Утренний бухгалтер № 6222. Минфин хочет ввести новые индикаторы риска нарушений по ККТ

Статьи

— 28 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 28 сентября отмечают День работника атомной промышленности и Всемирный день борьбы против бешенства. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 сентября.

— Снятие с воинского учета по возрасту в 2026 году: кого не трогаем, а кого пора провожать

2026 год в плане снятия сотрудников с воинского учета по возрасту — это настоящий «мертвый сезон» для большинства компаний. Если ваш суровый кладовщик или менеджер по продажам в этом году отмечает полувековой юбилей, не торопитесь отправлять его в военкомат. Почему? Давайте разбираться с математикой переходного периода.

— Начисление пеней при долгах за ЖКХ в 2026 году: полный разбор правил

Если вовремя не оплатить коммунальные услуги, то на сумму долга будут капать пени. Рассказываем, как их начисляют и в какую очередь погашают.

— Как оформить один день отдыха за счет отпуска

Если сотруднику требуется внеплановый выходной, он может взять «отгул». С точки зрения Трудового кодекса речь идет о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на один день. Рассказываем, как правильно оформить такой мини-отпуск, чтобы не нарушить закон и не запутаться в документах.

— Утренний бухгалтер № 6221. Налоговая раскрыла частые ошибки при подаче 3-НДФЛ по продаже недвижимости

К доначислению НДФЛ приводят попытки совмещения расходов и вычета, занижение цены в договоре и отсутствие документов.

— Отказ от освобождения от НДС по статье 149 НК: заявление, правила, изменения 2026 года

С 2026 года правила освобождения от НДС по ст. 149 НК заметно изменились: скорректирован перечень льготных операций, а основная ставка выросла до 22%. Отказ от льготы по отдельным операциям позволяет бизнесу применять вычеты и упростить учет — но требует строгого соблюдения сроков и условий.

— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру

Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.

— Включать ли в лимит сотрудников на АУСН исполнителя по договору ГПХ

У ИП на АУСН есть пять работников. Может ли он заключить гражданско-правовой договор с другим ИП и повлияет ли это на лимит?

— Как действует пролонгация срочного трудового договора

Организация наняла сотрудника по срочному трудовому договору. В договоре указано, что договор пролонгируется на неопределенный срок. Как это работает и можно ли уволить сотрудника?

— Можно ли использовать чек с маркетплейса для авансового отчета

Если сотрудник приобрел для организации товары на маркетплейсе, то подтвердить расходы он может с помощью чека. Разбираемся, обладает ли такой документ юридической силой и можно ли использовать его для авансового отчета.

— Как ФНС посчитала вам НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год и что изменится в расчете за 2026 год

До 1 декабря 2026 года надо уплатить НДФЛ из налогового уведомления с дохода от процентов по вкладам.

— Рынок труда: как сейчас нанимать работников и не переплатить при следующем дефиците кадров

У работодателей появилась возможность экономить на офферах и жестче вести переговоры с кандидатами. Почему такая экономия, скорее всего, обернется дополнительными расходами при следующей смене рыночного цикла и как выстроить наем, чтобы этого избежать, рассказывается в статье.

— Шесть потребительских трендов, которые будут определять рынок в 2027 году

Покупатель 2027 года считает каждую копейку, сверяется с нейросетями и требует доказательств пользы на каждом шагу. О глобальных изменениях потребительского поведения и трендах, которые станут главными в 2027 году, рассказывается в статье.

— Как виджет на боковой панели на Клерк.ру охватил более 20 млн пользователей: кейс Т-Банка

Команды Клерк.ру, Т-Банка и TargetAds рассказали Sostav о решении, которое помогло преодолеть невосприимчивость пользователей к рекламе и собрать заявки крупных клиентов.

— Разница между договором подряда и оказания услуг: признаки, риски и судебная практика

ГК регулирует отношения в сфере выполнения работ и оказания услуг по-разному. Для первого вида деятельности предусмотрен договор подряда, а для второго — договор возмездного оказания услуг. Рассказываем, в чем разница.

— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 28 сентября

В КУБе сегодня обсуждали возврат на АУСН после превышения лимита, вычет НДС по предоплате, аннулирование вычетов без уточненки за прошлый год и переквалификацию самозанятых в трудовые отношения.

— ЗПИФ и личный фонд: как защитить активы и избежать юридических рисков

Собственники крупного капитала выбирают личный фонд и ЗПИФ ради защиты активов и конфиденциальности, но редко задумываются, что те же структуры находятся под вниманием правоохранительных органов. Как совместить закрытость капитала с юридической безопасностью, работающей со структурированием капитала через закрытые фонды.

— Неудержанный НДФЛ: как и когда отчитываться в 2026 году

Налог с доходов физлиц не всегда удается удержать. Если до конца января следующего года налоговый агент не смог этого сделать, он обязан проинформировать ИФНС и самого получателя — крайний срок 25 февраля. В 2026 году новых сроков не появилось, однако обновились справочники кодов, а для ряда категорий плательщиков заработали иные правила налогообложения.

— Как аннулировать ошибочный ДОПП: инструкция для импортера из ЕАЭС

Лето 2026-го принесло импортерам из стран Союза новый регламент: с первого июня каждый груз из ЕАЭС в Россию встречает на границе цифровой барьер — систему СПОТ. Нет корректного ДОПП — нет QR-кода, нет проезда. А сам документ из системы не вычеркнуть. Ниже — как вернуть поставку в рабочее русло, если ДОПП ушел с ошибкой, и куда девается переплата.

— Бухгалтеры считают, что работать стало сложнее и опасаются конкуренции от ИИ. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2272

Введение ЕНС, НДС на УСН, прогрессивная шкала по НДФЛ значительно усложнили работу бухгалтеров.