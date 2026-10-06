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Кадровый учет
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Можно ли уведомить об увольнении по электронной почте

Можно ли уведомить об увольнении по электронной почте

Короткий ответ: по общему правилу — нет, обычное письмо на e-mail не считается надлежащим уведомлением. Исключения — когда порядок электронного обмена документами прямо закреплен в трудовом договоре, локальном акте или работодатель ввел кадровый электронный документооборот (КЭДО).

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Свежая судебная практика 2026 года это подтверждает: уведомление о сокращении, отправленное на корпоративную почту без договоренности, суд признал незаконным.

Что требует закон

Трудовой кодекс в ряде случаев прямо обязывает работодателя предупреждать работника о предстоящем увольнении:

  • Ст. 71 ТК — при увольнении на испытательном сроке работника предупреждают в письменной форме не позднее чем за 3 дня с указанием причин.

  • Ст. 180 ТК — при ликвидации и сокращении штата предупреждают персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца.

  • Ст. 79 ТК — о прекращении срочного трудового договора предупреждают за 3 календарных дня в письменной форме.

  • Ст. 193 ТК — перед увольнением за дисциплинарный проступок затребуют письменное объяснение.

Важно, что Трудовой кодекс форму «письменного предупреждения» в деталях не описывает. Именно на этом строилась позиция «почта — тоже письменная форма», которую раньше поддерживали отдельные суды. Но в 2025–2026 годах практика заметно ужесточилась. 

Позиция судов: почта без закрепления порядка не работает

Ключевое дело 2026 года: Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в определении от 11.08.2026 № 88-14261/2026 признал незаконным уведомление о сокращении, направленное на электронную корпоративную почту. Логика суда: способ уведомления ТК РФ не установлен, но трудовой договор не содержал условия об уведомлении по электронной почте — значит, работодатель обязанность не исполнил. 

Противоположный подход ранее допускал Санкт-Петербургский городской суд: форма уведомления об увольнении законом не установлена, поэтому электронное письмо может фиксировать факт уведомления — но лишь при подтвержденной принадлежности адреса и зафиксированном отказе работника подписать оригинал. 

Также устойчиво бракуют переписку на адреса, не привязанные к договору: Второй КСОЮ в определении от 25.09.2025 № 88-23802/2025 отменил решения нижестоящих инстанций, указав, что работодатель отправил уведомление на e-mail, не указанный в трудовом договоре для обмена документами. 

Когда электронное уведомление все-таки законно

Первый вариант — КЭДО. Статьи 22.122.3 ТК (введены законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ) позволяют вести кадровые документы в электронном виде, включая уведомления. Но это право, а не обязанность работодателя: нужно издать локальный акт, уведомить сотрудников, получить согласия (кроме принятых после 31.12.2021 без стажа) и настроить электронные подписи. Для юридически значимых уведомлений (изменение условий договора) работодателю нужна усиленная квалифицированная подпись, работнику — УКЭП или УНЭП. 

Второй вариант — дистанционные работники. Ч. 5 ст. 312.3 ТК прямо разрешает знакомить их с документами путем обмена электронными документами либо в иной форме, предусмотренной трудовым договором или локальным актом. Третий КСОЮ в определении от 29.06.2026 № 88-10283/2026 подтвердил: если соглашением сторон установлено взаимодействие по электронной почте, уведомление об увольнении можно направить именно так — и подписывать его УКЭП работодатель не обязан. При этом приказ об увольнении дистанционщика все равно подписывается УКЭП работодателя, а его заверенную бумажную копию в течение трех рабочих дней отправляют работнику заказным письмом (ст. 312.8 ТК). 

Не путайте направления. Уведомить об увольнении — обязанность работодателя, а заявление об увольнении — воля работника. Роструд в письме от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1 допускал подачу заявления по почте только при введенном ЭДО; впрочем, отдельные суды (например, Шестой КСОЮ, определение от 27.06.2024 № 8Г-13036/2024) признавали законным заявление по e-mail, если стороны уже вели юридически значимую переписку по почте и работодатель ее получил. 

Что изменилось в 2026 году

  • КЭДО так и остался добровольным. Обязательного перехода на электронный кадровый документооборот с 1 января или 1 сентября 2026 года нет: ст. 22.1 ТК по-прежнему формулирует это как право работодателя, обязательные сроки сохраняются только для отдельных государственных структур по решению учредителя. 

  • Суды 2026 года окончательно оформили правило: электронная почта без договоренности — ненадлежащее уведомление, электронная почта с договоренностью (закрепленной в договоре, соглашении или ЛНА) — допустимое. Главный критерий — не канал связи, а документально закрепленный порядок обмена и доказуемость вручения. 

  • Приказ об увольнении остался исключением из КЭДО: ч. 3 ст. 22.1 ТК запрещает оформлять его только в электронном виде — бумажный экземпляр с собственноручной подписью обязателен. Это правило в 2026 году не менялось. 

  • Косвенно на процедуру сокращений влияет и другое: с 1 сентября 2026 года участникам СВО дали преимущественное право оставления на работе при сокращении (Федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ, поправки в ст. 179 ТК) — уведомления о сокращении нужно выдавать с учетом новой категории льготников. 

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Последствия ненадлежащего уведомления

Если суд признает отправку по почте нарушением процедуры, увольнение отменят: работника восстановят на работе с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов. 

Рекомендации работодателю

  • Уведомляйте лично под подпись — это безотказный способ; при отказе работника расписаться составляйте акт.

  • Если работник недоступен — заказное письмо с описью вложения по адресу из личного дела.

  • Электронную почту используйте только как дополнение к основным каналам или если порядок обмена закреплен в трудовом договоре/ЛНА и адрес работника там указан.

  • Если хотите перевести уведомления в электронный формат — внедряйте полноценный КЭДО с подписями по ст. 22.3 ТК, а не пересылку сканов.

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