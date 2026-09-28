6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру

Сроки и способ представления

Отчетность за первые три квартала 2026 года принимается до 26 октября — 25-е выпадает на воскресенье, поэтому срок переносится. Если получателей дохода больше десяти, расчет направляется исключительно в электронном виде по ТКС. Десять человек и меньше — можно сдать на бумаге или электронно.

Бланк остался неизменным: действует форма по приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (редакция 2024 года). Но справочники, правила формирования баз и ставки поменялись настолько, что привычный подход к заполнению почти гарантированно приведет к расхождениям.