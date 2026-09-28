Как ФНС посчитала вам НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год и что изменится в расчете за 2026 год

С 21 сентября ФНС начала рассылку налоговых уведомлений за 2025 год. Кроме имущественных налогов в уведомление также включен НДФЛ с процентов по вкладам. Разберемся, как налоговики посчитали этот налог.
Проценты по вкладам за 2025 год
Данные для расчета НДФЛ с процентов по вкладам ФНС получает от банков. Срок – до 1 февраля года, следующего за отчетным. То есть данные за 2025 год банки передали в ФНС до 1 февраля 2026 года.
ФНС размещает эти данные в личном кабинете налогоплательщика.
Данные представлены в разрезе банков. Если вы не согласны с этим данными, то можно сообщить об ошибке.
Если после сдачи сведений налоговикам изменились какие-то показатели, то банк обязан в течение месяц подать в ФНС уточненные сведения.
Причем изменение персональных данных клиента (например, смена фамилии) после сдачи банком сведений в ФНС не обязывает сдавать уточненные сведения. Такое разъяснение Минфин дал в письме от 17.04.2026 № 03-04-06/32357.
НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год
Не облагаются налогом такие проценты по вкладам (счетам):
со ставкой не более 1% годовых;
по счетам эскроу.
Проценты по остальным счетам облагаются НДФЛ. Но есть необлагаемая сумма – произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки ЦБ на первое число каждого месяца отчетного года.
В 2025 году максимальная ключевая ставка была 21%. Таким образом, необлагаемая сумма процентов по вкладам за 2025 – 1 000 000 х 21% = 210 000 руб.
По долгосрочным вкладам (на срок от 15 месяцев) суммируются необлагаемые суммы за все года. Это правило действует, когда по условиям вклада проценты зачисляют в конце срока.
Ставка НДФЛ с дохода от процентов по вкладу:
13% – с дохода до 2,4 млн руб.;
15% – с дохода свыше 2,4 млн руб.
Зарплата и проценты по вкладам – это разные налоговые базы по НДФЛ. Их не складывают. Для целей определения ставки НДФЛ доход в виде процентов складывают с доходами от продажи и дарения имущества, от сделок с долями участия в ООО, от ценных бумаг, дивидендами. Перечень налоговых бах по НДФЛ в 2026 году смотрите здесь.
Исчислять зарплату, уплачивать страховые взносы и удерживать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь начислять все виды выплат, НДФЛ, страховые взносы, формировать отчетность, работать в 1С:ЗУП. После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 63%: 11 559 рублей вместо
31 700 рублей. Срок акции ограничен.
Пример
За 2025 год от разных банков получено процентов на сумму 3 220 000 руб.
База по НДФЛ = 3 220 000 – 210 000 = 3 010 000 руб.
НДФЛ = 2 400 000 х 13% + (3 010 000 – 2 400 000) х 15% = 403 500 руб.
Налоговый вычет с процентов по вкладу
До 2025 года к доходу от процентов по вкладу можно было применять имущественные и социальные вычеты.
Но с 2025 года вычеты применяются только к основной налоговой базе, а проценты по вкладу – это другая база.
Таким образом, сейчас нельзя в 3-НДФЛ заявить вычеты, чтобы уменьшить налог с процентов. Об этом, в частности, предупреждает ФНС в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/99392.
Что изменится в НДФЛ с процентов в 2026 году
В 2026 году будет другая необлагаемая сумма процентов. Предположительно, 160 тыс. руб.
Смотрите в таблицу, какие ставки ЦБ были на начало каждого месяца в 2026 году.
Дата
Ставка ЦБ
01.01.2026
16%
01.02.2026
16%
01.03.2026
15,5%
01.04.2026
15%
01.05.2026
14,5%
01.06.2026
14,5%
01.07.2026
14,25%
01.08.2026
14%
01.09.2026
14%
01.10.2026
—
01.11.2026
—
01.12.2026
—
Как видно из таблицы, максимальная ключевая ставка была на 1 января и 1 февраля – 16%. Потом пошла тенденция на снижение. Таким образом, с большой долей вероятности в 2026 году необлагаемой будет сумма 160 тыс. рублей.
Пример
За 2026 год от разных банков получено процентов на сумму 3 220 000 руб.
База по НДФЛ = 3 220 000 – 160 000 = 3 060 000 руб.
НДФЛ = 2 400 000 х 13% + (3 060 000 – 2 400 000) х 15% = 411 000 руб.
Что изменится в НДФЛ с процентов в 2027 году
Минфин анонсировал поправки в НК, по которым меняется шкала НДФЛ для таких доходов как дивиденды, проценты по вкладам, от продажи имущества.
Они будут входить в основную налоговую базу и облагаться по ставкам от 13% до 22%.
Таким образом, повысится налог для процентов выше 5 млн руб. и можно будет уменьшать налоговую базу на вычеты, ведь они применяются к основной налоговой базе.