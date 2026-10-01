⚡️ Налоговая реформа – 2027: в Налоговый кодекс снова хотят внести масштабные изменения
В Налоговый кодекс предложили внести масштабные изменения: проиндексировать штрафы за налоговые нарушения, повысить акцизы, изменить отдельные правила по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль. Поправки также затронут страховые взносы и работу маркетплейсов.
В Госдуму внесли законопроект № 617-9 с поправками в первую и вторую части НК РФ и отдельные законодательные акты. Одно из изменений касается штрафов за налоговые правонарушения. Их размеры предлагают увеличить с учетом накопленной инфляции.
Изменится и правило уплаты налогов в декабре. Если последний день срока приходится на выходной, перечислить налог потребуется в предшествующий рабочий день, а не переносить платеж вперед.
Законопроект также вводит дополнительные обязанности для операторов посреднических цифровых платформ и продавцов на таких площадках в рамках налогового контроля.
Ряд операций предлагают освободить от НДС. В частности, речь идет о безвозмездной передаче силовым ведомствам товаров, работ, услуг и имущественных прав, а также о предоставлении питания людям в защитных сооружениях. Отдельные правила предусмотрены для уплаты НДС при ввозе товаров электронной торговли, которые приобретают физлица.
Ставки акцизов в 2027–2029 годах предлагают индексировать темпами выше прогнозируемой инфляции.
Поправки затронут и НДФЛ: планируется уточнить определение налоговой базы, налогообложение доходов по вкладам и условия освобождения отдельных доходов от налога, включая операции с недвижимостью и выигрыши.
Изменения предусмотрены и по налогу на прибыль. В частности, законопроект предлагает установить ставку 35% для доходов в виде дивидендов, которые перечисляют на счет типа «С», а также скорректировать правила учета отдельных доходов и расходов.
Кроме того, планируется ввести новые госпошлины, в том числе за лицензии на ввоз и вывоз продукции военного назначения.
Отдельный блок поправок касается страховых взносов. В НК РФ предлагают добавить новую статью с тарифами взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Пока речь идет о законопроекте: перечисленные изменения еще должны пройти рассмотрение в Госдуме.
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Опять реформа!
любопытно, дождемся опубликования
Однако...