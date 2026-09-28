Как сделать временный перевод сотрудника постоянным без лишних шагов: разъяснения Роструда
Переводить работника на прежнее место перед оформлением постоянного перевода не требуется.
Специалист экономического отдела временно с 03.08.2026 по 30.09.2026 переведен на должность заместителя начальника отдела. С 1 октября его хотят перевести на постоянную должность заместителя начальника отдела.
Нужно ли перед оформлением постоянного перевода возвращать работника на должность специалиста экономического отдела, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Не нужно. Сделать временный перевод постоянным можно без возвращения работника на прежнюю должность путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору», — ответил Роструд.
По письменному соглашению сторон работника можно временно перевести на другую работу у того же работодателя на срок до одного года или до выхода замещаемого работника. Если по окончании срока перевода он работать на этой должности – условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ч. 1 ст. 72.2 ТК).
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.