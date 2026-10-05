Утренний бухгалтер № 6226. НДФЛ с доходов при продаже недвижимости будут исчислять по прогрессивной шкале

Статьи

— 2 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 2 октября отмечают День метростроителя, Международный день ненасилия и Всемирный день без алкоголя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 октября.

— Штраф за неподачу уведомления о КИК в 2026 и 2027 году: размеры и сроки

За непредставление уведомления о контролируемой иностранной компании сейчас предусмотрен штраф 500 тыс. рублей по каждой КИК. С 2027 года его предлагают увеличить до 754 тыс. рублей. Разбираемся, какие штрафы действуют сейчас, что изменится и когда нужно подавать уведомление.

— Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году

Да, упрощенец на объекте «доходы минус расходы» может списать стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, в расходы — но только при их дальнейшей реализации. Сначала излишки нужно оприходовать и признать в доходах, а затем при продаже уменьшить выручку на их стоимость.

— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру

Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.

— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году

Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.

— Как ФНС посчитала вам НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год и что изменится в расчете за 2026 год

До 1 декабря 2026 года надо уплатить НДФЛ из налогового уведомления с дохода от процентов по вкладам.

— Утренний бухгалтер № 6225. Большинство штрафов из НК увеличат в 2—4 раза

Поправки в НК индексируют фиксированные штрафы: большинство санкций вырастает в 2-4 раза, а отдельные — больше чем в 3 раза.

— Налоговая сама посчитает НДФЛ, если не сдать декларацию по сделке с недвижимостью

Если вы продали или получили в дар недвижимость, но не подали 3‑НДФЛ, налоговая не оставит это без внимания. С 2026 года проверки стали автоматизированными: ФНС сопоставляет данные Росреестра с декларациями и сама рассчитывает налог — чаще всего по самому невыгодному для владельца сценарию, без учета реальных расходов на покупку.

— 5 способов оплатить личные налоги по уведомлению в 2026 году

Налоги за 2025 год нужно заплатить до 1 декабря 2026 года. С 1 августа уведомления приходят на Госуслуги автоматически, без согласия. Бумажного письма может не быть — а срок все идет. Вот пять рабочих способов закрыть долг перед бюджетом.

— Удержание неотработанных отпускных: что можно, а чего нельзя работодателю в 2026 году

Роструд подтверждает: при увольнении работодатель вправе удержать из расчета часть отпускных за неотработанные дни, но взыскать остаток через суд или принудить к возврату нельзя.

— НДС: как с 1 апреля 2026 года работает цифровая связка аванса и отгрузки — и где рвется связь между контрагентами

С 1 апреля 2026 года отгрузочный счет-фактура без строки 5б — документ с дефектом формы. Новые графы 7а и 11а в регистрах НДС превратили связку «предоплата → реализация → вычет» в сквозной цифровой ключ, который ФНС сверяет автоматически.

— Новые правила микрозаймов с 1 октября 2026: ограничения на дорогие кредиты и лимит переплаты

С 1 октября 2026 года — микрофинансовые организации лишаются права выдавать заем с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых заемщику, у которого уже висят два непогашенных обязательства с такой же ценой, неважно где оформленных.

— Как перевести директора с основного места работы на совместительство

ТК не предусматривает возможность перевода с основного места работы на совместительство. Для этого придется уволить и заново заключить трудовой договор с работником.

— Поправки в НК-2027: как вырастут штрафы и что это значит для бизнеса

С 1 января 2027 года налоговая ответственность станет ощутимо жестче: фиксированные штрафы по Налоговому кодексу вырастут в 1,2–3 раза, а по ряду составов — сразу в 14 раз.

— Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027

Налоговики будут сами уменьшать патент ИП на его фиксированные взносы.

— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 1 октября 2026

Вчера в систему добавлено 12 документов. В подборку вошла одна новая редакция федерального закона, остальные 11 материалов — это новые документы (первое включение в систему). Новых кодексов за день не поступало. Разбивка по типам: федеральные законы — 2, акты Президента и Правительства — 5, ведомственные акты — 4, разъяснение ФНС — 1.

— Как НКО отражать в бухгалтерском учете средства на депозитных вкладах

Организация на УСН без НДС занимается благотворительностью. Часть средств размещается на депозитных вкладах, проценты начисляются и перечисляются в конце срока.

— Что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек

Разбираемся, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.

— КУБ дня. Про исчисление НДФЛ с выплат свыше 2,4 млн руб.

Работодатель по отношению к сотрудникам выступает налоговым агентом: исчисляет и уплачивает НДФЛ. Но распространяется ли это на исчисление НДФЛ с зарплаты свыше 2,4 млн, если у физлица есть другие доходы?

— Код ТН ВЭД как ключевой элемент уведомления о контролируемых сделках: риски и изменения последних лет

До 20 мая 2027 года организации, совершающие в 2026 году контролируемые сделки, обязаны представить в налоговый орган соответствующее уведомление.

— Семейная ипотека с 1 октября 2026 года: условия, требования и документы для получения льготного кредита

С 1 октября ставки по семейной ипотеке стали дифференцированными. Рассказываем, что изменилось.

— Сколько НДФЛ платить в 2027 году за продажу авто в 2026 году: примеры

При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.

— Антифрод 3.0, закон о платформах, ИИ на орбите и льготы под ударом: российский IT-дайджест #52

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