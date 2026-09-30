Клиенты пишут в MAX: как принимать сообщения, чтобы переписка не уходила вместе с сотрудником

Что не так с «MAX на телефоне менеджера»

Я вижу пять типичных проблем.

1. Переписка принадлежит сотруднику, а не компании. Если менеджер уходит в отпуск, заболевает или увольняется, история общения с клиентами остается в его телефоне. Новый сотрудник начинает с нуля и не знает, что клиенту уже обещали.

2. Никто не видит, ответили клиенту или нет. Сообщение, которое открыли и забыли, выглядит прочитанным. Руководитель узнает о проблеме, когда клиент звонит с претензией.

3. Нет сроков ответа. В почте хотя бы видно непрочитанное письмо. В личном мессенджере вопрос может ждать ответа сутки, и это никак не фиксируется.

4. Каналы живут отдельно. Клиент написал в MAX, не дождался ответа и отправил письмо на почту. Почту разбирает другой человек, и два сотрудника отвечают одному клиенту по-разному.

5. Персональные данные хранятся на личном устройстве. В переписке клиенты присылают телефоны, адреса, номера договоров, сканы документов. Компания отвечает за эти данные, но фактически они лежат в личном телефоне сотрудника.