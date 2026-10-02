Утренний бухгалтер № 6225. Большинство штрафов из НК увеличат в 2—4 раза

Штрафы за грубые нарушения учета планируют проиндексировать до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч.

Правовые тонкости коммуникаций с налоговой, узнаете здесь.

Законопроект: на ПСН можно будет уменьшать налог на взносы без уведомления.

В НК снова планируют внести изменения: поправки могут вступить в силу уже в 2027 году.

Неверный код в декларации по налогу на прибыль может привести к подаче уточненной декларации.

Срок давности по некоторым нарушениям в сфере отмывания доходов собираются увеличить до шести лет.