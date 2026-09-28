Как ФНС посчитала вам НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год и что изменится в расчете за 2026 год

Проценты по вкладам за 2025 год

Данные для расчета НДФЛ с процентов по вкладам ФНС получает от банков. Срок – до 1 февраля года, следующего за отчетным. То есть данные за 2025 год банки передали в ФНС до 1 февраля 2026 года.

ФНС размещает эти данные в личном кабинете налогоплательщика.

ЛК налогоплательщика

Данные представлены в разрезе банков. Если вы не согласны с этим данными, то можно сообщить об ошибке.

ЛК налогоплательщика

Если после сдачи сведений налоговикам изменились какие-то показатели, то банк обязан в течение месяц подать в ФНС уточненные сведения.

Причем изменение персональных данных клиента (например, смена фамилии) после сдачи банком сведений в ФНС не обязывает сдавать уточненные сведения. Такое разъяснение Минфин дал в письме от 17.04.2026 № 03-04-06/32357.