая зависит от совокупного дохода сотрудника — 13, 15% и далее по шкале.
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Иностранные агенты — 30% со всех доходов
Лица, получившие статус иностранного агента, платят НДФЛ по ставке 30% с любого дохода: зарплаты, дивидендов, выручки от продажи имущества, подарков, наследства (п. 6 ст. 224 НК). Достаточно пробыть иноагентом хотя бы один день в течение года. Никакие вычеты не предоставляются.
В 6-НДФЛ по таким лицам формируется обособленный раздел 2 со ставкой 30% и отдельным КБК. В годовой справке о доходах проставляется статус «0».
Пример. Работник стал иноагентом 15 июня 2026 года. С этой даты все его доходы облагаются по 30%. Заработок за январь–май облагался по прогрессивной шкале. В расчете за 9 месяцев по нему создаются два раздела 2: с прежней ставкой и с 30%.
Полис ДМС для зарубежной командировки — не облагается
С 2026 года стоимость полиса ДМС, оформленного работнику для поездки в зарубежную командировку, исключена из состава его дохода (п. 37 ст. 2 закона № 425-ФЗ). НДФЛ и страховые взносы с этой суммы не начисляются, в 6-НДФЛ она не проводится.
Консолидированное уведомление по НДФЛ и взносам с 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026 года заработал новый механизм (п. 9 ст. 58 НК в редакции закона № 425-ФЗ): компании и ИП получили возможность направлять единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу за несколько предстоящих периодов до конца года.
Принцип такой: в одном документе указываются ожидаемые суммы НДФЛ и взносов за каждый будущий период; списание с ЕНС происходит не сразу, а при наступлении соответствующего периода. Если фактическая сумма оказалась меньше заявленной — корректировать ничего не нужно. Если больше — подается уточненное уведомление.
Пример. В сентябре бухгалтер направил уведомление с плановым НДФЛ за период с 1 по 22 октября — 300 000 ₽. Фактически удержано 340 000 ₽. Требуется уточненное уведомление на 340 000. Если бы по факту вышло 280 000 — уточнение не понадобилось бы.
Что проверить перед сдачей
Обновить программу 1С — убедиться, что справочники кодов доходов, вычетов и статусов приведены в соответствие с требованиями 2026 года.
Развести доходы по базам — основной заработок и РК/ПН отражаются раздельно, каждый со своим КБК.
Проконтролировать переходы по шкале — 2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн ₽. Каждый переход порождает отдельный раздел 2.
Вычленить РК из среднего заработка — с 2026 года часть РК и ПН из отпускных, больничных, командировочных уходит в северную базу.
Проверить базу для вычетов — стандартные и социальные вычеты применяются к основной базе, не к северной и не к дивидендной.
Сверить контрольные соотношения (приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@): строка 140 = (строка 120 − строка 130) / 100 × строка 100; допустимое отклонение от округлений — 1 ₽ × 6 × строка 110.
Свериться с ЕНС — удержанный НДФЛ из раздела 1 должен сходиться с направленными уведомлениями.
Проверить матпомощь — до 1 млн ₽ при рождении ребенка в доход не включается, превышение облагается по шкале.
Где чаще всего ошибаются
Неправильный код для РК и ПН — расчет не пройдет форматно-логический контроль. Нужно использовать код 2006.
Доля РК из среднего заработка не выделена — база искажается. С 2026 года выделять обязательно — из отпускных, больничных, командировочных.
Ставка 15% применена ко всей сумме, а не к превышению — налог завышается. Повышенная ставка берется только с разницы сверх 2,4 млн ₽.
Вычеты «приклеены» не к той базе — расхождение между разделами 2. Стандартные и социальные вычеты идут только к основной базе.
Устаревшие КБК — деньги не зачитываются на ЕНС. Следует использовать коды, актуальные на 2025–2026 годы.
Возврат налога не отражен в строке 190 — на ЕНС возникает мнимая недоимка. Строку 190 нужно заполнять при каждом возврате работнику.
Если из-за ошибки налог оказался занижен, уточненный расчет обязателен (ст. 81 НК). Но если успеть подать его до истечения срока сдачи — штрафа удастся избежать.