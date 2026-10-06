Можно ли уведомить об увольнении по электронной почте

Позиция судов: почта без закрепления порядка не работает

Ключевое дело 2026 года: Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в определении от 11.08.2026 № 88-14261/2026 признал незаконным уведомление о сокращении, направленное на электронную корпоративную почту. Логика суда: способ уведомления ТК РФ не установлен, но трудовой договор не содержал условия об уведомлении по электронной почте — значит, работодатель обязанность не исполнил.

Противоположный подход ранее допускал Санкт-Петербургский городской суд: форма уведомления об увольнении законом не установлена, поэтому электронное письмо может фиксировать факт уведомления — но лишь при подтвержденной принадлежности адреса и зафиксированном отказе работника подписать оригинал.

Также устойчиво бракуют переписку на адреса, не привязанные к договору: Второй КСОЮ в определении от 25.09.2025 № 88-23802/2025 отменил решения нижестоящих инстанций, указав, что работодатель отправил уведомление на e-mail, не указанный в трудовом договоре для обмена документами.