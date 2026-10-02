Утренний бухгалтер № 6225. Большинство штрафов из НК увеличат в 2—4 раза

Штрафы за грубые нарушения учета планируют проиндексировать до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч.
Правовые тонкости коммуникаций с налоговой, узнаете здесь.
Законопроект: на ПСН можно будет уменьшать налог на взносы без уведомления.
В НК снова планируют внести изменения: поправки могут вступить в силу уже в 2027 году.
Неверный код в декларации по налогу на прибыль может привести к подаче уточненной декларации.
Срок давности по некоторым нарушениям в сфере отмывания доходов собираются увеличить до шести лет.
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Разборы законов
— Продажа товаров через маркетплейсы с 1 октября 2026 года: что меняется для продавцов
С 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила работы маркетплейсов. Закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ) меняет отношения между операторами, продавцами и покупателями. Маркетплейсы обязаны проверять продавцов, согласовывать скидки и соблюдать процедуру уведомления об изменениях. Разбираем, что меняется и к чему готовиться.
— Маркетплейсы-2026: пожары на WB, новый реестр ФНС и отчетность за девять месяцев. Конспект вебинара с видео
Разобрались, как компенсировать убытки из-за пожаров на WB, что видит ФНС и кто ведет реестр платформ, комиссии, сверки, НДС и возвраты.
— ИИ-ошибки в работе бухгалтера: кто несет ответственность, как избежать рисков
Искусственный интеллект умеет сводить баланс, выгружать первичку, вести переписку с клиентами — и многое другое. Умеет он и ошибаться. Ответственности за свои ошибки ИИ не несет — она ложится на того, кто использует результаты. То есть на бухгалтера. Разбираем, что говорит закон и судебная практика.
— Маржа vs Затраты. Как бороться с неликвидами. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, как неликвидные запасы съедают прибыль, что с ними делать и как построить систему, чтобы они не появлялись снова.
— Переписка в налоговом споре: когда она спасает, а когда работает против вас
Диалог в мессенджерах и по email может как помочь в споре с налоговой, так и стать решающим аргументом против. Разбираем четыре кейса 2025–2026 годов: когда суд принимает переписку, а когда она только вредит.
Новости
1 Топ каналов, на которые нужно подписаться бухгалтеру в 2026 году
2 💲 Рубль укрепляется на фоне дорогой нефти: курсы валют от Центробанка на 1 октября 2026 года
3 Платеж по автокредиту вырос до 36 тысяч — заемщикам нужен доход от 80 тысяч рублей
4 В бюджет на 2027-2029 годы заложили 48,8 трлн расходов и рекордные вложения в соцсферу
5 Пожилым от 70 лет хотят назначать дополнительные юбилейные выплаты
6 Ставку по оборотным кредитам для МСП предложили ограничить
7 Россиян раздражает навязанный запрос на чаевые — каждый четвертый жмет «без чаевых»
8 В Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к страховой пенсии
9 Бухгалтер нашел существенную ошибку прошлого года — когда отчетность придется пересдать
10 Маткапитал хотят повысить до 1,8 млн рублей при рождении третьего ребенка — законопроект уже в Госдуме
11 Работодателя обязали принять соискателя, которому отказывали из‑за репутации «неудобного» работника
12 Пенсия по QR-коду: как это будет работать. Выпуск № 127 подкаста «Налоговое утро»
13 Минсельхоз хочет смягчить график платежей из-за того, что вылов лососевых рухнул на 71%
14 Отпуска по уходу за ребенком сдвигают рабочий год для расчета ежегодного отпуска
15 Срок давности по отдельным нарушениям в сфере отмывания доходов увеличат до шести лет
16 Срок возврата денег за товары на маркетплейсах сократили до 10 дней
17 🤱 Пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тыс. рублей в 2027 году
18 Надбавку за секретность включают в МРОТ
19 Максимальные пособия для родителей в 2027 году превысят 1,1 млн и 95,5 тыс. рублей
20 👩⚕️ Зарплаты врачей и медперсонала увеличат в 2027 году
21 Минфин уточнил, как работодатель должен предоставлять имущественный вычет в середине года
22 Поступления от НДС достигнут 20 трлн рублей в 2027 году
23 Юрист: е‑актирование ускорит приемку, но задержки оплаты зависят от наличия денег у госкомпаний
24 ЦБ назвал условие для следующего решения по ключевой ставке
25 Импортерам временно разрешат подтверждать экологический класс транспорта через ЗОЕТС
26 Налоговые агенты должны подать уведомление по НДФЛ до 5 октября 2026 года
27 ФНС предупреждает: НДС придется платить задним числом при утрате АУСН
28 Пенсии в новых регионах повысили трижды за 2026 год
29 Российскому интернету грозят перебои из-за критического износа линий связи
30 Эксперт Вересов: новые индикаторы ККТ могут искажать статистику малого бизнеса из-за масштаба операций
31 Ввоз товаров через СПОТ: отдельный ДОПП на каждую машину и проверка QR‑кода на границе
32 Льгота по сроку владения жильем выходит за рамки реновации — законопроект уже в Госдуме
33 Сбер возглавил топ‑100 Forbes, обойдя Газпром и Роснефть по чистой прибыли
34 Экс-налоговик рассказал, как ФНС может находить «серых» арендодателей
35 Налоги на потребление и пассивные доходы могут стать ключевым источником пополнения бюджета в 2027 году
36 ФНС получит право блокировать карточки товаров селлеров за непредставление документов
37 😱 Штрафы за грубые нарушения учета увеличивают до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч
38 Из-за неправильного кода в декларации по налогу на прибыль налогоплательщика могут обязать сдать уточненку
39 📈 Больше доходов будет облагаться по ставке НДФЛ 22%
40 Эксперт: малый бизнес рискует попасть под проверки ККТ из‑за одного способа оплаты и крупных возвратов
41 💵 Дивиденды на счета типа С будут облагаться по ставке 35% — в Госдуму внесли изменения по налогу на прибыль
42 💥 В Налоговом кодексе хотят переписать сразу несколько правил по НДС
43 📦 ПВЗ маркетплейсов хотят облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости
44 Взносы на травматизм пропишут в НК
45 С 1 октября 2026 года ставка 6% по семейной ипотеке сохранится только при крупном первоначальном взносе
46 🏨 Туристический налог пересчитают по фактическому проживанию
47 💰 Порог участия в КИК повышают до 50%, а льготу в 10 млн прибыли отменяют — проект с изменениями уже в Госдуме
48 Уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы можно будет без уведомления
49 ЦБ включит криптовалюту в антикоррупционные справки госслужащих с 1 июля 2027 года
50 Доступ к YouTube остался у помощницы — после ухода она запросила 200 тыс. рублей
51 Применение ЕСХН пострадавшими от вооруженных формирований продлили до 2029 года
52 Операторы связи начнут подтверждать учетные записи на Госуслугах
53 ⚡️ Налоговая реформа – 2027: в Налоговый кодекс снова хотят внести масштабные изменения
Мероприятия
Отрицательные комиссии Wildberries. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 2 октября, пятница
Финансовый директор компании – 2027: роль, стратегия и диагностика бизнеса. Онлайн-встреча с экспертом Натальей Климовой
Дата проведения: 5 октября, понедельник
Как бухгалтеру стать Аналитиком 1С и начать зарабатывать 200+ тыс. в месяц
Дата проведения: 6 октября, вторник
Статьи
— 1 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 1 октября отмечают День Сухопутных войск России, Международный день пожилых людей и Международный день музыки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 1 октября.
— Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить
Пенсия ИП зависит от суммы уплаченных им взносов. Фиксированные взносы дают прибавку менее 1 пенсионного балла, а для права на пенсию надо накопить хотя бы 30 баллов. Разберем, как СФР считает ваши баллы.
— Как учитывать скидку на штраф при налогообложении: разбираем на примерах и с учетом изменений 2026 года
Скидка на административный штраф не считается доходом для налога на прибыль — Минфин в 2026 году закрепил этот подход, а новые нормы дополнительно уточнили правила учета санкций и пеней.
— ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года
С первого января 2026-го все коммерческие структуры обязаны начислять страховые взносы на руководителя, даже если он же — единственный участник, зарплата не платится и контракт не подписан. Социальный фонд России начал требовать кадровую отчетность на таких лиц.
— Цифровой рубль в бухгалтерии: как вести учет по правилам Минфина
Цифровой рубль — новая форма денег от Центробанка, и с сентября 2026 года часть бизнеса уже обязана его принимать. Бухгалтеру нужно разобраться с новым счетом, непривычной первичкой и тарифами, которые вступят в силу в 2027 году. Разбираем все по порядку — от нормативной базы до проводок с примерами.
— Утренний бухгалтер № 6224. Новые индикаторы риска по ККТ могут срабатывать из-за специфики торговли
Для некоторых видов бизнеса частые возвраты, наличные расчеты — это специфика деятельности, а не нарушение.
— Обзор новых поступлений Правовой системы Клерка за 30 сентября 2026 года
30 сентября 2026 года в Правовую систему Клерка добавили 19 документов. Среди них — то, что в списке выглядит как новая редакция главного закона о проверках, новые правила для цифровых платформ, маркировка молочной продукции, форма уведомления по ЕНП и письмо ФНС о восстановлении НДС. Разбираем по порядку — с проверкой по первоисточникам.
— 10 телеграм-каналов для поиска работы бесплатно: вакансии бухгалтерам, финансистам и HR
Ищете работу — и не только на hh.ru? Я собрал 10 бесплатных телеграм-каналов, где публикуют вакансии и резюме: для бухгалтеров и финансистов, для HR, для удалёнки и фриланса. Подписчиков и активность проверил вручную 30 сентября 2026 по открытым превью, цифры у каналов «живые» — смотрите на них как на ориентир.
— Контроль расходов физлиц: что проверяет ФНС и какие правила действуют в 2026 году
ФНС не ищет «неучтенные деньги» напрямую, но активно сопоставляет крупные траты с официальными доходами. В 2026 году контроль стал технологичнее: цифровой профиль, автоматический обмен данными ЦБ и ФНС, обязательный ИНН в переводах. Разбираем, кого это касается, какие риски и как отвечать на запросы.
— Может ли главный бухгалтер подписывать договоры своей УКЭП
Организация собирается заключить договор поставки и подписать его ЭЦП главного бухгалтера. Рассказываем, возможно ли такое подписание.
— Профессия бухгалтера в 2026 году
Требования работодателей и полезные навыки, чтобы оставаться востребованным специалистом.
В статье разберем, для чего предназначен забалансовый счет 007 и особенности бухгалтерских записей по забалансовым счетам.
— Как ИП на ОСНО учитывать доходы в целях НДФЛ
ИП на ОСНО вместо налога на прибыль уплачивают НДФЛ. Рассказываем, как корректно признавать доходы.
— Бухджоб: дайджест за 30 сентября 2026
Главное. За вчера на Бухджобе опубликовано 5 вакансий и 10 резюме, а в форуме появились первые 3 темы. Всего в базе — 228 вакансий и 29 опубликованных резюме.
— КУБ дня. Про среднесписочную численность при отсутствии сотрудников
У ИП полгода не было сотрудников. А вот с июля по октябрь был трудоустроен один работник. Какую численность указывать?
— Счет 45: как учитывать товары, если право собственности еще не перешло
Передача товаров без перехода права собственности — частая ситуация в торговле и на маркетплейсах. Разбираем, как правильно применять счет 45 в 2026 году с учетом роста НДС до 22%, новых правил инвентаризации и порогов для УСН, и показываем понятные примеры без сложных таблиц.
— Учетная политика: в чем разница между бухгалтерским и налоговым учетом и какие правки нужны в 2026 году
Учетная политика — это внутренний свод правил компании: бухгалтерские нормы показывают, насколько бизнес устойчив и прибылен, налоговые — сколько и когда платить в бюджет. В 2026 году из‑за поправок в НК и новых ФСБУ бизнесу важно вовремя зафиксировать в приказе свои учетные решения — иначе вырастут риски расхождений, доначислений и штрафов.
— Опубликованы масштабные поправки в НК. 🤯«Ночной бухгалтер» № 2275
Меняются нормы по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль.
Блоги компаний
НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: как работать по новым правилам
Бухгалтер чуть не сорвала отчетность из-за сбоя 1С. Как не оказаться в такой ситуации?
Оптимизация подбора персонала: как ускорить найм и не терять кандидатов
Закон о платформенной экономике: что изменится для бизнеса с 1 октября 2026 года
Самозанятость или ИП: как понять, что пора менять статус
Инвентаризация закончилась: какие вопросы бухгалтерии и руководителю стоит разобрать вместе
Федресурс текст сообщения — как составить по каждому виду публикации правильно
Работа с госзакупками. Часть 3. Как код ОКПД 2 влияет на национальный режим по ПП РФ № 1875
Налоговые изменения 2027: штрафы выросли в 14 раз, НДФЛ до 22% и выключатель выручки на маркетплейсах: что внесли в Думу 30 сентября
Какие навыки помогут бухгалтеру расти в профессии: 5 курсов «Клерка» со скидками до 70%
Возврат аванса за командировку: когда и как вернуть деньги
Штрафы за персональные данные: за что бизнесу грозит до 500 млн рублей
Где бизнесу хранить корпоративные данные и документы — в облаке или на своих серверах
Проверка безопасности компании: как не заплатить за отчет, который не решит вашу задачу
Сотрудник уволен: какие персональные данные удалить, что сохранить и какие доступы закрыть
Блокировка по 115-ФЗ в салоне красоты: причины и как снизить риски
НДС за III квартал: 7 проверок до 26 октября, чтобы избежать требования ФНС и штрафа до 40%
Оргнабор вместо привычного найма: как может измениться работа с иностранным персоналом с 2027 года
Реорганизация школы или детского сада путем присоединения: документы, сроки и обязательные публикации
1 октября 2026 года: сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Что вам пригодится
Консультации
Ставка УСН доходы минус расходы в Санкт-Петербург
Прием иностранных граждан, код категории в отчете ЕФС
Удержание суммы долга из з/п сотрудника.
учет и налогообложение обособленных подразделений
Настройка учетной политики в 1С по учету затрат и учету отложенных налоговых активов и обязательств компании на ОСНО
Уведомление об исчисленных суммах налогов ИП льгота WB-продавцы
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 30000 ₽, , Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (маркетплейсы)
— Главный бухгалтер (маркетплейсы)
— Главный бухгалтер (маркетплейсы)
Трибуна
Основы бухгалтерского учета без сложных терминов: с чего начать новичку
Кто хранил этот документ СССР — тому прибавка к пенсии
Минфин меняет правила контроля за кассами: что это значит для бизнеса
Какие периоды стажа с сентября больше не учитываются для пенсии: подробный разбор
Новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц в 2026 году
💥Обзор новостей: обнал через счета физлиц упал, деструктивные идеологии, основные законодательные изменения в октябре, численность медведей урегулируют
Лизинговая компания долго не продает возвращенный автомобиль: можно ли уменьшить итоговый долг
Почему ваша пенсия не увеличивается
Промышленная ипотека под 5%: почему в договоре получается 9% и что проверить бухгалтеру
Компания судилась с выдуманными ИИ ссылками на Верховный суд
Запустили цикл мини-курсов про маржу и затраты. Новое видео каждый день
Налог на вклады хотят взимать сразу, а не через год
60 часов для самозанятых с 1 октября: кого действительно касается новое ограничение
Две недели стажировки, а потом отказ: как взыскать зарплату за «бесплатный» труд и наказать работодателя
По контролируемым иностранным компаниям наносят превентивный удар
‼️Открываем прием заявок на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026»: ждем вашу!
Трудовые споры в кризис: как не терять миллионы на конфликтах с сотрудниками
«В 2027 году проверок станет больше, но большинство «серых» арендодателей они не затронут»: экс-налоговик объяснил, почему ФНС не сможет проверить всех
Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году