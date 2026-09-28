Как сделать временный перевод сотрудника постоянным без лишних шагов: разъяснения Роструда

Переводить работника на прежнее место перед оформлением постоянного перевода не требуется.

Специалист экономического отдела временно с 03.08.2026 по 30.09.2026 переведен на должность заместителя начальника отдела. С 1 октября его хотят перевести на постоянную должность заместителя начальника отдела.

Нужно ли перед оформлением постоянного перевода возвращать работника на должность специалиста экономического отдела, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Не нужно. Сделать временный перевод постоянным можно без возвращения работника на прежнюю должность путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору», — ответил Роструд.

По письменному соглашению сторон работника можно временно перевести на другую работу у того же работодателя на срок до одного года или до выхода замещаемого работника. Если по окончании срока перевода он работать на этой должности – условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ч. 1 ст. 72.2 ТК).