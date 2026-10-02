Налог при продаже жилья вырастет с 15 до 22%

Минфин предложил изменить порядок расчета НДФЛ при продаже недвижимости с 2027 года. Для части продавцов налог может заметно вырасти.

Доходы от продажи недвижимости хотят включить в общую налоговую базу вместе с зарплатой и другими доходами физлица. НДФЛ в таком случае будут рассчитывать по прогрессивной шкале от 13 до 22%.

Сейчас доход от продажи недвижимости облагается отдельно: 13% — с суммы до 2,4 млн рублей и 15% — с превышения.

По предложению Минфина будут действовать следующие ставки:

13% — до 2,4 млн рублей;

15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — свыше 50 млн рублей.

Например, при зарплате 125 тыс. рублей в месяц и продаже квартиры за 10 млн рублей сейчас суммарный НДФЛ составит 1,647 млн рублей. По новой схеме — 1,872 млн рублей, то есть на 225 тыс. рублей больше, подсчитали в Five Stones Consulting.

Если квартиру купили за 20 млн рублей, а через два года продали за 50 млн, налог рассчитывается с разницы в 30 млн рублей. Сейчас он составит 4,45 млн рублей, если у продавца нет других доходов. По предложенной схеме сумма увеличится до 5,4 млн рублей — на 950 тыс. рублей.

При годовой зарплате продавца 6 млн рублей налог в таком примере вырастет с 5,33 млн до 6,6 млн рублей, следует из расчетов Consul Group.

Освобождение от НДФЛ при соблюдении минимального срока владения сохранят. Обычно он составляет пять лет, а для единственного жилья и в ряде других случаев — три года.

Поправки также затрагивают недвижимость кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. Для нее хотят отменить ограничение, по которому налог после переоценки может увеличиваться не более чем на 10% в год, а также коэффициент 0,6 для новых объектов в первый год. Гаражей и машино-мест это не касается.

Если кадастровая стоимость земельного участка выросла после изменения вида разрешенного использования, площади или категории земли, налог предлагают сразу рассчитывать исходя из новой стоимости без ограничения роста.

Для доходов физлиц от сдачи недвижимости в аренду ничего не изменится — они уже облагаются по общей прогрессивной шкале НДФЛ.

Изменения содержатся в разработанном Минфином законопроекте и могут вступить в силу с 1 января 2027 года.