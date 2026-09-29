Утренний бухгалтер № 6222. Минфин хочет ввести новые индикаторы риска нарушений по ККТ

Минфин подготовил проект изменений, который расширит текущие индикаторы риска нарушений при применении ККТ.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Эксперт раскрыл, какие переводы от родителей могут привлечь внимание ФНС.
Минфин собирается перевести закрывающие документы по закупкам госкомпаний у субъектов МСП в электронный вид.
Роструд рассказал, как сделать временный перевод сотрудника постоянным.
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Разборы законов
— Продавец везет товар сам: нужна ли транспортная накладная
Как быть, если продавец доставляет товар своим транспортом, но доставка все равно выделена отдельной строкой в договоре купли-продажи? Нужна ли транспортная накладная, и если да, то какая: бумажная или ЭТрН? Разбираем спорный момент, в котором многие запутались после внедрения ЭПД.
— Как подписывать ЭТрН, если не работает интернет, оператор ЭДО или ГИС ЭПД. Инструкция
Если возникла нештатная ситуация, не всегда нужно переходить на бумажную транспортную накладную. Сначала определите причину сбоя, зафиксируйте обстоятельства и проверьте, есть ли основание для бумажного оформления.
— Маржа vs Затраты. Почему прибыль тает, а денег нет. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, почему при растущей выручке прибыль падает, где главная ловушка и как контролировать баланс «цена — затраты».
— Как применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: обязанности, оценка, амортизация
Разберем основы: кто применяет ФСБУ 6/2020, что относить к основным средствам, как правильно вести учет и амортизировать ОС в организации.
— Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности расчета сроков исковой давности и процесса проведения инвентаризации, как формировать резервы по сомнительным долгам.
Новости
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40 🔥 Правовая система «Клерк» пополнилась почти на 2 тысячи документов
41 29 сентября 2026 года в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний
42 Нужно ли проводить СОУТ при замене одной должности на другую на том же рабочем месте?
43 Бухгалтеров тревожит ИИ: 26% считают, что автоматизация может лишить их работы
44 Запустили простой способ найти сотрудника через Бухджоб. Бесплатно
45 Путин разрешил российской компании купить «дочку» Western Union
46 Российская структура Metro перешла под временное управление «УК Торг Рус»
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48 57% работников выполняют чужие обязанности без доплаты
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50 Биометрию для защиты используют только 9,3% российских компаний
Мероприятия
Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026
Дата проведения: 29 сентября, вторник
Налоговая политика-2027: новые правила игры для бизнеса, ИП, СМЗ и физлиц
Дата проведения: 1 октября, четверг
Отрицательные комиссии Wildberries. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 2 октября, пятница
Статьи
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Сегодня 28 сентября отмечают День работника атомной промышленности и Всемирный день борьбы против бешенства. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 сентября.
— Снятие с воинского учета по возрасту в 2026 году: кого не трогаем, а кого пора провожать
2026 год в плане снятия сотрудников с воинского учета по возрасту — это настоящий «мертвый сезон» для большинства компаний. Если ваш суровый кладовщик или менеджер по продажам в этом году отмечает полувековой юбилей, не торопитесь отправлять его в военкомат. Почему? Давайте разбираться с математикой переходного периода.
— Начисление пеней при долгах за ЖКХ в 2026 году: полный разбор правил
Если вовремя не оплатить коммунальные услуги, то на сумму долга будут капать пени. Рассказываем, как их начисляют и в какую очередь погашают.
— Как оформить один день отдыха за счет отпуска
Если сотруднику требуется внеплановый выходной, он может взять «отгул». С точки зрения Трудового кодекса речь идет о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на один день. Рассказываем, как правильно оформить такой мини-отпуск, чтобы не нарушить закон и не запутаться в документах.
— Утренний бухгалтер № 6221. Налоговая раскрыла частые ошибки при подаче 3-НДФЛ по продаже недвижимости
К доначислению НДФЛ приводят попытки совмещения расходов и вычета, занижение цены в договоре и отсутствие документов.
— Отказ от освобождения от НДС по статье 149 НК: заявление, правила, изменения 2026 года
С 2026 года правила освобождения от НДС по ст. 149 НК заметно изменились: скорректирован перечень льготных операций, а основная ставка выросла до 22%. Отказ от льготы по отдельным операциям позволяет бизнесу применять вычеты и упростить учет — но требует строгого соблюдения сроков и условий.
— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру
Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.
— Включать ли в лимит сотрудников на АУСН исполнителя по договору ГПХ
У ИП на АУСН есть пять работников. Может ли он заключить гражданско-правовой договор с другим ИП и повлияет ли это на лимит?
— Как действует пролонгация срочного трудового договора
Организация наняла сотрудника по срочному трудовому договору. В договоре указано, что договор пролонгируется на неопределенный срок. Как это работает и можно ли уволить сотрудника?
— Можно ли использовать чек с маркетплейса для авансового отчета
Если сотрудник приобрел для организации товары на маркетплейсе, то подтвердить расходы он может с помощью чека. Разбираемся, обладает ли такой документ юридической силой и можно ли использовать его для авансового отчета.
— Как ФНС посчитала вам НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год и что изменится в расчете за 2026 год
До 1 декабря 2026 года надо уплатить НДФЛ из налогового уведомления с дохода от процентов по вкладам.
— Рынок труда: как сейчас нанимать работников и не переплатить при следующем дефиците кадров
У работодателей появилась возможность экономить на офферах и жестче вести переговоры с кандидатами. Почему такая экономия, скорее всего, обернется дополнительными расходами при следующей смене рыночного цикла и как выстроить наем, чтобы этого избежать, рассказывается в статье.
— Шесть потребительских трендов, которые будут определять рынок в 2027 году
Покупатель 2027 года считает каждую копейку, сверяется с нейросетями и требует доказательств пользы на каждом шагу. О глобальных изменениях потребительского поведения и трендах, которые станут главными в 2027 году, рассказывается в статье.
— Как виджет на боковой панели на Клерк.ру охватил более 20 млн пользователей: кейс Т-Банка
Команды Клерк.ру, Т-Банка и TargetAds рассказали Sostav о решении, которое помогло преодолеть невосприимчивость пользователей к рекламе и собрать заявки крупных клиентов.
— Разница между договором подряда и оказания услуг: признаки, риски и судебная практика
ГК регулирует отношения в сфере выполнения работ и оказания услуг по-разному. Для первого вида деятельности предусмотрен договор подряда, а для второго — договор возмездного оказания услуг. Рассказываем, в чем разница.
— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 28 сентября
В КУБе сегодня обсуждали возврат на АУСН после превышения лимита, вычет НДС по предоплате, аннулирование вычетов без уточненки за прошлый год и переквалификацию самозанятых в трудовые отношения.
— ЗПИФ и личный фонд: как защитить активы и избежать юридических рисков
Собственники крупного капитала выбирают личный фонд и ЗПИФ ради защиты активов и конфиденциальности, но редко задумываются, что те же структуры находятся под вниманием правоохранительных органов. Как совместить закрытость капитала с юридической безопасностью, работающей со структурированием капитала через закрытые фонды.
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Налог с доходов физлиц не всегда удается удержать. Если до конца января следующего года налоговый агент не смог этого сделать, он обязан проинформировать ИФНС и самого получателя — крайний срок 25 февраля. В 2026 году новых сроков не появилось, однако обновились справочники кодов, а для ряда категорий плательщиков заработали иные правила налогообложения.
— Как аннулировать ошибочный ДОПП: инструкция для импортера из ЕАЭС
Лето 2026-го принесло импортерам из стран Союза новый регламент: с первого июня каждый груз из ЕАЭС в Россию встречает на границе цифровой барьер — систему СПОТ. Нет корректного ДОПП — нет QR-кода, нет проезда. А сам документ из системы не вычеркнуть. Ниже — как вернуть поставку в рабочее русло, если ДОПП ушел с ошибкой, и куда девается переплата.
— Бухгалтеры считают, что работать стало сложнее и опасаются конкуренции от ИИ. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2272
Введение ЕНС, НДС на УСН, прогрессивная шкала по НДФЛ значительно усложнили работу бухгалтеров.
Блоги компаний
Безопасность электронного документооборота: как защитить бизнес от цифровых угроз
Обучение сметному делу в 2026 году: курсы для инженеров-сметчиков и требования к квалификации
Дизайн МОП и лобби ЖК: состав проекта, цена за м² и когда заказывать
Как настроить онлайн-продажи без сайта и маркетплейсов
Сотрудник заболел в отпуске за свой счет и устроился на другую работу. Что делать бухгалтеру?
Проверьте договор с ИИ-помощником от КонсультантПлюс
Проверка контрагента больше не разовая. Почему компании переходят на постоянный мониторинг
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Почему архив не приносит пользы: 5 ошибок в архивации документов, которые совершают почти все
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Корректировка уведомления в миграционку
Использование личного автомобиля
Заявление о зачете страховых ИП
Порядок принятия в расходы для ИП на ОСНО расходов на приобретение USDT для последующей продажи.
Перевод денежных средств между российским ИП и Киргизским ООО - ИП и директор одно лицо
Резюме
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Трибуна
ИП на патенте приблизился к 20 млн рублей: что произойдет после превышения лимита в 2026 году
Вывел деньги перед банкротством — могут взыскать не весь долг ООО, а стоимость конкретных сделок: свежая практика ВС
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«Разрешено законом. Вменено налоговой» «ЗПИФ и статья 54.1: вправе ли бизнес выбирать более выгодную модель?
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