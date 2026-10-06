Можно ли уведомить об увольнении по электронной почте

Свежая судебная практика 2026 года это подтверждает: уведомление о сокращении, отправленное на корпоративную почту без договоренности, суд признал незаконным.
Что требует закон
Трудовой кодекс в ряде случаев прямо обязывает работодателя предупреждать работника о предстоящем увольнении:
Ст. 71 ТК — при увольнении на испытательном сроке работника предупреждают в письменной форме не позднее чем за 3 дня с указанием причин.
Ст. 180 ТК — при ликвидации и сокращении штата предупреждают персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца.
Ст. 79 ТК — о прекращении срочного трудового договора предупреждают за 3 календарных дня в письменной форме.
Ст. 193 ТК — перед увольнением за дисциплинарный проступок затребуют письменное объяснение.
Важно, что Трудовой кодекс форму «письменного предупреждения» в деталях не описывает. Именно на этом строилась позиция «почта — тоже письменная форма», которую раньше поддерживали отдельные суды. Но в 2025–2026 годах практика заметно ужесточилась.
Позиция судов: почта без закрепления порядка не работает
Ключевое дело 2026 года: Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в определении от 11.08.2026 № 88-14261/2026 признал незаконным уведомление о сокращении, направленное на электронную корпоративную почту. Логика суда: способ уведомления ТК РФ не установлен, но трудовой договор не содержал условия об уведомлении по электронной почте — значит, работодатель обязанность не исполнил.
Противоположный подход ранее допускал Санкт-Петербургский городской суд: форма уведомления об увольнении законом не установлена, поэтому электронное письмо может фиксировать факт уведомления — но лишь при подтвержденной принадлежности адреса и зафиксированном отказе работника подписать оригинал.
Также устойчиво бракуют переписку на адреса, не привязанные к договору: Второй КСОЮ в определении от 25.09.2025 № 88-23802/2025 отменил решения нижестоящих инстанций, указав, что работодатель отправил уведомление на e-mail, не указанный в трудовом договоре для обмена документами.
Когда электронное уведомление все-таки законно
Первый вариант — КЭДО. Статьи 22.1–22.3 ТК (введены законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ) позволяют вести кадровые документы в электронном виде, включая уведомления. Но это право, а не обязанность работодателя: нужно издать локальный акт, уведомить сотрудников, получить согласия (кроме принятых после 31.12.2021 без стажа) и настроить электронные подписи. Для юридически значимых уведомлений (изменение условий договора) работодателю нужна усиленная квалифицированная подпись, работнику — УКЭП или УНЭП.
Второй вариант — дистанционные работники. Ч. 5 ст. 312.3 ТК прямо разрешает знакомить их с документами путем обмена электронными документами либо в иной форме, предусмотренной трудовым договором или локальным актом. Третий КСОЮ в определении от 29.06.2026 № 88-10283/2026 подтвердил: если соглашением сторон установлено взаимодействие по электронной почте, уведомление об увольнении можно направить именно так — и подписывать его УКЭП работодатель не обязан. При этом приказ об увольнении дистанционщика все равно подписывается УКЭП работодателя, а его заверенную бумажную копию в течение трех рабочих дней отправляют работнику заказным письмом (ст. 312.8 ТК).
Не путайте направления. Уведомить об увольнении — обязанность работодателя, а заявление об увольнении — воля работника. Роструд в письме от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1 допускал подачу заявления по почте только при введенном ЭДО; впрочем, отдельные суды (например, Шестой КСОЮ, определение от 27.06.2024 № 8Г-13036/2024) признавали законным заявление по e-mail, если стороны уже вели юридически значимую переписку по почте и работодатель ее получил.
Что изменилось в 2026 году
КЭДО так и остался добровольным. Обязательного перехода на электронный кадровый документооборот с 1 января или 1 сентября 2026 года нет: ст. 22.1 ТК по-прежнему формулирует это как право работодателя, обязательные сроки сохраняются только для отдельных государственных структур по решению учредителя.
Суды 2026 года окончательно оформили правило: электронная почта без договоренности — ненадлежащее уведомление, электронная почта с договоренностью (закрепленной в договоре, соглашении или ЛНА) — допустимое. Главный критерий — не канал связи, а документально закрепленный порядок обмена и доказуемость вручения.
Приказ об увольнении остался исключением из КЭДО: ч. 3 ст. 22.1 ТК запрещает оформлять его только в электронном виде — бумажный экземпляр с собственноручной подписью обязателен. Это правило в 2026 году не менялось.
Косвенно на процедуру сокращений влияет и другое: с 1 сентября 2026 года участникам СВО дали преимущественное право оставления на работе при сокращении (Федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ, поправки в ст. 179 ТК) — уведомления о сокращении нужно выдавать с учетом новой категории льготников.
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Последствия ненадлежащего уведомления
Если суд признает отправку по почте нарушением процедуры, увольнение отменят: работника восстановят на работе с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов.
Рекомендации работодателю
Уведомляйте лично под подпись — это безотказный способ; при отказе работника расписаться составляйте акт.
Если работник недоступен — заказное письмо с описью вложения по адресу из личного дела.
Электронную почту используйте только как дополнение к основным каналам или если порядок обмена закреплен в трудовом договоре/ЛНА и адрес работника там указан.
Если хотите перевести уведомления в электронный формат — внедряйте полноценный КЭДО с подписями по ст. 22.3 ТК, а не пересылку сканов.
Нормативные акты по теме
ТК: ст. 71, 79, 81, 84.1, 179, 180, 193 (процедуры уведомления и увольнения); ст. 22.1–22.3 (КЭДО и электронные подписи); ст. 312.3, 312.8 (дистанционные работники).
Закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ — ввел институт кадрового электронного документооборота.
Письмо Роструда от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1 — об электронных заявлениях и ЭДО.
Письмо Минтруда от 06.03.2020 № 14-2/ООГ-1773 — о форме заявления об увольнении по собственному желанию.
Приказ Минтруда от 22.11.2021 № 796н (требования к информационным системам КЭДО) и приказ № 578н (требования к форматам электронных кадровых документов).
Судебная практика: определения Восьмого КСОЮ от 11.08.2026 № 88-14261/2026, Третьего КСОЮ от 29.06.2026 № 88-10283/2026, Второго КСОЮ от 25.09.2025 № 88-23802/2025.
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