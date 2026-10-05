Утренний бухгалтер № 6226. НДФЛ с доходов при продаже недвижимости будут исчислять по прогрессивной шкале

Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на доходы от продажи недвижимости.
ФНС напомнила, когда ИП на УСН нужно подавать уведомление об исчисленных налогах.
ИП на ОСНО должны подать декларацию в течение пяти дней после прекращения деятельности.
С 1 октября ставку 10% НДС по детским товарам можно применять только при наличии сертификата.
ФНС раскрыла, как сверять авансовые счета-фактуры по новым правилам.
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Правовые тонкости коммуникаций с налоговой
8 октября в 16:00 в Москве пройдёт бесплатный практический семинар о том, как вести себя на допросе и комиссии в налоговой, чтобы не спровоцировать выездную проверку. В финале — интерактивный практикум-допрос, на котором вы протестируете различные модели поведения с инспектором.
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Разборы законов
— Как пройти проверку Роструда 2026: разбор проверочных листов
Инспекторы ГИТ проверяют работодателей по специальным чек-листам. Зная, какие вопросы в них включены, можно проверить себя до прихода проверяющего и устранить нарушения заранее. Разбираем, как устроены проверочные листы Роструда, когда они применяются и как пройти самопроверку.
— Маржа vs Затраты. Как управлять отсрочками и не остаться без денег. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как дебиторская задолженность и длинные отсрочки создают кассовые разрывы и как управлять ими, чтобы прибыль не осталась на бумаге.
— Прием на работу иностранных граждан в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Разобрали, какие категории иностранных граждан существуют, какие документы нужны для приема на работу и обязательные процедуры, которые проходит иностранец при трудоустройстве.
— Продажа товаров через маркетплейсы с 1 октября 2026 года: что меняется для продавцов
С 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила работы маркетплейсов. Закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ) меняет отношения между операторами, продавцами и покупателями. Маркетплейсы обязаны проверять продавцов, согласовывать скидки и соблюдать процедуру уведомления об изменениях. Разбираем, что меняется и к чему готовиться.
— Маркетплейсы-2026: пожары на WB, новый реестр ФНС и отчетность за девять месяцев. Конспект вебинара с видео
Разобрались, как компенсировать убытки из-за пожаров на WB, что видит ФНС и кто ведет реестр платформ, комиссии, сверки, НДС и возвраты.
⚡ Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
10–11 декабря 2026 года на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции мы разберем все важные изменения 2027 года в учете, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Новости
1 💲Рубль продолжает укрепляться 2 октября 2026: доллар опустился к 83,25 рубля
2 ФНС рассказала, как избежать ошибок при заполнении декларации по НДС
3 ИП рекомендуют заранее подавать уведомление на уменьшение стоимости патента
4 Москва вошла в топ-50 крупнейших инновационных кластеров мира
5 📃 Организациям на ОСНО нужно сдать ключевую отчетность за 3 квартал к 26 октября 2026 года
6 ИП должны сдать квартальную отчетность к 26 октября 2026 года по всем режимам налогообложения
7 Каждому четвертому россиянину важен соцпакет при выборе работодателя
8 Расширение базы НДФЛ принесет бюджету более 450 млрд рублей в год
9 Минфин унифицирует НДФЛ до 22% и вводит налог на трансграничные посылки: налоговая реформа-2027. Выпуск № 128 подкаста «Налоговое утро»
10 Юрист: корпоративный налог 9% и льготы во фризонах ОАЭ работают только при выполнении жестких условий
11 Пострадавшие селлеры Ozon получат годовую отсрочку по налогам и взносам — правительство приняло постановление
12 После сокращения в ФНС осталось 92 тысяч сотрудников
13 Егоров: благодаря автоматизации число налоговых должников упало в несколько раз
14 Поставщик ошибся в УПД — когда бухгалтеру нужно запросить новый документ
15 В Томске введут туристический налог с 2027 года
16 НДС 22% с зарубежных онлайн-покупок принесет бюджету 75 млрд рублей в год
17 Цифровым рублем чаще всего пользуются мужчины от 36 до 45 лет
18 С 1 октября ставку НДС 10% на детские товары можно применять только с сертификатом
19 Вересов: компании рискуют потерять контекст старых операций из‑за увеличения срока давности по ПОД/ФТ
20 A7 опровергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями
21 Зарплаты отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 6,8% в 2027 году
22 Налоговым инспекторам, которые отказались работать в другом городе, положено выходное пособие
23 Каждый четвертый предприниматель работает больше 80 часов в неделю
24 Эксперт советует бизнесу заранее собирать документы по возвратам и сбоям ККТ — паузы в передаче данных теперь нужно фиксировать сразу
25 Роструд подтвердил перенос выходного в Севастополе на 15 июня в 2027 году
26 Новак назвал прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в России на ближайшие годы
27 Продажу газа через посредников предложили учитывать в надбавке к НДПИ
28 Роструд разъяснил порядок выплаты среднего заработка за время военных сборов
29 Как бизнесу избежать переплат при новой шкале налоговых штрафов: советы финансиста
30 «Макс» могут подключить к кадровым процессам как дополнительный канал связи
31 Бюджетникам могут гарантировать ежегодную выплату из расчета их среднемесячного заработка
32 ФНС напомнила, когда ИП на УСН должны подавать уведомление об исчисленных налогах
33 Эксперт Вересов: чтобы избежать блокировки продаж со стороны ФНС, селлерам нужно сверять выручку и контролировать лимиты
34 🚂 РЖД будет удерживать до 10% стоимости билета при возврате
35 Господдержку долгосрочных сбережений могут увеличить в 2027 году
36 Мошенники рассылают бумажные уведомления от имени ФНС
37 Маркетплейсы обяжут останавливать продажи партнеров при налоговых нарушениях
38 Япония ввела новые санкции против российских компаний
39 Налог при продаже жилья вырастет с 15 до 22%
40 Эксперт объяснил, почему трехлетний срок давности по ПОД/ФТ больше не работает
41 Новак заявил о незначительном дефиците бензина в России
42 Минфин предлагает освободить от НДС передачу средств защиты от БПЛА государству
43 ИП должны подать декларацию 3‑НДФЛ в течение пяти дней после прекращения деятельности
44 Затраты по частично исполненным договорам разрешили списывать в расходы
45 Эксперт рассказала, что делать, если компания потеряла оригинал первички
46 Как правильно сверять авансовые счета‑фактуры по новым правилам НДС
47 «1С» может получить около 9,3 млрд рублей от продажи доли в банке «Точка»
48 Россияне доверяют коллегам больше, чем работодателю и начальству
49 Минфин хочет индексировать цену отсечения на нефть на 2% с 2031 года
Мероприятия
Финансовый директор компании – 2027: роль, стратегия и диагностика бизнеса. Онлайн-встреча с экспертом Натальей Климовой
Дата проведения: 5 октября, понедельник
Как бухгалтеру стать Аналитиком 1С и начать зарабатывать 200+ тыс. в месяц
Дата проведения: 6 октября, вторник
Селлер маркетплейсов: отчетность за 9 месяцев 2026 года
Дата проведения: 8 октября, четверг
Статьи
— 2 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 2 октября отмечают День метростроителя, Международный день ненасилия и Всемирный день без алкоголя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 октября.
— Штраф за неподачу уведомления о КИК в 2026 и 2027 году: размеры и сроки
За непредставление уведомления о контролируемой иностранной компании сейчас предусмотрен штраф 500 тыс. рублей по каждой КИК. С 2027 года его предлагают увеличить до 754 тыс. рублей. Разбираемся, какие штрафы действуют сейчас, что изменится и когда нужно подавать уведомление.
— Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году
Да, упрощенец на объекте «доходы минус расходы» может списать стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, в расходы — но только при их дальнейшей реализации. Сначала излишки нужно оприходовать и признать в доходах, а затем при продаже уменьшить выручку на их стоимость.
— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру
Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.
— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году
Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.
— Как ФНС посчитала вам НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год и что изменится в расчете за 2026 год
До 1 декабря 2026 года надо уплатить НДФЛ из налогового уведомления с дохода от процентов по вкладам.
— Утренний бухгалтер № 6225. Большинство штрафов из НК увеличат в 2—4 раза
Поправки в НК индексируют фиксированные штрафы: большинство санкций вырастает в 2-4 раза, а отдельные — больше чем в 3 раза.
— Налоговая сама посчитает НДФЛ, если не сдать декларацию по сделке с недвижимостью
Если вы продали или получили в дар недвижимость, но не подали 3‑НДФЛ, налоговая не оставит это без внимания. С 2026 года проверки стали автоматизированными: ФНС сопоставляет данные Росреестра с декларациями и сама рассчитывает налог — чаще всего по самому невыгодному для владельца сценарию, без учета реальных расходов на покупку.
— 5 способов оплатить личные налоги по уведомлению в 2026 году
Налоги за 2025 год нужно заплатить до 1 декабря 2026 года. С 1 августа уведомления приходят на Госуслуги автоматически, без согласия. Бумажного письма может не быть — а срок все идет. Вот пять рабочих способов закрыть долг перед бюджетом.
— Удержание неотработанных отпускных: что можно, а чего нельзя работодателю в 2026 году
Роструд подтверждает: при увольнении работодатель вправе удержать из расчета часть отпускных за неотработанные дни, но взыскать остаток через суд или принудить к возврату нельзя.
— НДС: как с 1 апреля 2026 года работает цифровая связка аванса и отгрузки — и где рвется связь между контрагентами
С 1 апреля 2026 года отгрузочный счет-фактура без строки 5б — документ с дефектом формы. Новые графы 7а и 11а в регистрах НДС превратили связку «предоплата → реализация → вычет» в сквозной цифровой ключ, который ФНС сверяет автоматически.
— Новые правила микрозаймов с 1 октября 2026: ограничения на дорогие кредиты и лимит переплаты
С 1 октября 2026 года — микрофинансовые организации лишаются права выдавать заем с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых заемщику, у которого уже висят два непогашенных обязательства с такой же ценой, неважно где оформленных.
— Как перевести директора с основного места работы на совместительство
ТК не предусматривает возможность перевода с основного места работы на совместительство. Для этого придется уволить и заново заключить трудовой договор с работником.
— Поправки в НК-2027: как вырастут штрафы и что это значит для бизнеса
С 1 января 2027 года налоговая ответственность станет ощутимо жестче: фиксированные штрафы по Налоговому кодексу вырастут в 1,2–3 раза, а по ряду составов — сразу в 14 раз.
— Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027
Налоговики будут сами уменьшать патент ИП на его фиксированные взносы.
— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 1 октября 2026
Вчера в систему добавлено 12 документов. В подборку вошла одна новая редакция федерального закона, остальные 11 материалов — это новые документы (первое включение в систему). Новых кодексов за день не поступало. Разбивка по типам: федеральные законы — 2, акты Президента и Правительства — 5, ведомственные акты — 4, разъяснение ФНС — 1.
— Как НКО отражать в бухгалтерском учете средства на депозитных вкладах
Организация на УСН без НДС занимается благотворительностью. Часть средств размещается на депозитных вкладах, проценты начисляются и перечисляются в конце срока.
— Что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек
Разбираемся, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.
— КУБ дня. Про исчисление НДФЛ с выплат свыше 2,4 млн руб.
Работодатель по отношению к сотрудникам выступает налоговым агентом: исчисляет и уплачивает НДФЛ. Но распространяется ли это на исчисление НДФЛ с зарплаты свыше 2,4 млн, если у физлица есть другие доходы?
— Код ТН ВЭД как ключевой элемент уведомления о контролируемых сделках: риски и изменения последних лет
До 20 мая 2027 года организации, совершающие в 2026 году контролируемые сделки, обязаны представить в налоговый орган соответствующее уведомление.
— Семейная ипотека с 1 октября 2026 года: условия, требования и документы для получения льготного кредита
С 1 октября ставки по семейной ипотеке стали дифференцированными. Рассказываем, что изменилось.
— Сколько НДФЛ платить в 2027 году за продажу авто в 2026 году: примеры
При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.
— Антифрод 3.0, закон о платформах, ИИ на орбите и льготы под ударом: российский IT-дайджест #52
Главные новости российского айти за неделю.
Блоги компаний
Стоимость сообщения в Федресурсе и оплата публикации в личном кабинете реестра
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С чего начинать переход на КЭДО в компании с филиалами по всей стране: опыт крупной страховой компании
Из учета прошлого в планирование будущего: два пути развития для главбуха и руководителя
Зарплата за сентябрь выплачена в октябре: как заполнить уведомление и 6-НДФЛ в 2026 году
Договор строительного подряда: что сверить бухгалтерии и руководителю проекта до начала работ
6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: как заполнить, сложности, частые ошибки, образец
Иностранная карта для оплаты зарубежным поставщикам в 2026 и 2027 годах: топ вопросов и ответов для бизнеса
От первички до баланса: 6 стыков учета, которые должен контролировать главбух
Страхование от невылета в командировке: когда вернут деньги за авиабилет
Техника приехала раньше документов: как не потерять объект между складом и вводом в эксплуатацию
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Процесс найма визового иностранца в 2026–2027 годах: ВКС
Без ИБ-отдела: за что платить в подписке на кибербез
Проверки и штрафы за вывески на латинице в 2026 году: что грозит бизнесу и когда помогает товарный знак
Присоединение одного ООО к другому: документы, сроки и публикации для обеих компаний
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Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер в единственном числе
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Судебный кейс: Как «подотчетные» миллионы директора обернулись доначислением НДФЛ и взносов. Разбор дела № А29-10856/2025
ИП перестал работать, но долги продолжают расти. Когда закрытие бизнеса уже не решает проблему
У должника есть 50% в ООО. Что произойдет с долей, если начнется личная финансовая процедура?
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к пенсии
Заплатили 41 млн за услуги — а сделку оспорили: Верховный Суд объяснил, когда высокая цена еще не доказывает вывод денег
💥Обзор новостей: налоговую систему изменят, налоговые преференции ИТ-организаций на подписные книжные сервисы расширят, курение, распитие и хулиганка подорожают
С 1 октября 2026 года МВД России проверяет доходы иностранцев: приказ утвержден. Что изменилось после проекта и что делать работодателю
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